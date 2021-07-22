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https://uz.sputniknews.ru/20210722/v-fergane-nesovershennoletnie-izbili-taksista-i-zakidali-ego-kamnyami-19790755.html
В Фергане несовершеннолетние избили таксиста и закидали его камнями
В Фергане несовершеннолетние избили таксиста и закидали его камнями
Против подростков возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Умышленное убийство" и "Разбой". Расследование продолжается. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T18:51+0500
2021-07-22T18:52+0500
общество
убийство
таксист
фергана
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ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. В Фергане четверо молодых людей, в том числе трое несовершеннолетних, подозреваются в убийстве таксиста, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. По данным ведомства, подростки вызвали по телефону водителя такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На машине они направились к водохранилищу "Каркидон" в Кувинском районе. Подъехав к назначенному месту, один пассажир вышел из салона авто и вонзил ножницы в шею водителя. После ранения мужчину избили и закидали камнями. У него украли телефон Mi Note Pro и угнали его автомобиль. В настоящее время против правонарушителей возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Умышленное убийство" и "Разбой". Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20190724/Uzbekistantsy-ubili-kazanskogo-taksista-chtoby-ugnat-ego-avtomobil-12072433.html
фергана
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убийство, таксист, фергана

В Фергане несовершеннолетние избили таксиста и закидали его камнями

18:51 22.07.2021 (обновлено: 18:52 22.07.2021)
1120
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВодитель такси
Водитель такси - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Против подростков возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Умышленное убийство" и "Разбой". Расследование продолжается.
ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. В Фергане четверо молодых людей, в том числе трое несовершеннолетних, подозреваются в убийстве таксиста, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По данным ведомства, подростки вызвали по телефону водителя такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На машине они направились к водохранилищу "Каркидон" в Кувинском районе.
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Подъехав к назначенному месту, один пассажир вышел из салона авто и вонзил ножницы в шею водителя. После ранения мужчину избили и закидали камнями. У него украли телефон Mi Note Pro и угнали его автомобиль.

В настоящее время против правонарушителей возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Умышленное убийство" и "Разбой".
Ведется следствие.
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