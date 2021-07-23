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МАКС-2021: яркие моменты летной программы
МАКС-2021: яркие моменты летной программы
В подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля проходит Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Накануне состоялась летная программа. Как выступили... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
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мультимедиа , фотолента, фото

МАКС-2021: яркие моменты летной программы

14:19 23.07.2021 (обновлено: 14:22 23.07.2021)
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В подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля проходит Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Накануне состоялась летная программа. Как выступили "Русские витязи" на СУ-30СМ и "Беркуты" на "Ночных охотниках" — смотрите в нашем фоторепортаже.
© Sputnik / Aleksei Mayshev / Перейти в фотобанк

Пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Пилотажная группа &quot;Русские витязи&quot; на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Aleksei Mayshev
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Пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЗрители наблюдают за пролетом авиалайнера Airbus A350-1000 во время летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Зрители наблюдают за пролетом авиалайнера Airbus A350-1000 во время летной программы на МАКС-2021 - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Зрители наблюдают за пролетом авиалайнера Airbus A350-1000 во время летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкПилот многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 приветствует зрителей после выполнения демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Пилот многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 приветствует зрителей после выполнения демонстрационного полета на МАКС-2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Maksim Blinov
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Пилот многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 приветствует зрителей после выполнения демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкПилотажная группа Sarang (Индия) участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Пилотажная группа Sarang (Индия) участвует в летной программе на МАКС-2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Maksim Blinov
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Пилотажная группа Sarang (Индия) участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЗрители наблюдают за пролетом истребителя МиГ-35 во время летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Зрители наблюдают за пролетом истребителя МиГ-35 во время летной программы на МАКС-2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Зрители наблюдают за пролетом истребителя МиГ-35 во время летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
© Sputnik / Aleksei Mayshev / Перейти в фотобанкГруппа высшего пилотажа "Беркуты" на ударных вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник" во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Группа высшего пилотажа Беркуты на ударных вертолетах Ми-28Н Ночной охотник во время выполнения летной программы на МАКС-2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Aleksei Mayshev
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Группа высшего пилотажа "Беркуты" на ударных вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник" во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты МС-21-300 и МС-21-310 во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Пассажирские самолеты МС-21-300 и МС-21-310 во время выполнения летной программы на МАКС-2021 - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Пассажирские самолеты МС-21-300 и МС-21-310 во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЗрители наблюдают за пролетом многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 во время летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Зрители наблюдают за пролетом многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 во время летной программы на МАКС-2021 - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Зрители наблюдают за пролетом многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 во время летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
© Sputnik / Aleksei Mayshev / Перейти в фотобанкПилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Пилотажная группа Русские витязи на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на МАКС-2021 - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Aleksei Mayshev
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Пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкУчебно-боевой самолет Як-130 участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Учебно-боевой самолет Як-130 участвует в летной программе на МАКС-2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Учебно-боевой самолет Як-130 участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
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