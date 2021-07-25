https://uz.sputniknews.ru/20210725/kakie-uslugi-mojno-poluchit-cherez-tsgu--perechen-rasshiren-19821052.html
Какие услуги можно получить через ЦГУ — перечень расширен
Какие услуги можно получить через ЦГУ — перечень расширен
Через центры госуслуг студенты смогут перевестись в другой или восстановиться в своем прежнем вузе. 25.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-25T18:45+0500
2021-07-25T18:45+0500
2021-07-25T18:45+0500
общество
агентство государственных услуг
подписание документов
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19551168_0:249:2757:1800_1920x0_80_0_0_0a3a5111dcc5ad384630703e019cec65.jpg
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. С 2022 года узбекистанцам, гражданам республики в статусе ЛБГ (прим. ред. - лицо без гражданства) и иностранцам, постоянно проживающим в стране, будут выдаваться ID-карты и биометрические паспорта через Центры госуслуг. Это предусмотрено соответствующим указом главы государства. Документом утвержден также обновленный перечень госуслуг, предоставляемых через Центры госуслуг и ЕПИГУ.С начала следующего года руководители информационных служб государственных органов, а также учителя дошкольных, общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и внешкольных государственных образовательных учреждений смогут проходить аттестацию через Центры госуслуг.Таким же образом студенты смогут перевестись в другой или восстановиться в своем прежнем вузе.С 1 ноября 2022 года в списке госуслуг появятся следующие пункты: С 1 декабря этого года через ЦГУ и ЕПИГУ можно будет также получить полную "историю автомобиля". Проверить можно будет такие сведения, как дата госрегистрации, пробег, заключение гражданско-правовых договоров, попадание в дорожно-транспортное происшествие и другие. Для этого необходимо будет знать лишь номер государственного регистрационного знака.Кроме того, комплексные услуги, связанные с регистрацией смерти, вводятся с 1 января 2022 года в Ташкенте, а с 1 июля 2022 года на всей территории республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210204/Predprinimateli-budut-okazyvat-gosuslugi--kakie-trebovaniya-im-predyavyat-15931893.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19551168_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_61daac98c033147f33f20aa1bf36968c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
агентство государственных услуг, подписание документов, узбекистан
Какие услуги можно получить через ЦГУ — перечень расширен
Через центры госуслуг студенты смогут перевестись в другой или восстановиться в своем прежнем вузе.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. С 2022 года узбекистанцам, гражданам республики в статусе ЛБГ (прим. ред. - лицо без гражданства) и иностранцам, постоянно проживающим в стране, будут выдаваться ID-карты и биометрические паспорта через Центры госуслуг.
Это предусмотрено соответствующим указом главы государства. Документом утвержден также обновленный перечень госуслуг, предоставляемых через Центры госуслуг и ЕПИГУ.
С начала следующего года руководители информационных служб государственных органов, а также учителя дошкольных, общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и внешкольных государственных образовательных учреждений смогут проходить аттестацию через Центры госуслуг.
Таким же образом студенты смогут перевестись в другой или восстановиться в своем прежнем вузе.
С 1 ноября 2022 года в списке госуслуг появятся следующие пункты:
прием учащихся 5-х классов в специализированные государственные образовательные учреждения с целью углубленного изучения отдельных предметов;
прием детей иностранных граждан и лиц без гражданства в общеобразовательные учреждения.
С 1 декабря этого года через ЦГУ и ЕПИГУ можно будет также получить полную "историю автомобиля". Проверить можно будет такие сведения, как дата госрегистрации, пробег, заключение гражданско-правовых договоров, попадание в дорожно-транспортное происшествие и другие. Для этого необходимо будет знать лишь номер государственного регистрационного знака.
Кроме того, комплексные услуги, связанные с регистрацией смерти, вводятся с 1 января 2022 года в Ташкенте, а с 1 июля 2022 года на всей территории республики.