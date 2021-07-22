https://uz.sputniknews.ru/20210722/opredeleny-pervye-soperniki-dzyudoistov-bokserov-i-txekvondistov-iz-uzbekistana--spisok-19792633.html

Определены первые соперники дзюдоистов, боксеров и тхэквондистов из Узбекистана — список

Определены первые соперники дзюдоистов, боксеров и тхэквондистов из Узбекистана — список

В рамках Олимпийских игра в Токио, проведение соревнований по дзюдо, боксу и тхэквондо запланировано на 24 июля этого года. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T21:34+0500

2021-07-22T21:34+0500

2021-07-22T21:34+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

дзюдо

таэквондо

бокс

теннис

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ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. Команды Узбекистана по дзюдо, боксу и тхэквондо, отправившиеся на Олимпийские игры в Токио, узнали своих первых соперников на турнире в ходе проведенной жеребьевки. Об этом сообщает пресс-служба НОК республики. Соревнования по дзюдо начнутся 24 июля с весовой категории -60 кг у мужчин и -48 кг у женщин.Узбекистанские дзюдоисты и соперникиСреди женщин:Среди мужчин:Смешанное коллективное направление:Отмечается, что соревнования по дзюдо стартуют 24 июля в весовой категории -60 кг у мужчин и -48 кг у женщин.Узбекистанские боксеры и соперникиСреди женщин:Среди мужчин:Соревнования по боксу пройдут в соответствии с дневной и вечерней программами. Известно, что бои за 1/16 финала также начнутся 24 июля.Узбекистанские тхэквондисты и соперникиСреди женщин:Среди мужчин:Напомним: ранее путем жеребьевки определился соперник первой ракетки Узбекистана Дениса Истомина. Им стал теннисист из Индии Сумит Нагал. Трансляция матча между спортсменами пройдет 24 июля в 07.00 по ташкентскому времени.

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