https://uz.sputniknews.ru/20210722/mid-rf-moskva-v-kontakte-s-tashkentom-iz-za-afganistana-okajet-pomosch-pri-zaprose-19776480.html

Москва в контакте с Ташкентом из-за Афганистана: окажет помощь при запросе — МИД РФ

Москва в контакте с Ташкентом из-за Афганистана: окажет помощь при запросе — МИД РФ

Обстановка в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* продолжает наступать и угрожать в том числе безопасности соседних стран. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T11:24+0500

2021-07-22T11:24+0500

2021-07-22T11:59+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

андрей руденко

радикальное движение "талибан"

москва

мид рф

афганистан

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Москва активно контактирует с Узбекистаном по ситуации в Афганистане и готова оказать помощь Ташкенту в случае такого запроса.Об этом заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, эскалация напряженности внутри Афганистана не может не вызывать обеспокоенность. Кроме того, возникает вопрос: как это повлияет на соседние страны Центральной Азии?Обстановка в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* продолжает наступать на фоне вывода американских войск из региона.Представители радикального движения захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города.В МИД РФ заявили, что талибы уже почти полностью контролируют границу с Таджикистаном. В связи с этим Россия предложила свою помощь в укреплении обороноспособности республики как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ.В МИД РФ заверили, что Москва при необходимости примет все необходимые меры для недопущения агрессии против Таджикистана. Между тем на фоне нестабильности в Афганистане российские военные 201-й базы в Таджикистане уже начали проводить плановые и внеплановые учения. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210709/taliban2021-gruppirovka-ili-uje-gosudarstvo-19619204.html

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андрей руденко, радикальное движение "талибан", москва, мид рф, афганистан, ташкент, узбекистан