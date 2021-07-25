https://uz.sputniknews.ru/20210725/kakie-uslugi-mojno-poluchit-cherez-tsgu--perechen-rasshiren-19821052.html

Какие услуги можно получить через ЦГУ — перечень расширен

Какие услуги можно получить через ЦГУ — перечень расширен

Через центры госуслуг студенты смогут перевестись в другой или восстановиться в своем прежнем вузе. 25.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-25T18:45+0500

2021-07-25T18:45+0500

2021-07-25T18:45+0500

общество

агентство государственных услуг

подписание документов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. С 2022 года узбекистанцам, гражданам республики в статусе ЛБГ (прим. ред. - лицо без гражданства) и иностранцам, постоянно проживающим в стране, будут выдаваться ID-карты и биометрические паспорта через Центры госуслуг. Это предусмотрено соответствующим указом главы государства. Документом утвержден также обновленный перечень госуслуг, предоставляемых через Центры госуслуг и ЕПИГУ.С начала следующего года руководители информационных служб государственных органов, а также учителя дошкольных, общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и внешкольных государственных образовательных учреждений смогут проходить аттестацию через Центры госуслуг.Таким же образом студенты смогут перевестись в другой или восстановиться в своем прежнем вузе.С 1 ноября 2022 года в списке госуслуг появятся следующие пункты: С 1 декабря этого года через ЦГУ и ЕПИГУ можно будет также получить полную "историю автомобиля". Проверить можно будет такие сведения, как дата госрегистрации, пробег, заключение гражданско-правовых договоров, попадание в дорожно-транспортное происшествие и другие. Для этого необходимо будет знать лишь номер государственного регистрационного знака.Кроме того, комплексные услуги, связанные с регистрацией смерти, вводятся с 1 января 2022 года в Ташкенте, а с 1 июля 2022 года на всей территории республики.

https://uz.sputniknews.ru/20210204/Predprinimateli-budut-okazyvat-gosuslugi--kakie-trebovaniya-im-predyavyat-15931893.html

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агентство государственных услуг, подписание документов, узбекистан