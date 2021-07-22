В Узбекистане задержали подозреваемых в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

В ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.

Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".

Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.