https://uz.sputniknews.ru/20210723/kak-vyglyadit-glavnyy-tokiyskiy-stadion--pryamoy-efir-19800838.html

Как выглядит главный токийский стадион — прямой эфир

Как выглядит главный токийский стадион — прямой эфир

Совсем скоро над спортивным стадионом в Токио поднимется пламя олимпийского огня, и спортсмены примут участие в традиционном Параде наций. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

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До начала торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио остались считанные часы. Однако в нескольких командных видах спорта состязания атлетов начались еще за два дня до официального старта Олимпиады. В частности, сегодня прошли соревнования по стрельбе, академической гребле и конному спорту.На странице ОИ в Twitter размещена видеопрезентация Токио как столицы летней Олимпиады. Ранее представление было продемонстрировано на церемонии закрытия Игр 2016 года в Рио.Совсем скоро над стадионом в Токио поднимется пламя олимпийского огня, и спортсмены примут участие в традиционном Параде наций. А пока смотрите, как выглядит главный спортивный стадион Японии в прямом эфире.

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Вид на стадион Токио во время старта Олимпийских игр Вид на стадион Токио во время старта Олимпийских игр 2021-07-23T14:41+0500 true PT1S

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видео, мультимедиа