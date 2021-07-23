https://uz.sputniknews.ru/20210723/na-chto-gotov-novyy-prezident-uzbekistana-lidery-partiy-ozvuchili-predvybornye-plany-19807580.html

На что готов новый президент Узбекистана: лидеры партий озвучили предвыборные планы

На что готов новый президент Узбекистана: лидеры партий озвучили предвыборные планы

Президентская избирательная кампания в Узбекистане стартовала 23 июля. С этого дня политические партии могут официально выдвигать своих кандидатов, а также... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T23:26+0500

2021-07-23T23:26+0500

2021-07-23T23:26+0500

политика

экологическая партия узбекистана

демократическая партия "миллий тикланиш"

ндпу

адолат

узлидеп

цик узбекистана

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Узбекистане дан старт президентской избирательной кампании. Участниками политической гонки по закону могут стать только представители партий. Таковых на сегодняшний день в республике пять: Социал-демократическая партия "Адолат", Демократическая партия "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп), Народно-демократическая партия и Экологическая партия. Своих кандидатов они еще не представили, но уже поделились основными тезисами избирательных программ.После объявления даты голосования ЦИК объявила о начале формирования окружных и участковых избирательных комиссий, согласований участия наблюдателей в выборах, составлении электронного списка избирателей. Кроме того, партиям предстоит определиться с кандидатами в президенты и с их доверенными лицами, а также изыскать и представить источники финансирования.В день официального начала предвыборной кампании корреспондент Sputnik Узбекистан встретился с лидерами участвующих партий и выяснил, за счет чего они намерены добиться поддержки электората.Актам Хаитов, председатель исполкома Политсовета УзЛиДеп— Движение предпринимателей и бизнесменов — Либерально-демократическая партия Узбекистана сейчас работает над организационными вопросами. Предстоит полностью сформировать избирательный штаб и провести съезд партии.Среди ключевых приоритетов стоит выделить следующие:Председатель политсовета Социал-демократической партии "Адолат", вице-президент Академии наук Бахром АбдухалимовКак следует из названия, мы стремимся построить справедливое общество. Наша стратегическая цель — удовлетворить законные требования каждого гражданина. Учитывая ситуацию с пандемией, мы намерены создать национальную программу в области медицины. Экономика не может быть сильной, если в ней слабая система здравоохранения.Еще одно направление нашей работы — реформы системы высшего образования, которая напрямую связана с будущими профессиональными кадрами. Одна из проблем этой сферы — разработка учебников, мы сейчас занимаемся этой задачей.Помимо этого, особое внимание уделено науке и всем аспектам, связанным с поддержкой ученых и развитием исследований в нашей стране.Алишер Кадыров, лидер Демократической партии "Миллий тикланиш"— Мы уже после парламентских выборов начали готовиться к президентской гонке. Пленум Центрального совета партии мы планируем провести в первой половине августа. По его итогам мы определимся с кандидатом.Сегодня влияние духовных и культурных сдвигов человечества во всем мире ощущается и в Узбекистане, что само по себе оказывает влияние на экономическое и историческое развитие республики. В этих условиях "Миллий тикланиш" считает, что любое развитие должно основываться на традиционных национальных ценностях. Исходя из этого будет подготовлена и наша программа.Улугбек Иноятов, председатель Центрального совета Народно-демократической партии— При подготовке к выборам мы обобщили проблемы, которые беспокоят наш народ, наш электорат, и предложения по их решению. Причем, конкретные меры предназначены для каждого района и региона. После экспертной оценки мы дополнили и доработали ее.В течение пяти дней мы представим нашего уполномоченного представителя для регистрации, а в ближайшие 20 дней направим документы для участия в выборах.Основной электорат Народно-демократической партии Узбекистана — граждане, нуждающиеся в социальной защите и поддержке: пенсионеры, многодетные матери, сироты. В своей программе мы, безусловно, будем уделять особое внимание решению проблем этих категорий граждан — их трудоустройству, здоровью, образованию, решению жилищных вопросов и защите прав. Однако программа будет гораздо обширнее и затронет также экономические и внешнеполитические аспекты.Нарзулло Обломуродов — лидер Экологической партии Узбекистана"Зеленые" — новички в президентской гонке. Теперь они будут наравне с другими бороться за главный пост в стране.— Главный наш слоган: Мы отвечаем за будущее! Исходя из этого девиза, мы подготовили предвыборную программу. Главный приоритет — реализация государственной политики по обеспечению экологической безопасности.Ключевые направления деятельности, которые лягут в основу программы кандидата:Выборы президента Узбекистана состоятся в первое воскресенье третьей декады октября. В 2021 году эта дата выпадает на 24 октября.

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экологическая партия узбекистана, демократическая партия "миллий тикланиш", ндпу, адолат, узлидеп, цик узбекистана, президентские выборы в узбекистане