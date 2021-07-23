https://uz.sputniknews.ru/20210723/kak-vyglyadit-glavnyy-tokiyskiy-stadion--pryamoy-efir-19800838.html
Как выглядит главный токийский стадион — прямой эфир
Как выглядит главный токийский стадион — прямой эфир
Совсем скоро над спортивным стадионом в Токио поднимется пламя олимпийского огня, и спортсмены примут участие в традиционном Параде наций. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T14:41+0500
2021-07-23T14:41+0500
2021-07-23T14:42+0500
видео
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До начала торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио остались считанные часы. Однако в нескольких командных видах спорта состязания атлетов начались еще за два дня до официального старта Олимпиады. В частности, сегодня прошли соревнования по стрельбе, академической гребле и конному спорту.На странице ОИ в Twitter размещена видеопрезентация Токио как столицы летней Олимпиады. Ранее представление было продемонстрировано на церемонии закрытия Игр 2016 года в Рио.Совсем скоро над стадионом в Токио поднимется пламя олимпийского огня, и спортсмены примут участие в традиционном Параде наций. А пока смотрите, как выглядит главный спортивный стадион Японии в прямом эфире.
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Вид на стадион Токио во время старта Олимпийских игр
Вид на стадион Токио во время старта Олимпийских игр
2021-07-23T14:41+0500
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PT1S
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видео, мультимедиа
Как выглядит главный токийский стадион — прямой эфир
14:41 23.07.2021 (обновлено: 14:42 23.07.2021)
Совсем скоро над спортивным стадионом в Токио поднимется пламя олимпийского огня, и спортсмены примут участие в традиционном Параде наций.
До начала торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио остались считанные часы.
Однако в нескольких командных видах спорта состязания атлетов начались еще за два дня до официального старта Олимпиады. В частности, сегодня прошли соревнования по стрельбе, академической гребле и конному спорту.
На странице ОИ в Twitter размещена видеопрезентация
Токио как столицы летней Олимпиады. Ранее представление было продемонстрировано на церемонии закрытия Игр 2016 года в Рио.
Совсем скоро над стадионом в Токио поднимется пламя олимпийского огня, и спортсмены примут участие в традиционном Параде наций. А пока смотрите, как выглядит главный спортивный стадион Японии в прямом эфире.