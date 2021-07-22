https://uz.sputniknews.ru/20210722/zarina-nizomutdinova-v-eksklyuzivnom-intervyu-rasskazala-o-svoey-glavnoy-roli-vne-kino-19744871.html

Зарина Низомутдинова в эксклюзивном интервью рассказала о своей главной роли вне кино

Зарина Низомутдинова в эксклюзивном интервью рассказала о своей главной роли вне кино

Одни говорят, что звезду узбекского кинематографа Зарину Низомутдинову лишили лицензии, другие считают, что актриса ушла в тень из-за невостребованности... 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T14:19+0500

2021-07-22T14:19+0500

2021-07-22T14:19+0500

культура

интервью

актриса

москва

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Популярная узбекистанская актриса Зарина Низомутдинова на пике своей карьеры внезапно исчезла с экранов и уехала из страны. Но поклонники продолжают наблюдать за жизнью знаменитости через ее профиль в Instagram, где актриса демонстрирует счастливую семейную жизнь, делясь яркими снимками и видеокадрами. Известно, что больше года назад 32-летняя звезда в третий раз вышла замуж и переехала в Москву, родила второго ребенка и полностью посвятила себя семье. В интервью Sputnik Узбекистан Зарина Низомутдинова рассказала, что сейчас волнует ее больше всего, чем она живет и какие планы строит на будущее.— Не планируете ли вы сниматься в российском кино? Поступали ли вам соответствующие предложения? — Пока я об этом не думаю и в данный момент занимаюсь воспитанием малыша.️ Возможно, в будущем попробую. Посмотрим, как все сложится. — Приходилось ли вам сниматься в китайских фильмах или сериалах? — Да, я снималась в историческом китайском сериале "Большая перемена". Режиссер-постановщик Ли Вэй.— Говорят, что очень часто успех в кино связан с тем, что молодые актрисы поступаются своими принципами и т. д. Приходилось ли вам с этим сталкиваться? — Мне больше повезло, чем остальным, так как у меня была поддержка — мой отец! Он меня всегда поддерживал во всем. Его любили и очень уважали. Он был заслуженным артистом Узбекской ССР, основателем ансамбля "Ялла", его песни до сих пор слушают с любовью и восхищением.— От чего пришлось отказаться ради семьи?— Пришлось уехать из своей любимой страны и жить вдалеке от родных и близких. Очень скучаю по ним, но мой дом там, где моя семья! — Есть ли у вас хейтеры, каковы их самые частые нападки и как вы реагируете на их реплики? — У меня очень много хейтеров и не только в сети Instagram. Но мне нет никакого дела до их обращений в мой адрес. Не помню, когда я последний раз читала их комментарии и сообщения.— Расскажите о вашей семье, чем занимаются дети, кем хотят стать в будущем?— Старший сын Темурхан сейчас учится в средней государственной школе, после переезда успеваемость стала лучше, но пока он не определился с профессией, а младшему всего год и 4 месяца. Он еще почти не разговаривает, поэтому мы пока не знаем о его планах на будущее.— Как изменили вашу творческую жизнь премии и награды за лучшую роль (приз "За лучшую женскую роль" на МКФ "Волоколамский рубеж", 2012 г., фильм "Небеса — моя обитель")? — Естественно, каждая награда — это ступень наверх, я была очень счастлива получить награду за пределами своей страны. Думаю, это круто.— У вас есть планы вернуться в Узбекистан? — Я могу в любой момент поехать в свою страну в гости. Но жить я буду, наверное, в Москве, так как здесь моя семья.— Расскажите о ваших первых шагах в кино, что бы вы посоветовали начинающим актрисам? — Когда меня впервые пригласили в кино, мне было 16 лет. Это был фильм "Дорога в небеса" (узб. - "Йул булсин"). После этой работы меня начали приглашать в различные полнометражные картины, сериалы, клипы. Если профессия предначертана свыше, считает Зарина Низомутдинова, то успех достигается с легкостью. При этом звезда признается, что никогда не мечтала стать актрисой, поскольку расценивала популярность как груз, который мешает жить. Но судьба распорядилась иначе: начинающей актрисе, которая тогда еще не имела профильного образования, после успешного дебюта в кино начали предлагать роли лучшие режиссеры республики. "Сейчас я понимаю: если все идет легко и успешно — значит, это и есть твой путь, на котором не надо останавливаться", — поделилась Зарина Низамутдинова.

узбекистан

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2021

Руфина Жаляева

Руфина Жаляева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Руфина Жаляева

интервью, актриса, москва, узбекистан