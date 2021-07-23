https://uz.sputniknews.ru/20210723/krupnyy-pojar-v-tashkente-zagorelsya-reklamnyy-schit--video-19797907.html

Крупный пожар в Ташкенте: загорелся рекламный щит — видео

Крупный пожар в Ташкенте: загорелся рекламный щит — видео

На место происшествия пожарные прибыли уже через четыре минуты после сообщения о ЧП. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T12:37+0500

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2021-07-23T12:37+0500

происшествия

хокимият ташкента

реклама

пожар

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента загорелся рекламный щит, пишет МЧС.Сообщение о ЧП поступило в столичного Управление по ЧС сегодня в 9.29. По данным МЧС, пламя вспыхнуло на ташкентской кольцевой автодороге в районе кольцевой развязки Учкахрамон.Пожарные отреагировали оперативно: на место происшествия бригады прибыли уже через четыре минуты. Возгорание ликвидировали к 9.38.Сообщается, что пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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хокимият ташкента, реклама, пожар