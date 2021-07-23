Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
"Талибан"* пообещал Узбекистану не нарушать его границу — Иргашев
09:23 23.07.2021 (обновлено: 10:12 23.07.2021)
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© AFP 2018 / STRВооруженные люди в Афганистане
© AFP 2018 / STR
Исматулла Иргашев отметил, что официальный Ташкент беспокоит нынешняя эскалация конфликта в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Власти Узбекистана неоднократно получали от "Талибана"* заверения в том, что их формирования не будут нарушать границы соседних стран, в том числе Узбекистана.
Об этом заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, передает РИА Новости со ссылкой на издание kun.uz.
"Должен сказать, что в ходе наших переговоров с руководством "Талибана"* они неоднократно с особым значением подчеркивали, что борются только за свободу своей страны и не будут нарушать границы соседних стран, в том числе Узбекистана, или создавать угрозы для нашей страны с территории Афганистана", — сказал Иргашев.
Спецпредставитель отметил, что официальный Ташкент беспокоит нынешняя эскалация ситуации в Афганистане, поэтому " приняты необходимые меры для предотвращения их негативного воздействия".
"Но в то же время хочу отметить, мы всегда будем поддерживать добрососедские отношения с нашим давним соседом Афганистаном, расширять братские связи", — добавил Иргашев.
Ситуация в Афганистане остается напряженной: талибы продолжают наступать и захватывать территории, ставя под удар безопасность не только самой страны, но и соседних государств Центральной Азии.
Эскалация напряженности происходит на фоне вывода американских войск из Афганистана.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран