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Полицейские патрулируют территорию рядом с олимпийским объектом в Токио - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/opredeleny-pervye-soperniki-dzyudoistov-bokserov-i-txekvondistov-iz-uzbekistana--spisok-19792633.html
Определены первые соперники дзюдоистов, боксеров и тхэквондистов из Узбекистана — список
Определены первые соперники дзюдоистов, боксеров и тхэквондистов из Узбекистана — список
В рамках Олимпийских игра в Токио, проведение соревнований по дзюдо, боксу и тхэквондо запланировано на 24 июля этого года. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T21:34+0500
2021-07-22T21:34+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
дзюдо
таэквондо
бокс
теннис
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ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. Команды Узбекистана по дзюдо, боксу и тхэквондо, отправившиеся на Олимпийские игры в Токио, узнали своих первых соперников на турнире в ходе проведенной жеребьевки. Об этом сообщает пресс-служба НОК республики. Соревнования по дзюдо начнутся 24 июля с весовой категории -60 кг у мужчин и -48 кг у женщин.Узбекистанские дзюдоисты и соперникиСреди женщин:Среди мужчин:Смешанное коллективное направление:Отмечается, что соревнования по дзюдо стартуют 24 июля в весовой категории -60 кг у мужчин и -48 кг у женщин.Узбекистанские боксеры и соперникиСреди женщин:Среди мужчин:Соревнования по боксу пройдут в соответствии с дневной и вечерней программами. Известно, что бои за 1/16 финала также начнутся 24 июля.Узбекистанские тхэквондисты и соперникиСреди женщин:Среди мужчин:Напомним: ранее путем жеребьевки определился соперник первой ракетки Узбекистана Дениса Истомина. Им стал теннисист из Индии Сумит Нагал. Трансляция матча между спортсменами пройдет 24 июля в 07.00 по ташкентскому времени.
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дзюдо, таэквондо, бокс, теннис

Определены первые соперники дзюдоистов, боксеров и тхэквондистов из Узбекистана — список

21:34 22.07.2021
1722
© НОК УзбекистанаДелегация Узбекистана прибыла в Токио, чтобы принять участие в XXXII летних Олимпийских играх
Делегация Узбекистана прибыла в Токио, чтобы принять участие в XXXII летних Олимпийских играх - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© НОК Узбекистана
В рамках Олимпийских игра в Токио, проведение соревнований по дзюдо, боксу и тхэквондо запланировано на 24 июля этого года.
ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. Команды Узбекистана по дзюдо, боксу и тхэквондо, отправившиеся на Олимпийские игры в Токио, узнали своих первых соперников на турнире в ходе проведенной жеребьевки. Об этом сообщает пресс-служба НОК республики.
Соревнования по дзюдо начнутся 24 июля с весовой категории -60 кг у мужчин и -48 кг у женщин.

Узбекистанские дзюдоисты и соперники

Среди женщин:
-52 кг: Диёра Келдиёрова – Сосорбарам Лхагвасурен (Монголия)
-63 кг: Фарангиз Хожиева – Сандрин Биллет (Кабо-Верде)
-70 кг: Гулноза Матниёзова – Демос Мемнелоум (Чад)
Среди мужчин:
-60 кг: Шарофиддин Лутфуллаев – Артём Лесюк (Украина) / Хосе Рамос (Гватемала)
-66 кг: Сардор Нуриллаев – Денис Виеру (Молдова)
-73 кг: Хикматиллох Тураев – Игорь Вантдеке (Германия)
-81 кг: Шарофиддин Болтабоев – Уго Кумбо (Вануату)
-90 кг: Давлат Бобонов – Николас Мунгаи (Италия)
-100 кг: Мухаммадкарим Хуррамов – Бенжамин Флетчер (Ирландия)
+100 кг: Бекмурод Олтибоев – Дуренбаяр Улзибаяр (Монголия)
Смешанное коллективное направление:
Узбекистан – Нидерланды
© НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по дзюдо на Олимпийских играх в Токио
Команда Узбекистана по дзюдо на Олимпийских играх в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
Команда Узбекистана по дзюдо на Олимпийских играх в Токио
© НОК Узбекистана
Отмечается, что соревнования по дзюдо стартуют 24 июля в весовой категории -60 кг у мужчин и -48 кг у женщин.

Узбекистанские боксеры и соперники

Среди женщин:
-51 кг: Турсуной Рахимова – Сандра Драбик (Польша)
-60 кг: Райхона Кодирова – Наоми Юмба (Конго ДР)
-69 кг: Шахноза Юнусова – Каролина Коцевска (Польша)
Среди мужчин:
-52 кг: Шахобиддин Зоиров – Чифтчи Батухан (Турция)
-57 кг: Миразизбек Мирзахалилов – Хосе Куилес (Испания)/Курт Уолкер (Ирландия)
-63 кг: Элнур Абдураимов – Чинзориг Баатарсухин (Монголия)
-69 кг: Бобоусмон Батуров – Поландо Рохан (Доминиканская Республика)
-75 кг: Фанат Кахрамонов – Гиорги Харабадзе (Грузия)
-81 кг: Дилшод Рузметов – Эмметт Бреннан (Ирландия)
-91 кг: Санжар Турсунов – Абделхафид Бенчабла (Алжир)
+91 кг: Баходир Жалолов – Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан) / Данис Латипов (Бахрейн)
© НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по боксу на Олимпийских играх в Токио
Команда Узбекистана по боксу на Олимпийских играх в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
Команда Узбекистана по боксу на Олимпийских играх в Токио
© НОК Узбекистана
Соревнования по боксу пройдут в соответствии с дневной и вечерней программами. Известно, что бои за 1/16 финала также начнутся 24 июля.

Узбекистанские тхэквондисты и соперники

Среди женщин:
-67 кг: Нигора Турсункулова – Жанг Менгю (Китай)
+67 кг: Светлана Осипова – Жансель Дениз (Казахстан)
Среди мужчин:
- 68 кг: Улугбек Рашитов – Сейду Фофана (Мали)
- 80 кг: Никита Рафалович – Мойзес Эрнандес (Доминиканская Республика)
© НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио
Команда Узбекистана по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
Команда Узбекистана по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио
© НОК Узбекистана
Напомним: ранее путем жеребьевки определился соперник первой ракетки Узбекистана Дениса Истомина. Им стал теннисист из Индии Сумит Нагал. Трансляция матча между спортсменами пройдет 24 июля в 07.00 по ташкентскому времени.
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