https://uz.sputniknews.ru/20210722/v-fergane-nesovershennoletnie-izbili-taksista-i-zakidali-ego-kamnyami-19790755.html

В Фергане несовершеннолетние избили таксиста и закидали его камнями

В Фергане несовершеннолетние избили таксиста и закидали его камнями

Против подростков возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Умышленное убийство" и "Разбой". Расследование продолжается. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T18:51+0500

2021-07-22T18:51+0500

2021-07-22T18:52+0500

общество

убийство

таксист

фергана

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ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. В Фергане четверо молодых людей, в том числе трое несовершеннолетних, подозреваются в убийстве таксиста, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. По данным ведомства, подростки вызвали по телефону водителя такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На машине они направились к водохранилищу "Каркидон" в Кувинском районе. Подъехав к назначенному месту, один пассажир вышел из салона авто и вонзил ножницы в шею водителя. После ранения мужчину избили и закидали камнями. У него украли телефон Mi Note Pro и угнали его автомобиль. В настоящее время против правонарушителей возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Умышленное убийство" и "Разбой". Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20190724/Uzbekistantsy-ubili-kazanskogo-taksista-chtoby-ugnat-ego-avtomobil-12072433.html

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убийство, таксист, фергана