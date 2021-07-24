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В Ташкенте откроется филиал итальянского вуза
В Ташкенте откроется филиал итальянского вуза
Студенты Узбекистана смогут получить образование в филиале одного из старейших вузов Европы. 24.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-24T18:14+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Италии подписано трехстороннее соглашение, сообщает УзА. Ректор Пизанского университета Сапиенца Паоло Манкарелла, ректор Университета геологических наук Бобир Исламов, заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам Аъзам Кадирходжаев договорились об открытии филиала итальянского вуза в Ташкенте.Несколько дней назад в ходе совещания совещание по вопросам обеспечения полного земельного учета и государственного кадастра Шавкат Мирзиёев отметил низкий кадровый потенциал сферы. В этой связи президент подчеркнул важность создания филиала зарубежного вуза, необходимость установления сотрудничества с Пизанским университетом (Италия) и Московским государственным университетом геодезии и картографии (Россия).
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высшее образование, италия, узбекистан

В Ташкенте откроется филиал итальянского вуза

18:14 24.07.2021
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© Unsplash / Changbok KoПустая аудитория
Пустая аудитория - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2021
© Unsplash / Changbok Ko
Студенты Узбекистана смогут получить образование в филиале одного из старейших вузов Европы.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Италии подписано трехстороннее соглашение, сообщает УзА. Ректор Пизанского университета Сапиенца Паоло Манкарелла, ректор Университета геологических наук Бобир Исламов, заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам Аъзам Кадирходжаев договорились об открытии филиала итальянского вуза в Ташкенте.
Для справки:

Пизанский университет располагается в городе Пиза (Тоскана, Италия) и является одним из старейших вузов Европы: он был основан в XI веке. Статус университета учебное учреждение получило 3 сентября 1343 года.

Общее количество студентов вуза - 57 тысяч.

Несколько дней назад в ходе совещания совещание по вопросам обеспечения полного земельного учета и государственного кадастра Шавкат Мирзиёев отметил низкий кадровый потенциал сферы.
В этой связи президент подчеркнул важность создания филиала зарубежного вуза, необходимость установления сотрудничества с Пизанским университетом (Италия) и Московским государственным университетом геодезии и картографии (Россия).
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