https://uz.sputniknews.ru/20210722/yunyy-shaxmatist-iz-uzbekistana-obygral-gollandskogo-grossmeystera--19791874.html
Юный шахматист из Узбекистана обыграл голландского гроссмейстера
Юный шахматист из Узбекистана обыграл голландского гроссмейстера
Саида Мирзиёева поздравила шестнадцатилетнего узбекистанца Нодирбека Абдусатторова с победой. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T19:29+0500
2021-07-22T19:29+0500
2021-07-22T19:29+0500
спорт
саида мирзиёева
шахматы
узбекистанец
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ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. Шестнадцатилетний узбекистанец Нодирбек Абдусатторов победил известного голландского гроссмейстера Аниша Гири."Нодирбек Абдусатторов вышел в следующий этап, победив известного голландского гроссмейстера Аниша Гири со счетом 3:1", - пишет в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева.Как сообщает зампредседателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных массмедиа, сейчас в международном рейтинге юный соотечественник занимает 127-е место, а его соперник из Голландии - восьмое. Мирзиёева также отметила, что эта победа напомнила ей чемпионат мира по шахматам 2018 года в Санкт-Петербурге, когда шахматист из Узбекистана Шамсиддин Вахидов победил норвежского гроссмейстера, чемпиона мира Магнуса Карлсена."Сначала 16-летний перед Карлсеном не заметил Шамсиддина, но в конце игры проиграл и нервно выскочил из зала. Эта игра вызвала много споров", - вспоминает зампредседателя попечительского совета.Этого достаточно, чтобы дать нашим талантливым спортсменам немного возможностей и мотивации, заключила Мирзиёева.
https://uz.sputniknews.ru/20181204/Karpov-shakhmaty-v-Rossiyu-mogli-priyti-iz-Uzbekistana-a-ne-iz-Evropy-10161382.html
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саида мирзиёева, шахматы, узбекистанец
Юный шахматист из Узбекистана обыграл голландского гроссмейстера
Саида Мирзиёева поздравила шестнадцатилетнего узбекистанца Нодирбека Абдусатторова с победой.
ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. Шестнадцатилетний узбекистанец Нодирбек Абдусатторов победил известного голландского гроссмейстера Аниша Гири.
"Нодирбек Абдусатторов вышел в следующий этап, победив известного голландского гроссмейстера Аниша Гири со счетом 3:1", - пишет
в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева.
Как сообщает зампредседателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных массмедиа, сейчас в международном рейтинге юный соотечественник занимает 127-е место, а его соперник из Голландии - восьмое.
Мирзиёева также отметила, что эта победа напомнила ей чемпионат мира по шахматам 2018 года в Санкт-Петербурге, когда шахматист из Узбекистана Шамсиддин Вахидов победил норвежского гроссмейстера, чемпиона мира Магнуса Карлсена.
"Сначала 16-летний перед Карлсеном не заметил Шамсиддина, но в конце игры проиграл и нервно выскочил из зала. Эта игра вызвала много споров", - вспоминает зампредседателя попечительского совета.
Этого достаточно, чтобы дать нашим талантливым спортсменам немного возможностей и мотивации, заключила Мирзиёева.