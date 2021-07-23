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Крупный пожар в Ташкенте: загорелся рекламный щит — видео
Крупный пожар в Ташкенте: загорелся рекламный щит — видео
На место происшествия пожарные прибыли уже через четыре минуты после сообщения о ЧП. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T12:37+0500
2021-07-23T12:37+0500
происшествия
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пожар
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента загорелся рекламный щит, пишет МЧС.Сообщение о ЧП поступило в столичного Управление по ЧС сегодня в 9.29. По данным МЧС, пламя вспыхнуло на ташкентской кольцевой автодороге в районе кольцевой развязки Учкахрамон.Пожарные отреагировали оперативно: на место происшествия бригады прибыли уже через четыре минуты. Возгорание ликвидировали к 9.38.Сообщается, что пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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хокимият ташкента, реклама, пожар

Крупный пожар в Ташкенте: загорелся рекламный щит — видео

12:37 23.07.2021
1418
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаВ Юнусабадском районе загорелся рекламный щит
В Юнусабадском районе загорелся рекламный щит - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
На место происшествия пожарные прибыли уже через четыре минуты после сообщения о ЧП.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента загорелся рекламный щит, пишет МЧС.
Сообщение о ЧП поступило в столичного Управление по ЧС сегодня в 9.29.
По данным МЧС, пламя вспыхнуло на ташкентской кольцевой автодороге в районе кольцевой развязки Учкахрамон.
Пожарные отреагировали оперативно: на место происшествия бригады прибыли уже через четыре минуты.
Возгорание ликвидировали к 9.38.
Сообщается, что пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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