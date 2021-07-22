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Москва в контакте с Ташкентом из-за Афганистана: окажет помощь при запросе — МИД РФ
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/mid-rf-moskva-v-kontakte-s-tashkentom-iz-za-afganistana-okajet-pomosch-pri-zaprose-19776480.html
Москва в контакте с Ташкентом из-за Афганистана: окажет помощь при запросе — МИД РФ
Москва в контакте с Ташкентом из-за Афганистана: окажет помощь при запросе — МИД РФ
Обстановка в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* продолжает наступать и угрожать в том числе безопасности соседних стран. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T11:24+0500
2021-07-22T11:59+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
андрей руденко
радикальное движение "талибан"
москва
мид рф
афганистан
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Москва активно контактирует с Узбекистаном по ситуации в Афганистане и готова оказать помощь Ташкенту в случае такого запроса.Об этом заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, эскалация напряженности внутри Афганистана не может не вызывать обеспокоенность. Кроме того, возникает вопрос: как это повлияет на соседние страны Центральной Азии?Обстановка в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* продолжает наступать на фоне вывода американских войск из региона.Представители радикального движения захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города.В МИД РФ заявили, что талибы уже почти полностью контролируют границу с Таджикистаном. В связи с этим Россия предложила свою помощь в укреплении обороноспособности республики как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ.В МИД РФ заверили, что Москва при необходимости примет все необходимые меры для недопущения агрессии против Таджикистана. Между тем на фоне нестабильности в Афганистане российские военные 201-й базы в Таджикистане уже начали проводить плановые и внеплановые учения. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210709/taliban2021-gruppirovka-ili-uje-gosudarstvo-19619204.html
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андрей руденко, радикальное движение "талибан", москва, мид рф, афганистан, ташкент, узбекистан

Москва в контакте с Ташкентом из-за Афганистана: окажет помощь при запросе — МИД РФ

11:24 22.07.2021 (обновлено: 11:59 22.07.2021)
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© AFP 2018 / ROMEO GACADВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© AFP 2018 / ROMEO GACAD
Обстановка в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* продолжает наступать и угрожать в том числе безопасности соседних стран.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Москва активно контактирует с Узбекистаном по ситуации в Афганистане и готова оказать помощь Ташкенту в случае такого запроса.
Об этом заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, эскалация напряженности внутри Афганистана не может не вызывать обеспокоенность. Кроме того, возникает вопрос: как это повлияет на соседние страны Центральной Азии?

"Поэтому мы находимся в постоянном контакте с узбекистанскими коллегами. Узбекистан — наш союзник и стратегический партнер, имеющий общую границу с Исламской Республикой Афганистан. Мы готовы оказать нашим друзьям дополнительную помощь в случае возникновения такой необходимости и при наличии соответствующего обращения узбекистанского руководства", — сказал Руденко.

Обстановка в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* продолжает наступать на фоне вывода американских войск из региона.
Представители радикального движения захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города.
В МИД РФ заявили, что талибы уже почти полностью контролируют границу с Таджикистаном. В связи с этим Россия предложила свою помощь в укреплении обороноспособности республики как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ.

"Сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи Таджикистану на цели строительства пограничной заставы на таджикско-афганской границе", — сообщил Руденко.

В МИД РФ заверили, что Москва при необходимости примет все необходимые меры для недопущения агрессии против Таджикистана.
Между тем на фоне нестабильности в Афганистане российские военные 201-й базы в Таджикистане уже начали проводить плановые и внеплановые учения.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
"Талибан"*—2021: группировка или уже государство?
9 июля, 20:31
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