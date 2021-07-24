https://uz.sputniknews.ru/20210724/v-tashkente-otkroetsya-filial-italyanskogo-vuza-19813934.html

В Ташкенте откроется филиал итальянского вуза

В Ташкенте откроется филиал итальянского вуза

Студенты Узбекистана смогут получить образование в филиале одного из старейших вузов Европы. 24.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-24T18:14+0500

2021-07-24T18:14+0500

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общество

высшее образование

италия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Италии подписано трехстороннее соглашение, сообщает УзА. Ректор Пизанского университета Сапиенца Паоло Манкарелла, ректор Университета геологических наук Бобир Исламов, заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам Аъзам Кадирходжаев договорились об открытии филиала итальянского вуза в Ташкенте.Несколько дней назад в ходе совещания совещание по вопросам обеспечения полного земельного учета и государственного кадастра Шавкат Мирзиёев отметил низкий кадровый потенциал сферы. В этой связи президент подчеркнул важность создания филиала зарубежного вуза, необходимость установления сотрудничества с Пизанским университетом (Италия) и Московским государственным университетом геодезии и картографии (Россия).

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высшее образование, италия, узбекистан