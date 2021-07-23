https://uz.sputniknews.ru/20210723/v-uzbekistane-izbiratelnaya-kampaniya-po-prezidentskim-vyboram-startuet-23-iyulya--tsik-19797384.html
В Узбекистане избирательная кампания по президентским выборам стартует 23 июля — ЦИК
В Узбекистане избирательная кампания по президентским выборам стартует 23 июля — ЦИК
В настоящее время созданы пресс-центр и территориальные подразделения Центральной избирательной комиссии. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T11:49+0500
2021-07-23T11:49+0500
2021-07-23T12:45+0500
политика
цик узбекистана
президентские выборы в узбекистане
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Узбекистане избирательная кампания по президентским выборам стартует 23 июля. Об этом стало известно в ходе заседания Центральной избирательной комиссии во Дворце симпозиумов, передает корреспондент Sputnik."Избирательная кампания начинается с 23 июля текущего года", — информируется в релизе ЦИК.Во время мероприятия председатель Центральной избирательной кампании Зайниддин Низамходжаев подчеркнул , что выборы президента проведут на основе нового национального избирательного законодательства, соответствующего общепризнанным международным стандартам, а также демократических принципам — открыто и гласно.Отмечается, что выборы президента Узбекистана пройдут по принципу периодичности на основе конституционных норм и международных избирательных стандартов в соответствии с Избирательным кодексом республики.За подготовкой и проведением президентских выборов следят представители политических партий, органов самоуправления граждан, представители международных организаций и иностранных государств, а также местные и иностранные журналисты.На собрании также объявили о создании пресс-центра и территориальных подразделений Центральной избирательной комиссии. К тому в рамках совещания был утвержден устав Центра. Известно, что пресс-центр будет расположен в Ташкенте по адресу: улица Навои, 1, в здании Просветительского центра и симпозиумов. В настоящее время уже сформированы семь групп журналистов, юристов, переводчиков, экспертов и других специалистов. Центр также ведет сайт Saylov 2021. Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы должны состояться 24 октября 2021 года. Предыдущие президентские выборы в Узбекистане прошли 4 декабря 2016-го.
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цик узбекистана, президентские выборы в узбекистане, узбекистан
В Узбекистане избирательная кампания по президентским выборам стартует 23 июля — ЦИК
11:49 23.07.2021 (обновлено: 12:45 23.07.2021)
В настоящее время созданы пресс-центр и территориальные подразделения Центральной избирательной комиссии.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Узбекистане избирательная кампания по президентским выборам стартует 23 июля. Об этом стало известно в ходе заседания Центральной избирательной комиссии во Дворце симпозиумов, передает корреспондент Sputnik.
"Избирательная кампания начинается с 23 июля текущего года", — информируется в релизе ЦИК.
Во время мероприятия председатель Центральной избирательной кампании Зайниддин Низамходжаев подчеркнул , что выборы президента проведут на основе нового национального избирательного законодательства, соответствующего общепризнанным международным стандартам, а также демократических принципам — открыто и гласно.
Отмечается, что выборы президента Узбекистана пройдут по принципу периодичности на основе конституционных норм и международных избирательных стандартов в соответствии с Избирательным кодексом республики.
За подготовкой и проведением президентских выборов следят представители политических партий, органов самоуправления граждан, представители международных организаций и иностранных государств, а также местные и иностранные журналисты.
На собрании также объявили о создании пресс-центра и территориальных подразделений Центральной избирательной комиссии. К тому в рамках совещания был утвержден устав Центра.
Известно, что пресс-центр будет расположен в Ташкенте по адресу: улица Навои, 1, в здании Просветительского центра и симпозиумов. В настоящее время уже сформированы семь групп журналистов, юристов, переводчиков, экспертов и других специалистов. Центр также ведет сайт Saylov 2021.
Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы должны состояться 24 октября 2021 года. Предыдущие президентские выборы в Узбекистане прошли 4 декабря 2016-го.