МАКС-2021: яркие моменты летной программы

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Пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
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Пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЗрители наблюдают за пролетом авиалайнера Airbus A350-1000 во время летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
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Зрители наблюдают за пролетом авиалайнера Airbus A350-1000 во время летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкПилот многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 приветствует зрителей после выполнения демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
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Пилот многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 приветствует зрителей после выполнения демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкПилотажная группа Sarang (Индия) участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
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Пилотажная группа Sarang (Индия) участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЗрители наблюдают за пролетом истребителя МиГ-35 во время летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
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Зрители наблюдают за пролетом истребителя МиГ-35 во время летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
© Sputnik / Aleksei Mayshev / Перейти в фотобанкГруппа высшего пилотажа "Беркуты" на ударных вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник" во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
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Группа высшего пилотажа "Беркуты" на ударных вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник" во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты МС-21-300 и МС-21-310 во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
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Пассажирские самолеты МС-21-300 и МС-21-310 во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЗрители наблюдают за пролетом многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 во время летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
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Зрители наблюдают за пролетом многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 во время летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
© Sputnik / Aleksei Mayshev / Перейти в фотобанкПилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
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Пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкУчебно-боевой самолет Як-130 участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
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Учебно-боевой самолет Як-130 участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.