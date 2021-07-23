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В Ташкенте закрыли Ботанический сад: с чем это связано
В Ташкенте закрыли Ботанический сад: с чем это связано
Ранее на территории комплекса запретили кататься на велосипедах, самокатах и скутерах 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T09:56+0500
2021-07-23T10:04+0500
общество
ботанический сад
ташкент
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ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Ташкентский Ботанический сад временно закрывается для посетителей.Об этом проинформировали в Академии наук республики.Вход не будет открыт больше недели — с 23 по 31 июля. Это связано с проведением вступительных экзаменов в президентские школы на 2020/2021 учебный год.Ранее Ботанический сад был объявлен "безопасной зоной". В связи с этим власти запретили кататься по территории на велосипедах, самокатах и скутерах.Как отметили в администрации, данные меры приняты "для удобства маленьких детей, пожилых людей и других посетителей". Запрет вступил в силу с 1 июня.
https://uz.sputniknews.ru/20191102/GUVD-Tashkenta-vozmet-Botanicheskiy-sad-pod-kontrol-12723833.html
ташкент
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ботанический сад, ташкент

В Ташкенте закрыли Ботанический сад: с чем это связано

09:56 23.07.2021 (обновлено: 10:04 23.07.2021)
1159
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкСбор и переработка чая в Абхазии
Сбор и переработка чая в Абхазии - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
/
Перейти в фотобанк
Ранее на территории комплекса запретили кататься на велосипедах, самокатах и скутерах
ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Ташкентский Ботанический сад временно закрывается для посетителей.
Об этом проинформировали в Академии наук республики.
Вход не будет открыт больше недели — с 23 по 31 июля. Это связано с проведением вступительных экзаменов в президентские школы на 2020/2021 учебный год.
Ранее Ботанический сад был объявлен "безопасной зоной". В связи с этим власти запретили кататься по территории на велосипедах, самокатах и скутерах.
Как отметили в администрации, данные меры приняты "для удобства маленьких детей, пожилых людей и других посетителей". Запрет вступил в силу с 1 июня.
ГУВД Ташкента возьмет Ботанический сад под контроль - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2019
Общество
ГУВД Ташкента возьмет Ботанический сад под контроль
2 ноября 2019, 17:20
1113
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