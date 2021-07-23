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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/taliban-poobeschal-uzbekistanu-ne-narushat-ego-granitsu--irgashev-19793700.html
"Талибан"* пообещал Узбекистану не нарушать его границу — Иргашев
"Талибан"* пообещал Узбекистану не нарушать его границу — Иргашев
Исматулла Иргашев отметил, что официальный Ташкент беспокоит нынешняя эскалация конфликта в Афганистане. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T09:23+0500
2021-07-23T10:12+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
граница
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Власти Узбекистана неоднократно получали от "Талибана"* заверения в том, что их формирования не будут нарушать границы соседних стран, в том числе Узбекистана.Об этом заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, передает РИА Новости со ссылкой на издание kun.uz.Спецпредставитель отметил, что официальный Ташкент беспокоит нынешняя эскалация ситуации в Афганистане, поэтому " приняты необходимые меры для предотвращения их негативного воздействия".Ситуация в Афганистане остается напряженной: талибы продолжают наступать и захватывать территории, ставя под удар безопасность не только самой страны, но и соседних государств Центральной Азии.Эскалация напряженности происходит на фоне вывода американских войск из Афганистана.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210709/taliban2021-gruppirovka-ili-uje-gosudarstvo-19619204.html
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радикальное движение "талибан", граница, афганистан, узбекистан

"Талибан"* пообещал Узбекистану не нарушать его границу — Иргашев

09:23 23.07.2021 (обновлено: 10:12 23.07.2021)
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© AFP 2018 / STRВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© AFP 2018 / STR
Исматулла Иргашев отметил, что официальный Ташкент беспокоит нынешняя эскалация конфликта в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Власти Узбекистана неоднократно получали от "Талибана"* заверения в том, что их формирования не будут нарушать границы соседних стран, в том числе Узбекистана.
Об этом заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, передает РИА Новости со ссылкой на издание kun.uz.

"Должен сказать, что в ходе наших переговоров с руководством "Талибана"* они неоднократно с особым значением подчеркивали, что борются только за свободу своей страны и не будут нарушать границы соседних стран, в том числе Узбекистана, или создавать угрозы для нашей страны с территории Афганистана", — сказал Иргашев.

Спецпредставитель отметил, что официальный Ташкент беспокоит нынешняя эскалация ситуации в Афганистане, поэтому " приняты необходимые меры для предотвращения их негативного воздействия".

"Но в то же время хочу отметить, мы всегда будем поддерживать добрососедские отношения с нашим давним соседом Афганистаном, расширять братские связи", — добавил Иргашев.

Ситуация в Афганистане остается напряженной: талибы продолжают наступать и захватывать территории, ставя под удар безопасность не только самой страны, но и соседних государств Центральной Азии.
Эскалация напряженности происходит на фоне вывода американских войск из Афганистана.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
"Талибан"*—2021: группировка или уже государство?
9 июля, 20:31
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