https://uz.sputniknews.ru/20210724/prezident-uzbekistana-otmechaet-svoy-64-y-den-rojdeniya-19809845.html
Президент Узбекистана отмечает свой 64-й день рождения
Президент Узбекистана отмечает свой 64-й день рождения
Саида Мирзиёева одна из первых поздравила своего отца с днем рождения. Также теплые пожелания озвучили общественные деятели, прессм-службы министерств... 24.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-24T12:03+0500
2021-07-24T12:03+0500
2021-07-24T12:03+0500
общество
день рождения
саида мирзиёева
поздравления
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президенту Узбекистана сегодня исполнилось 64 года. С днем рождения его поздравила дочь Саида Мирзиёева. Она разместила в своем Telegram-канале фото отца со своим сыном и подписала: "С днем рождения, мои самые дорогие мужчины. Пусть хранит вас Бог!"Нынешнее фото - первое, где хорошо видно малыша, которого зовут также, как дедушку - Шавкат.Также президента Узбекистана поздравил Комил Алламжонов, перечислив в своем Telagram-канале наиболее значимые, на его взгляд, достижения Шавката Мирзиёева на своем посту.Также поздравительные сообщения разместили на своих ресурсах министерства и ведомства Узбекистана, городские и областные хокимияты. Президенту пожелали здоровья, мира, благополучия и долгих лет жизни.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
день рождения, саида мирзиёева, поздравления, шавкат мирзиёев
Президент Узбекистана отмечает свой 64-й день рождения
Саида Мирзиёева одна из первых поздравила своего отца с днем рождения. Также теплые пожелания озвучили общественные деятели, прессм-службы министерств, ведомств и организаций.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президенту Узбекистана сегодня исполнилось 64 года.
С днем рождения его поздравила дочь Саида Мирзиёева. Она разместила в своем Telegram-канале
фото отца со своим сыном и подписала: "С днем рождения, мои самые дорогие мужчины. Пусть хранит вас Бог!"
Нынешнее фото - первое, где хорошо видно малыша, которого зовут также, как дедушку - Шавкат.
Также президента Узбекистана поздравил Комил Алламжонов, перечислив в своем Telagram-канале
наиболее значимые, на его взгляд, достижения Шавката Мирзиёева на своем посту.
Мы научились открыто и свободно говорить о проблемах так, что даже забыли, как еще недавно шептались о них друг с другом.
Комил Алламжонов
Председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки масс-медиа
Также поздравительные сообщения разместили на своих ресурсах министерства и ведомства Узбекистана, городские и областные хокимияты. Президенту пожелали здоровья, мира, благополучия и долгих лет жизни.