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В Узбекистане задержали подозреваемых в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В Узбекистане задержали подозреваемых в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Подозреваемых схватили в Джизакской области. Общее число задержанных не указывается. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T09:48+0500
2021-07-22T09:48+0500
2021-07-22T09:51+0500
общество
джизакская область
"хизб ут-тахтир"
террористы
борьба с терроризмом
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Спецслужбы Узбекистана задержали несколько человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.Число задержанных не указывается.По данным следствия, при обысках были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность лиц к данной террористической организации.Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.В конце июня правоохранители задержали в Самаркандской области еще шесть человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".В сентябре 2020-го спецслужбы вышли еще на 15 человек по подозрению в участии в группировке.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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джизакская область, "хизб ут-тахтир", террористы, борьба с терроризмом, узбекистан
В Узбекистане задержали подозреваемых в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"* 09:48 22.07.2021 (обновлено: 09:51 22.07.2021)
Подозреваемых схватили в Джизакской области. Общее число задержанных не указывается.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Спецслужбы Узбекистана задержали несколько человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
"Сотрудники УВД и СГБ Джизакской области в ходе оперативных мероприятий пересекли деятельность религиозно-экстремистской группы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, — сообщили в УВД.
Число задержанных не указывается.
По данным следствия, при обысках были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность лиц к данной террористической организации.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
В конце июня правоохранители задержали в Самаркандской области еще шесть человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
В сентябре 2020-го спецслужбы вышли еще на 15 человек по подозрению в участии в группировке.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*)
В ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран