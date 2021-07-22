https://uz.sputniknews.ru/20210722/zolotonosnoe-prestuplenie-v-uzbekistane-sxvatili-chernyx-starateley-19774154.html

"Золотоносное" преступление: в Узбекистане схватили "черных старателей"

"Золотоносное" преступление: в Узбекистане схватили "черных старателей"

При обыске были найдены и изъяты пять тонн золотоносной руды, а также профессиональное и кустарное оборудование для добычи. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T10:30+0500

2021-07-22T10:30+0500

2021-07-22T10:30+0500

происшествия

задержание преступников

добыча золота

золото

самаркандская область

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1332/89/13328956_0:67:1251:770_1920x0_80_0_0_f20f6db29b011ee9c800eb8123d462ce.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Полиция Самаркандской области задержала преступную группу из шести человек по подозрению в незаконной добыче золота.Отмечается, что нелегальную добычу золота пресекли на открытом карьере рудника, который сейчас не разрабатывается.При обыске были найдены и изъяты пять тонн золотоносной руды, а также профессиональное и кустарное оборудование для добычи.Ведется следствие.В июне 2020 года сотрудники Нацгвардии и полиции задержали 39 граждан в Самаркандской области, которые незаконно добывали золото на открытом карьере. Этим летом четверо мужчин погибли, еще трое пострадали от выхлопных газов во время нелегальной добычи драгметалла в шахте Навоийской области.

самаркандская область

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

задержание преступников, добыча золота, золото, самаркандская область, узбекистан