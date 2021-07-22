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"Золотоносное" преступление: в Узбекистане схватили "черных старателей"
"Золотоносное" преступление: в Узбекистане схватили "черных старателей"
При обыске были найдены и изъяты пять тонн золотоносной руды, а также профессиональное и кустарное оборудование для добычи. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T10:30+0500
2021-07-22T10:30+0500
происшествия
задержание преступников
добыча золота
золото
самаркандская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Полиция Самаркандской области задержала преступную группу из шести человек по подозрению в незаконной добыче золота.Отмечается, что нелегальную добычу золота пресекли на открытом карьере рудника, который сейчас не разрабатывается.При обыске были найдены и изъяты пять тонн золотоносной руды, а также профессиональное и кустарное оборудование для добычи.Ведется следствие.В июне 2020 года сотрудники Нацгвардии и полиции задержали 39 граждан в Самаркандской области, которые незаконно добывали золото на открытом карьере. Этим летом четверо мужчин погибли, еще трое пострадали от выхлопных газов во время нелегальной добычи драгметалла в шахте Навоийской области.
самаркандская область
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задержание преступников, добыча золота, золото, самаркандская область, узбекистан

"Золотоносное" преступление: в Узбекистане схватили "черных старателей"

10:30 22.07.2021
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© GoldruДобыча золота
Добыча золота - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© Goldru
При обыске были найдены и изъяты пять тонн золотоносной руды, а также профессиональное и кустарное оборудование для добычи.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Полиция Самаркандской области задержала преступную группу из шести человек по подозрению в незаконной добыче золота.
"В ходе оперативных мероприятий были задержаны шесть местных жителей, которые незаконно добывали золотоносную руду", — сообщили в МВД республики.
Отмечается, что нелегальную добычу золота пресекли на открытом карьере рудника, который сейчас не разрабатывается.
При обыске были найдены и изъяты пять тонн золотоносной руды, а также профессиональное и кустарное оборудование для добычи.
Ведется следствие.
Погрузка золотосодержащей руды - Sputnik Узбекистан
Добыча золота регулируется законом

Ранее несанкционированная добыча драгоценных металлов приобрела в Узбекистане системный характер в местах их промышленной добычи.

С 1 марта 2019 года президент Шавкат Мирзиёев разрешил добывать драгметаллы старателям, в том числе физическим лицам.

Однако правоохранители продолжают регулярно сообщать о случаях задержания "черных старателей".

В июне 2020 года сотрудники Нацгвардии и полиции задержали 39 граждан в Самаркандской области, которые незаконно добывали золото на открытом карьере.
Этим летом четверо мужчин погибли, еще трое пострадали от выхлопных газов во время нелегальной добычи драгметалла в шахте Навоийской области.
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