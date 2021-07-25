https://uz.sputniknews.ru/20210725/sertifikat-na-uchastie-v-onlayn-auktsione-razreshili-poluchat-udalenno-i-besplatno-19819135.html

Сертификат на участие в онлайн-аукционе разрешили получать удаленно и бесплатно

Сертификат на участие в онлайн-аукционе разрешили получать удаленно и бесплатно

Важным нововведением является отмена порядка выставления земельных участков на аукцион с условием внесения инвестиций. 25.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-25T15:52+0500

2021-07-25T15:52+0500

2021-07-25T15:52+0500

экономика

онлайн-аукцион

постановление

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент поручил упростить порядок проведения электронных онлайн-аукционов, повысив прозрачность процесса и гарантировав защиту прав его участников. С этой целью было подписано профильное постановление.В соответствии с документом, унифицируются электронные торги на платформе "E-auksion", при этом создаются условия для участия в них населения.Сертификат ключа ЭЦП (электронной цифровой подписи) для участия в аукционе с 1 сентября участники, в том числе иностранные граждане могут получить дистанционно и бесплатно, обратившись в Центр по организации электронных онлайн-аукционов при АУГА.Также с начала осени отменяется сбор, который ранее был установлен для физических и юридических лиц за выставление объектов на аукцион.О том, что планируется провести аукцион должно быть известно в СМИ за 30 дней до дня его организации.При этом с момента опубликования извещения о проведении аукциона до окончания его процесса частники смогут внести свое ценовое предложение о приобретении объекта.Провести платежи можно в течении 10 рабочих дней, в случае если сумма реализованного объекта составляет менее 50 БРВ и 15 рабочих дней при стоимости объекта равной или превышающей 50 БРВ.Если победитель аукциона отказывается от оплаты, то он и лица, являющиеся его прямыми учредителями, отстраняются от участия в аукционах на электронной торговой платформе как недобросовестные участники. Если такой случай произошел впервые, то в аукционе запрещается участвовать в течение года, если во второй раз - то бессрочно.В течение двух месяцев начнется выставление на электронный онлайн-аукцион долей, недвижимого имущества и автомототранспорта (и других основных средств) предприятий с госучастием для их продажи или передачи в аренду.Постановлением президента единая электронная торговая площадка "E-ijroauksion" переименована в электронную торговую платформу "E-auksion".Важное нововведение: отменяется порядок выставления земельных участков на аукцион с условием внесения инвестиций.При этом, Агентство по кадастру предоставляет возможность участникам предварительно осмотреть земельные участки с момента опубликования извещения о проведении аукциона.До 1 августа на электронной торговой платформе внедрят процесс онлайн-наблюдения за ходом аукциона и количеством его участников.

https://uz.sputniknews.ru/20170727/konfiskat-prodadut-na-online-aukcionah-5913158.html

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онлайн-аукцион, постановление, узбекистан