https://uz.sputniknews.ru/20210722/yunyy-shaxmatist-iz-uzbekistana-obygral-gollandskogo-grossmeystera--19791874.html

Юный шахматист из Узбекистана обыграл голландского гроссмейстера

Юный шахматист из Узбекистана обыграл голландского гроссмейстера

Саида Мирзиёева поздравила шестнадцатилетнего узбекистанца Нодирбека Абдусатторова с победой. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T19:29+0500

2021-07-22T19:29+0500

2021-07-22T19:29+0500

спорт

саида мирзиёева

шахматы

узбекистанец

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ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. Шестнадцатилетний узбекистанец Нодирбек Абдусатторов победил известного голландского гроссмейстера Аниша Гири."Нодирбек Абдусатторов вышел в следующий этап, победив известного голландского гроссмейстера Аниша Гири со счетом 3:1", - пишет в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева.Как сообщает зампредседателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных массмедиа, сейчас в международном рейтинге юный соотечественник занимает 127-е место, а его соперник из Голландии - восьмое. Мирзиёева также отметила, что эта победа напомнила ей чемпионат мира по шахматам 2018 года в Санкт-Петербурге, когда шахматист из Узбекистана Шамсиддин Вахидов победил норвежского гроссмейстера, чемпиона мира Магнуса Карлсена."Сначала 16-летний перед Карлсеном не заметил Шамсиддина, но в конце игры проиграл и нервно выскочил из зала. Эта игра вызвала много споров", - вспоминает зампредседателя попечительского совета.Этого достаточно, чтобы дать нашим талантливым спортсменам немного возможностей и мотивации, заключила Мирзиёева.

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саида мирзиёева, шахматы, узбекистанец