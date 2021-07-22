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https://uz.sputniknews.ru/20210722/zarina-nizomutdinova-v-eksklyuzivnom-intervyu-rasskazala-o-svoey-glavnoy-roli-vne-kino-19744871.html
Зарина Низомутдинова в эксклюзивном интервью рассказала о своей главной роли вне кино
Зарина Низомутдинова в эксклюзивном интервью рассказала о своей главной роли вне кино
Одни говорят, что звезду узбекского кинематографа Зарину Низомутдинову лишили лицензии, другие считают, что актриса ушла в тень из-за невостребованности... 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T14:19+0500
2021-07-22T14:19+0500
культура
интервью
актриса
москва
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Популярная узбекистанская актриса Зарина Низомутдинова на пике своей карьеры внезапно исчезла с экранов и уехала из страны. Но поклонники продолжают наблюдать за жизнью знаменитости через ее профиль в Instagram, где актриса демонстрирует счастливую семейную жизнь, делясь яркими снимками и видеокадрами. Известно, что больше года назад 32-летняя звезда в третий раз вышла замуж и переехала в Москву, родила второго ребенка и полностью посвятила себя семье. В интервью Sputnik Узбекистан Зарина Низомутдинова рассказала, что сейчас волнует ее больше всего, чем она живет и какие планы строит на будущее.— Не планируете ли вы сниматься в российском кино? Поступали ли вам соответствующие предложения? — Пока я об этом не думаю и в данный момент занимаюсь воспитанием малыша.️ Возможно, в будущем попробую. Посмотрим, как все сложится. — Приходилось ли вам сниматься в китайских фильмах или сериалах? — Да, я снималась в историческом китайском сериале "Большая перемена". Режиссер-постановщик Ли Вэй.— Говорят, что очень часто успех в кино связан с тем, что молодые актрисы поступаются своими принципами и т. д. Приходилось ли вам с этим сталкиваться? — Мне больше повезло, чем остальным, так как у меня была поддержка — мой отец! Он меня всегда поддерживал во всем. Его любили и очень уважали. Он был заслуженным артистом Узбекской ССР, основателем ансамбля "Ялла", его песни до сих пор слушают с любовью и восхищением.— От чего пришлось отказаться ради семьи?— Пришлось уехать из своей любимой страны и жить вдалеке от родных и близких. Очень скучаю по ним, но мой дом там, где моя семья! — Есть ли у вас хейтеры, каковы их самые частые нападки и как вы реагируете на их реплики? — У меня очень много хейтеров и не только в сети Instagram. Но мне нет никакого дела до их обращений в мой адрес. Не помню, когда я последний раз читала их комментарии и сообщения.— Расскажите о вашей семье, чем занимаются дети, кем хотят стать в будущем?— Старший сын Темурхан сейчас учится в средней государственной школе, после переезда успеваемость стала лучше, но пока он не определился с профессией, а младшему всего год и 4 месяца. Он еще почти не разговаривает, поэтому мы пока не знаем о его планах на будущее.— Как изменили вашу творческую жизнь премии и награды за лучшую роль (приз "За лучшую женскую роль" на МКФ "Волоколамский рубеж", 2012 г., фильм "Небеса — моя обитель")? — Естественно, каждая награда — это ступень наверх, я была очень счастлива получить награду за пределами своей страны. Думаю, это круто.— У вас есть планы вернуться в Узбекистан? — Я могу в любой момент поехать в свою страну в гости. Но жить я буду, наверное, в Москве, так как здесь моя семья.— Расскажите о ваших первых шагах в кино, что бы вы посоветовали начинающим актрисам? — Когда меня впервые пригласили в кино, мне было 16 лет. Это был фильм "Дорога в небеса" (узб. - "Йул булсин"). После этой работы меня начали приглашать в различные полнометражные картины, сериалы, клипы. Если профессия предначертана свыше, считает Зарина Низомутдинова, то успех достигается с легкостью. При этом звезда признается, что никогда не мечтала стать актрисой, поскольку расценивала популярность как груз, который мешает жить. Но судьба распорядилась иначе: начинающей актрисе, которая тогда еще не имела профильного образования, после успешного дебюта в кино начали предлагать роли лучшие режиссеры республики. "Сейчас я понимаю: если все идет легко и успешно — значит, это и есть твой путь, на котором не надо останавливаться", — поделилась Зарина Низамутдинова.
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интервью, актриса, москва, узбекистан

Зарина Низомутдинова в эксклюзивном интервью рассказала о своей главной роли вне кино

14:19 22.07.2021
592
© Instagram / zarinanizomutdinova Зарина Низомутдинова
Зарина Низомутдинова - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© Instagram / zarinanizomutdinova
Руфина Жаляева
Все материалы
Одни говорят, что звезду узбекского кинематографа Зарину Низомутдинову лишили лицензии, другие считают, что актриса ушла в тень из-за невостребованности. Однако знаменитость опровергла все слухи, рассказав, что сейчас занимает все ее время.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Популярная узбекистанская актриса Зарина Низомутдинова на пике своей карьеры внезапно исчезла с экранов и уехала из страны. Но поклонники продолжают наблюдать за жизнью знаменитости через ее профиль в Instagram, где актриса демонстрирует счастливую семейную жизнь, делясь яркими снимками и видеокадрами. Известно, что больше года назад 32-летняя звезда в третий раз вышла замуж и переехала в Москву, родила второго ребенка и полностью посвятила себя семье.
В интервью Sputnik Узбекистан Зарина Низомутдинова рассказала, что сейчас волнует ее больше всего, чем она живет и какие планы строит на будущее.
© Instagram / zarinanizomutdinova Зарина Низомутдинова
Зарина Низомутдинова - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
Зарина Низомутдинова
© Instagram / zarinanizomutdinova
— Не планируете ли вы сниматься в российском кино? Поступали ли вам соответствующие предложения?
— Пока я об этом не думаю и в данный момент занимаюсь воспитанием малыша.️ Возможно, в будущем попробую. Посмотрим, как все сложится.
© Instagram / zarinanizomutdinova Зарина Низомутдинова
Зарина Низомутдинова - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
Зарина Низомутдинова
© Instagram / zarinanizomutdinova
— Приходилось ли вам сниматься в китайских фильмах или сериалах?
— Да, я снималась в историческом китайском сериале "Большая перемена". Режиссер-постановщик Ли Вэй.
Для справки:

Съемки сериала проходили в мае 2019 года в Хэндяне. Картина повествует о событиях, которые происходили в Китае во время Второй мировой войны.

Зарина Низомутдинова сыграла в фильме агента Анну.

© Instagram / zarinanizomutdinovaЗарина Низомутдинова
Зарина Низомутдинова - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
Зарина Низомутдинова
© Instagram / zarinanizomutdinova
— Говорят, что очень часто успех в кино связан с тем, что молодые актрисы поступаются своими принципами и т. д. Приходилось ли вам с этим сталкиваться?
— Мне больше повезло, чем остальным, так как у меня была поддержка — мой отец! Он меня всегда поддерживал во всем. Его любили и очень уважали. Он был заслуженным артистом Узбекской ССР, основателем ансамбля "Ялла", его песни до сих пор слушают с любовью и восхищением.
Шахбоз Низомутдинов - Sputnik Узбекистан
Для справки:

Шахбоз Низомутдинов — один из основателей легендарного вокально-инструментального ансамбля "Ялла". Работал в телерадиокомитете Узбекской ССР, эстрадно-симфоническом оркестре Узбекистана.

Скончался в 2015 году от сердечного приступа.

— От чего пришлось отказаться ради семьи?
— Пришлось уехать из своей любимой страны и жить вдалеке от родных и близких. Очень скучаю по ним, но мой дом там, где моя семья!
© Instagram / zarinanizomutdinova Зарина Низомутдинова
Зарина Низомутдинова - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
Зарина Низомутдинова
© Instagram / zarinanizomutdinova
— Есть ли у вас хейтеры, каковы их самые частые нападки и как вы реагируете на их реплики?
— У меня очень много хейтеров и не только в сети Instagram. Но мне нет никакого дела до их обращений в мой адрес. Не помню, когда я последний раз читала их комментарии и сообщения.
© Instagram / zarinanizomutdinovaЗарина Низомутдинова
Зарина Низомутдинова - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
Зарина Низомутдинова
© Instagram / zarinanizomutdinova
— Расскажите о вашей семье, чем занимаются дети, кем хотят стать в будущем?
— Старший сын Темурхан сейчас учится в средней государственной школе, после переезда успеваемость стала лучше, но пока он не определился с профессией, а младшему всего год и 4 месяца. Он еще почти не разговаривает, поэтому мы пока не знаем о его планах на будущее.
— Как изменили вашу творческую жизнь премии и награды за лучшую роль (приз "За лучшую женскую роль" на МКФ "Волоколамский рубеж", 2012 г., фильм "Небеса — моя обитель")?
— Естественно, каждая награда — это ступень наверх, я была очень счастлива получить награду за пределами своей страны. Думаю, это круто.
Для справки:

"Небеса — моя обитель" — фильм узбекского режиссера Аюба Шахобиддинова, получивший Гран-при "Золотая лоза" кинофестиваля "Киношок" в 2012 году.

Картина снята на киностудии "Узбекфильм" по заказу Национального агентства "Узбеккино".

— У вас есть планы вернуться в Узбекистан?
— Я могу в любой момент поехать в свою страну в гости. Но жить я буду, наверное, в Москве, так как здесь моя семья.
© Instagram / zarinanizomutdinova Зарина Низомутдинова
Зарина Низомутдинова - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
Зарина Низомутдинова
© Instagram / zarinanizomutdinova
— Расскажите о ваших первых шагах в кино, что бы вы посоветовали начинающим актрисам?
— Когда меня впервые пригласили в кино, мне было 16 лет. Это был фильм "Дорога в небеса" (узб. - "Йул булсин"). После этой работы меня начали приглашать в различные полнометражные картины, сериалы, клипы.
Для справки:

Режиссер фильма "Дорога в небеса" Камара Камалова.

Картина получила Государственную премию и участвовала в различных кинофестивалях.

Если профессия предначертана свыше, считает Зарина Низомутдинова, то успех достигается с легкостью. При этом звезда признается, что никогда не мечтала стать актрисой, поскольку расценивала популярность как груз, который мешает жить.
Но судьба распорядилась иначе: начинающей актрисе, которая тогда еще не имела профильного образования, после успешного дебюта в кино начали предлагать роли лучшие режиссеры республики.
"Сейчас я понимаю: если все идет легко и успешно — значит, это и есть твой путь, на котором не надо останавливаться", — поделилась Зарина Низамутдинова.
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