https://uz.sputniknews.ru/20210723/anomalnaya-jara-vetroduy-i-buri-kakimi-budut-vyxodnye-v-uzbekistane-19794786.html

Аномальная жара, ветродуй и бури? Какими будут выходные в Узбекистане

Аномальная жара, ветродуй и бури? Какими будут выходные в Узбекистане

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие несколько дней. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T10:23+0500

2021-07-23T10:23+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. В Узбекистан на выходных вернется аномальная жара, предупредили синоптики. Повышение температуры вызвано усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана.Днем воздух прогреется до 41-44 градусов, на юге страны и в пустынных регионах — до 45-46 градусов. Это на 4-6 градусов выше климатической нормы, отметили в Узгидромете.С воскресенья по вторник также ожидается сильные ветродуй: порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду, в ряде областей — вплоть до 25-30 метров в секунду. Граждан также предупредили об опасности пыльных бурь.

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