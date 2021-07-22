https://uz.sputniknews.ru/20210722/ukrainskie-shkolniki-nazvali-sportivnuyu-komandu-v-chest-gitlera-19777594.html

Украинские школьники назвали спортивную команду в честь Гитлера

Украинские школьники назвали спортивную команду в честь Гитлера

Данный случай вызвал широкий общественный резонанс в соцсетях. Ситуацию прокомментировали власти. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T13:07+0500

2021-07-22T13:07+0500

2021-07-22T14:29+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В украинском Новомиргороде во время празднования Дня города прошли соревнования по уличному баскетболу. Казалось бы, это детское мероприятие не должно оставить негативного впечатления. Однако состязания спровоцировали настоящий скандал.Дело в том, что одна из команд выступала под названием "Гитлеровцы". Об этом в своем Facebook написал житель города, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский.По его словам, когда он услышал название команды, сначала подумал, что ослышался. Переспросил у школьников из другой команды.Немировский рассказал, что детей это позабавило, а взрослых (организаторов, представителей горсовета, полицейских и просто горожан) ничего не смутило.Впрочем, реакция от властей все же последовала. Так, в своем Facebook глава Новомиргорода Игорь Забажан сообщил, что по данному делу провели проверку.В частности, организаторы состязания оперативно отреагировали и вызвали сотрудников полиции. Со школьникам, в свою очередь, провели разъяснительную беседу.Сообщается, что после этого название команды было изменено.Власти города вскоре планируют провести образовательные мероприятия, чтобы напомнить детям "причины, по которым на Украине запрещена нацистская символика".

https://uz.sputniknews.ru/20190925/Banderovskoe-promyvanie-mozgov-ukrainskie-shkolniki-igrayut-v-natsistov--video-12492684.html

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адольф гитлер, школа, школьники, украина