https://uz.sputniknews.ru/20210723/v-tashkente-zakryli-botanicheskiy-sad-s-chem-eto-svyazano-19794629.html

В Ташкенте закрыли Ботанический сад: с чем это связано

В Ташкенте закрыли Ботанический сад: с чем это связано

Ранее на территории комплекса запретили кататься на велосипедах, самокатах и скутерах 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T09:56+0500

2021-07-23T09:56+0500

2021-07-23T10:04+0500

общество

ботанический сад

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/987/71/9877199_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_9a8e5f301d50b35acf8fe73bb7648555.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Ташкентский Ботанический сад временно закрывается для посетителей.Об этом проинформировали в Академии наук республики.Вход не будет открыт больше недели — с 23 по 31 июля. Это связано с проведением вступительных экзаменов в президентские школы на 2020/2021 учебный год.Ранее Ботанический сад был объявлен "безопасной зоной". В связи с этим власти запретили кататься по территории на велосипедах, самокатах и скутерах.Как отметили в администрации, данные меры приняты "для удобства маленьких детей, пожилых людей и других посетителей". Запрет вступил в силу с 1 июня.

https://uz.sputniknews.ru/20191102/GUVD-Tashkenta-vozmet-Botanicheskiy-sad-pod-kontrol-12723833.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ботанический сад, ташкент