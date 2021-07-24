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Президент Узбекистана отмечает свой 64-й день рождения
Президент Узбекистана отмечает свой 64-й день рождения
Саида Мирзиёева одна из первых поздравила своего отца с днем рождения. Также теплые пожелания озвучили общественные деятели, прессм-службы министерств... 24.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-24T12:03+0500
2021-07-24T12:03+0500
общество
день рождения
саида мирзиёева
поздравления
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президенту Узбекистана сегодня исполнилось 64 года. С днем рождения его поздравила дочь Саида Мирзиёева. Она разместила в своем Telegram-канале фото отца со своим сыном и подписала: "С днем рождения, мои самые дорогие мужчины. Пусть хранит вас Бог!"Нынешнее фото - первое, где хорошо видно малыша, которого зовут также, как дедушку - Шавкат.Также президента Узбекистана поздравил Комил Алламжонов, перечислив в своем Telagram-канале наиболее значимые, на его взгляд, достижения Шавката Мирзиёева на своем посту.Также поздравительные сообщения разместили на своих ресурсах министерства и ведомства Узбекистана, городские и областные хокимияты. Президенту пожелали здоровья, мира, благополучия и долгих лет жизни.
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день рождения, саида мирзиёева, поздравления, шавкат мирзиёев

Президент Узбекистана отмечает свой 64-й день рождения

12:03 24.07.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Саида Мирзиёева одна из первых поздравила своего отца с днем рождения. Также теплые пожелания озвучили общественные деятели, прессм-службы министерств, ведомств и организаций.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президенту Узбекистана сегодня исполнилось 64 года.
С днем рождения его поздравила дочь Саида Мирзиёева. Она разместила в своем Telegram-канале фото отца со своим сыном и подписала: "С днем рождения, мои самые дорогие мужчины. Пусть хранит вас Бог!"
© Telegram-канал Саиды МирзиёевойШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2021
Шавкат Мирзиёев
© Telegram-канал Саиды Мирзиёевой
Нынешнее фото - первое, где хорошо видно малыша, которого зовут также, как дедушку - Шавкат.
Также президента Узбекистана поздравил Комил Алламжонов, перечислив в своем Telagram-канале наиболее значимые, на его взгляд, достижения Шавката Мирзиёева на своем посту.
Мы научились открыто и свободно говорить о проблемах так, что даже забыли, как еще недавно шептались о них друг с другом.
Комил Алламжонов - руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Комил Алламжонов
Председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки масс-медиа
Также поздравительные сообщения разместили на своих ресурсах министерства и ведомства Узбекистана, городские и областные хокимияты. Президенту пожелали здоровья, мира, благополучия и долгих лет жизни.
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