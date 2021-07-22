Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210722/yunyy-shaxmatist-iz-uzbekistana-obygral-gollandskogo-grossmeystera--19791874.html
Юный шахматист из Узбекистана обыграл голландского гроссмейстера
Юный шахматист из Узбекистана обыграл голландского гроссмейстера
Саида Мирзиёева поздравила шестнадцатилетнего узбекистанца Нодирбека Абдусатторова с победой. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T19:29+0500
2021-07-22T19:29+0500
спорт
саида мирзиёева
шахматы
узбекистанец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/16/19790213_0:34:800:484_1920x0_80_0_0_6a2b9699c07773c5321c7f61635b5a09.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. Шестнадцатилетний узбекистанец Нодирбек Абдусатторов победил известного голландского гроссмейстера Аниша Гири."Нодирбек Абдусатторов вышел в следующий этап, победив известного голландского гроссмейстера Аниша Гири со счетом 3:1", - пишет в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева.Как сообщает зампредседателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных массмедиа, сейчас в международном рейтинге юный соотечественник занимает 127-е место, а его соперник из Голландии - восьмое. Мирзиёева также отметила, что эта победа напомнила ей чемпионат мира по шахматам 2018 года в Санкт-Петербурге, когда шахматист из Узбекистана Шамсиддин Вахидов победил норвежского гроссмейстера, чемпиона мира Магнуса Карлсена."Сначала 16-летний перед Карлсеном не заметил Шамсиддина, но в конце игры проиграл и нервно выскочил из зала. Эта игра вызвала много споров", - вспоминает зампредседателя попечительского совета.Этого достаточно, чтобы дать нашим талантливым спортсменам немного возможностей и мотивации, заключила Мирзиёева.
https://uz.sputniknews.ru/20181204/Karpov-shakhmaty-v-Rossiyu-mogli-priyti-iz-Uzbekistana-a-ne-iz-Evropy-10161382.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/16/19790213_0:0:800:601_1920x0_80_0_0_ae913d27a24c6db2b3e301246e7dbc8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
саида мирзиёева, шахматы, узбекистанец

Юный шахматист из Узбекистана обыграл голландского гроссмейстера

19:29 22.07.2021
178
© Масс-медиа фонди Васийлик кенгаши раиси ўринбосари Саида МирзиёеваШахматист Нодирбек Абдусатторов
Шахматист Нодирбек Абдусатторов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© Масс-медиа фонди Васийлик кенгаши раиси ўринбосари Саида Мирзиёева
Саида Мирзиёева поздравила шестнадцатилетнего узбекистанца Нодирбека Абдусатторова с победой.
ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. Шестнадцатилетний узбекистанец Нодирбек Абдусатторов победил известного голландского гроссмейстера Аниша Гири.
"Нодирбек Абдусатторов вышел в следующий этап, победив известного голландского гроссмейстера Аниша Гири со счетом 3:1", - пишет в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева.
Как сообщает зампредседателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных массмедиа, сейчас в международном рейтинге юный соотечественник занимает 127-е место, а его соперник из Голландии - восьмое.
Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2018
Карпов: шахматы в Россию могли прийти из Узбекистана, а не из Европы
4 декабря 2018, 18:26
780
Мирзиёева также отметила, что эта победа напомнила ей чемпионат мира по шахматам 2018 года в Санкт-Петербурге, когда шахматист из Узбекистана Шамсиддин Вахидов победил норвежского гроссмейстера, чемпиона мира Магнуса Карлсена.
"Сначала 16-летний перед Карлсеном не заметил Шамсиддина, но в конце игры проиграл и нервно выскочил из зала. Эта игра вызвала много споров", - вспоминает зампредседателя попечительского совета.
Этого достаточно, чтобы дать нашим талантливым спортсменам немного возможностей и мотивации, заключила Мирзиёева.
200001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:31Олимпиада и Токио – всегда большие проблемы. Спустя 43 года игры снова пройдут в Японии
19:29Юный шахматист из Узбекистана обыграл голландского гроссмейстера
19:07Путин обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане
18:51В Фергане несовершеннолетние избили таксиста и закидали его камнями
18:46Нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19 — ответ специалиста
18:21В Узбекистане назначили дату вступительных экзаменов в спецшколы
18:00Брисбен: 10 неизвестных фактов о городе, в котором пройдет Олимпиада-2032
17:41Ситуация с коронавирусом в Узбекистане — мнение эпидемиолога
17:02Жириновский предложил пригласить в РФ русских из Средней Азии и Украины
15:43Легкий и маневренный: российский истребитель Checkmate приковал к себе внимание всего мира
15:02Украл, проиграл — в тюрьму: 18-летний самаркандец "спустил" награбленное на ставках
14:52Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
14:22Эмомали Рахмон рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе
14:19Зарина Низомутдинова в эксклюзивном интервью рассказала о своей главной роли вне кино
13:41Стало известно, кто будет соперником теннисиста Дениса Истомина
13:23Как в Намангане устраняют последствия наводнения
13:07Украинские школьники назвали спортивную команду в честь Гитлера
12:31В Освенциме содержалось более 100 узбекистанцев — исследование
12:04Украина готовится одержать победу в битве со своей кормилицей
11:24Москва в контакте с Ташкентом из-за Афганистана: окажет помощь при запросе — МИД РФ