МАКС-2021: яркие моменты летной программы

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В подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля проходит Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Накануне состоялась летная программа. Как выступили "Русские витязи" на СУ-30СМ и "Беркуты" на "Ночных охотниках" — смотрите в нашем фоторепортаже.