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Банду рэкетиров задержали в Ташкенте
Банду рэкетиров задержали в Ташкенте
Четыре человека, угрожая продавцу ножом, похитили деньги и мобильный телефон. Двое из них задержаны. 24.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-24T18:49+0500
2021-07-24T18:50+0500
происшествия
гувд ташкента
задержание
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Правоохранительные органы провели расследование после того, как кадры рэкетирского захвата распространились в сети Интернет.Инцидент произошел накануне днем, сообщили в столичном ГУВД. В один из магазинов на улице Олтинтепа в Яшнабадском районе Ташкента зашли четверо человек. Они окружили продавца и, угрожая ему ножом, похитили из кассы 4 млн сумов и забрали мобильный телефон. Похитители скрылись, однако оперативникам удалось установить личности подозреваемых. Оказалось, что все четверо ранее уже были судимы. В настоящее время двое из нападавших уже задержаны, еще двое - в процессе задержания.
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гувд ташкента, задержание

Банду рэкетиров задержали в Ташкенте

18:49 24.07.2021 (обновлено: 18:50 24.07.2021)
505
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПреступник за решеткой
Преступник за решеткой - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Четыре человека, угрожая продавцу ножом, похитили деньги и мобильный телефон. Двое из них задержаны.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Правоохранительные органы провели расследование после того, как кадры рэкетирского захвата распространились в сети Интернет.
Инцидент произошел накануне днем, сообщили в столичном ГУВД. В один из магазинов на улице Олтинтепа в Яшнабадском районе Ташкента зашли четверо человек. Они окружили продавца и, угрожая ему ножом, похитили из кассы 4 млн сумов и забрали мобильный телефон.
Похитители скрылись, однако оперативникам удалось установить личности подозреваемых. Оказалось, что все четверо ранее уже были судимы. В настоящее время двое из нападавших уже задержаны, еще двое - в процессе задержания.
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