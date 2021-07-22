https://uz.sputniknews.ru/20210722/v-osventsime-soderjalos-bolee-100-uzbekistantsev--issledovanie-19778468.html

В Освенциме содержалось более 100 узбекистанцев — исследование

В Освенциме содержалось более 100 узбекистанцев — исследование

Согласно промежуточным данным исследования, в Освенциме содержалось более 100 выходцев из Узбекистана. Они попали в лагерь в основном в 1941-1942 годах... 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T12:31+0500

2021-07-22T12:31+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Более ста выходцев из Узбекистана содержалось в лагере смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). К таким выводам пришли эксперты по итогам первого и самого важного этапа исследования, сообщает ИА "Дунё".Исследование проводилось в течение пяти лет. В них принимали участие дипмиссии Узбекистана в Польше и Польши в Узбекистане, руководство Фонда Aushwitz-Birkenau Fondation, хокимият Навоийской области, финансировавший проект, группа энтузиастов из данного региона при активной поддержке польских историографов и очевидцев.Известны их имена, даты рождения, принадлежность к воинским подразделениям, место пленения, личные номера, причины смерти и прочее. Велась работа и по поиску их родственников. Однако найти удалось потомков лишь двух из тех 22 человек. Они проживают в Навоийской области.За это время проделана огромная работа, говорится в сообщении. После нахождения свидетельств об остальных узниках из Узбекистана она ляжет в основу целостного исследования.

https://uz.sputniknews.ru/20200130/Lozh-kak-oruzhie-Zachem-evropeytsam-vrut-ob-osvobozhdenii-Osventsima--video-13343647.html

https://uz.sputniknews.ru/20200129/Posolstvo-RF-otvetilo-na-zayavlenie-SShA-ob-osvobozhdenii-Osventsima-amerikantsami-13330964.html

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