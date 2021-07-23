https://uz.sputniknews.ru/20210723/taliban-poobeschal-uzbekistanu-ne-narushat-ego-granitsu--irgashev-19793700.html

"Талибан"* пообещал Узбекистану не нарушать его границу — Иргашев

"Талибан"* пообещал Узбекистану не нарушать его границу — Иргашев

Исматулла Иргашев отметил, что официальный Ташкент беспокоит нынешняя эскалация конфликта в Афганистане. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T09:23+0500

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

граница

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Власти Узбекистана неоднократно получали от "Талибана"* заверения в том, что их формирования не будут нарушать границы соседних стран, в том числе Узбекистана.Об этом заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, передает РИА Новости со ссылкой на издание kun.uz.Спецпредставитель отметил, что официальный Ташкент беспокоит нынешняя эскалация ситуации в Афганистане, поэтому " приняты необходимые меры для предотвращения их негативного воздействия".Ситуация в Афганистане остается напряженной: талибы продолжают наступать и захватывать территории, ставя под удар безопасность не только самой страны, но и соседних государств Центральной Азии.Эскалация напряженности происходит на фоне вывода американских войск из Афганистана.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210709/taliban2021-gruppirovka-ili-uje-gosudarstvo-19619204.html

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радикальное движение "талибан", граница, афганистан, узбекистан