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В Освенциме содержалось более 100 узбекистанцев — исследование
В Освенциме содержалось более 100 узбекистанцев — исследование
Согласно промежуточным данным исследования, в Освенциме содержалось более 100 выходцев из Узбекистана. Они попали в лагерь в основном в 1941-1942 годах... 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T12:31+0500
2021-07-22T12:39+0500
общество
освенцим
великая отечественная война
польша
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Более ста выходцев из Узбекистана содержалось в лагере смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). К таким выводам пришли эксперты по итогам первого и самого важного этапа исследования, сообщает ИА "Дунё".Исследование проводилось в течение пяти лет. В них принимали участие дипмиссии Узбекистана в Польше и Польши в Узбекистане, руководство Фонда Aushwitz-Birkenau Fondation, хокимият Навоийской области, финансировавший проект, группа энтузиастов из данного региона при активной поддержке польских историографов и очевидцев.Известны их имена, даты рождения, принадлежность к воинским подразделениям, место пленения, личные номера, причины смерти и прочее. Велась работа и по поиску их родственников. Однако найти удалось потомков лишь двух из тех 22 человек. Они проживают в Навоийской области.За это время проделана огромная работа, говорится в сообщении. После нахождения свидетельств об остальных узниках из Узбекистана она ляжет в основу целостного исследования.
https://uz.sputniknews.ru/20200130/Lozh-kak-oruzhie-Zachem-evropeytsam-vrut-ob-osvobozhdenii-Osventsima--video-13343647.html
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освенцим, великая отечественная война, польша, узбекистан

В Освенциме содержалось более 100 узбекистанцев — исследование

12:31 22.07.2021 (обновлено: 12:39 22.07.2021)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУзники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной армии в январе 1945 года
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной армии в январе 1945 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Согласно промежуточным данным исследования, в Освенциме содержалось более 100 выходцев из Узбекистана. Они попали в лагерь в основном в 1941-1942 годах. Сегодня доподлинно известно о 22 узбекских узниках, умерших там по разным причинам.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Более ста выходцев из Узбекистана содержалось в лагере смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). К таким выводам пришли эксперты по итогам первого и самого важного этапа исследования, сообщает ИА "Дунё".
Исследование проводилось в течение пяти лет. В них принимали участие дипмиссии Узбекистана в Польше и Польши в Узбекистане, руководство Фонда Aushwitz-Birkenau Fondation, хокимият Навоийской области, финансировавший проект, группа энтузиастов из данного региона при активной поддержке польских историографов и очевидцев.

"Согласно промежуточным итогам исследования, выходцев из Узбекистана было более 100 человек. Они попали в лагерь в основном в 1941-1942 годах. Сегодня доподлинно известно о 22 узбекских узниках, которые умерли в период содержания в Аушвиц-Биркенау по разным причинам — голода, болезни легких, сердца и желудка, холода", — говорится в сообщении.

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Известны их имена, даты рождения, принадлежность к воинским подразделениям, место пленения, личные номера, причины смерти и прочее. Велась работа и по поиску их родственников. Однако найти удалось потомков лишь двух из тех 22 человек. Они проживают в Навоийской области.

"Извещение их родных стало волнительным событием, радостным и печальным одновременно. В семьях рассказали, что долгое время искали своих дедов, но безрезультатно. Принято решение создать на местных кладбищах их символические захоронения", — следует из публикации информационного ресурса МИД Узбекистана.

За это время проделана огромная работа, говорится в сообщении. После нахождения свидетельств об остальных узниках из Узбекистана она ляжет в основу целостного исследования.
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