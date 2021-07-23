https://uz.sputniknews.ru/20210723/v-uzbekistane-nekotorye-vypuskniki-spetsshkol-smogut-postupit-v-vuzy-bez-ekzamenov--19805547.html
В Узбекистане некоторые выпускники спецшкол смогут поступить в вузы без экзаменов
В Узбекистане некоторые выпускники спецшкол смогут поступить в вузы без экзаменов
С 2021/2022 учебного года молодым людям, принятым на учебу в иностранные вузы Узбекистана и их филиалы на платно-контрактной основе, начнут выплачивать... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T19:34+0500
2021-07-23T19:34+0500
2021-07-23T19:37+0500
общество
выпускник
вступительные экзамены
вузы
постановление
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Узбекистане некоторые выпускники президентских школ теперь смогут поступить в вузы без сдачи тестов и дополнительных экзаменов. Об этом стало известно из постановления президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности президентских, творческих и специализированных школ". Кого могут принять без экзаменов в вузК тому же от вступительных экзаменов по предмету освобождаются абитуриенты, имеющие соответствующие сертификаты A-LEVEL уровня А и В международных программ (International Advanced Levels). Отмечается, что обладателям данного документа начислят максимальный балл по тому профильному предмету, который указан в сертификате.Кроме того, С 2021/2022 учебного года выпускникам президентских школ, принятым на учебу в иностранные вузы Узбекистана и их филиалы, а также негосударственные высшие образовательные учреждения на платно-контрактной основе, начнут выплачиваться субсидии для возмещения суммы контракта.
https://uz.sputniknews.ru/20200521/Kak-otreagirovali-uzbekskie-vypuskniki-na-otmenu-itogovykh-ekzamenov--ekspert-14177096.html
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выпускник, вступительные экзамены, вузы, постановление
В Узбекистане некоторые выпускники спецшкол смогут поступить в вузы без экзаменов
19:34 23.07.2021 (обновлено: 19:37 23.07.2021)
С 2021/2022 учебного года молодым людям, принятым на учебу в иностранные вузы Узбекистана и их филиалы на платно-контрактной основе, начнут выплачивать субсидии для возмещения суммы контракта.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
В Узбекистане некоторые выпускники президентских школ теперь смогут поступить в вузы без сдачи тестов и дополнительных экзаменов. Об этом стало известно из постановления
президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности президентских, творческих и специализированных школ".
Кого могут принять без экзаменов в вуз
Выпускников президентских школ на основе дополнительного государственного гранта, установленного для государственных высших образовательных организаций;
Выпускников специализированных школ на основе базового платного контракта кроме общих параметров приема по направлениям бакалавриата государственных вузов, готовящих кадров в сфере химии, биологии, физики и информационных технологий;
Выпускников творческих школ на основе базового платного контракта кроме общих параметров приема по направлениям бакалавриата государственных вузов, занимающихся подготовкой кадров в области языкознания, литературы, педагогики, переводческой деятельности, журналистики.
К тому же от вступительных экзаменов по предмету освобождаются абитуриенты, имеющие соответствующие сертификаты A-LEVEL уровня А и В международных программ (International Advanced Levels). Отмечается, что обладателям данного документа начислят максимальный балл по тому профильному предмету, который указан в сертификате.
Кроме того, С 2021/2022 учебного года выпускникам президентских школ, принятым на учебу в иностранные вузы Узбекистана и их филиалы, а также негосударственные высшие образовательные учреждения на платно-контрактной основе, начнут выплачиваться субсидии для возмещения суммы контракта.