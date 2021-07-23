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Аномальная жара, ветродуй и бури? Какими будут выходные в Узбекистане
Аномальная жара, ветродуй и бури? Какими будут выходные в Узбекистане
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие несколько дней. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T10:23+0500
2021-07-23T10:23+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. В Узбекистан на выходных вернется аномальная жара, предупредили синоптики. Повышение температуры вызвано усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана.Днем воздух прогреется до 41-44 градусов, на юге страны и в пустынных регионах — до 45-46 градусов. Это на 4-6 градусов выше климатической нормы, отметили в Узгидромете.С воскресенья по вторник также ожидается сильные ветродуй: порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду, в ряде областей — вплоть до 25-30 метров в секунду. Граждан также предупредили об опасности пыльных бурь.
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прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан

Аномальная жара, ветродуй и бури? Какими будут выходные в Узбекистане

10:23 23.07.2021
738
© СС0 / Unsplash / Michal IcoСолнце в горах
Солнце в горах - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© СС0 / Unsplash / Michal Ico
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие несколько дней.
ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. В Узбекистан на выходных вернется аномальная жара, предупредили синоптики.
Повышение температуры вызвано усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана.
Днем воздух прогреется до 41-44 градусов, на юге страны и в пустынных регионах — до 45-46 градусов. Это на 4-6 градусов выше климатической нормы, отметили в Узгидромете.
© УзгидрометКарта максимальной температуры воздуха
Карта максимальной температуры воздуха - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
Карта максимальной температуры воздуха
© Узгидромет
С воскресенья по вторник также ожидается сильные ветродуй: порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду, в ряде областей — вплоть до 25-30 метров в секунду.
Граждан также предупредили об опасности пыльных бурь.
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