В Ташкенте откроется филиал итальянского вуза

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Италии подписано трехстороннее соглашение, сообщает УзА. Ректор Пизанского университета Сапиенца Паоло Манкарелла, ректор Университета геологических наук Бобир Исламов, заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам Аъзам Кадирходжаев договорились об открытии филиала итальянского вуза в Ташкенте.Несколько дней назад в ходе совещания совещание по вопросам обеспечения полного земельного учета и государственного кадастра Шавкат Мирзиёев отметил низкий кадровый потенциал сферы. В этой связи президент подчеркнул важность создания филиала зарубежного вуза, необходимость установления сотрудничества с Пизанским университетом (Италия) и Московским государственным университетом геодезии и картографии (Россия).
Студенты Узбекистана смогут получить образование в филиале одного из старейших вузов Европы.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Италии подписано трехстороннее соглашение, сообщает УзА. Ректор Пизанского университета Сапиенца Паоло Манкарелла, ректор Университета геологических наук Бобир Исламов, заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам Аъзам Кадирходжаев договорились об открытии филиала итальянского вуза в Ташкенте.
Для справки:
Пизанский университет располагается в городе Пиза (Тоскана, Италия) и является одним из старейших вузов Европы: он был основан в XI веке. Статус университета учебное учреждение получило 3 сентября 1343 года.
Общее количество студентов вуза - 57 тысяч.
Несколько дней назад в ходе совещания совещание по вопросам обеспечения полного земельного учета и государственного кадастра Шавкат Мирзиёев отметил низкий кадровый потенциал сферы.
В этой связи президент подчеркнул важность создания филиала зарубежного вуза, необходимость установления сотрудничества с Пизанским университетом (Италия) и Московским государственным университетом геодезии и картографии (Россия).