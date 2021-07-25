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В Узбекистане снизили размер госпошлины за получение биометрического загранпаспорта
В Узбекистане снизили размер госпошлины за получение биометрического загранпаспорта
Если предоставление госуслуги задерживается более чем на три рабочих дня, 50% госпошлины, сборов и любых других платежей за использование услуги будет... 25.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-25T18:09+0500
2021-07-25T18:09+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Инфраструктуру оказания государственных услуг решено усовершенствовать. Тарифы будут снижены, а для отдельных категорий граждан ведут скидки.Соответствующие меры предусмотрены профильным указом главы государства.Так, с 1 ноября 2021 года тем, кто зарегистрирован в едином реестре социальной защиты, а также инвалидам I и II групп предоставляется скидка в 50% через центры госуслуг или Единый интерактивный портал государственных услуг (ЕПИГУ) по госпошлинам, сборам и другим платежам. Исключение составляют случаи обращения этих лиц как представителей юрлица.Если предоставление госуслуги задерживается более чем на три рабочих дня, 50% госпошлины, сборов и любых других платежей за использование услуги будет возвращено в течение одного рабочего дня.Выплаты возмещаются из внебюджетного фонда Агентства государственных услуг и взимаются из внебюджетных и иных фондов государственного органа и организации, задержавшей предоставление общественные услуги. Соответствующая госуслуга предоставляется заявителю и оформляется в полном объеме.С начала следующего года размер оплаты за выдачу биометрических паспортов гражданам страны для выезда за границу снизится до 1 БРВ (ранее - 1,2 БРВ).Снижается и пошлина за выдачу хозяйствующим субъектам нового свидетельства о государственной регистрации. Ранее она была равна одной БРВ, а теперь установлена ​​в размере 20% от БРВ.А плату за включение в реестр частных агентств занятости вообще отменили, теперь эта услуга будет предоставляться бесплатно (ранее а это нужно было заплатить 1 БРВ).Вдвое снижена плата за государственную регистрацию адвокатских фирм, бюро и коллегий адвокатов. Ранее она составляла 2 БРВ, теперь - 1.
https://uz.sputniknews.ru/20200523/V-Uzbekistane-izmenilis-razmery-nekotorykh-gosposhlin-i-vvedeny-novye-14196667.html
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В Узбекистане снизили размер госпошлины за получение биометрического загранпаспорта

18:09 25.07.2021
943
© Sputnik / Дильшода РахматоваЗагранпаспорт гражданина Узбекистана
Загранпаспорт гражданина Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Если предоставление госуслуги задерживается более чем на три рабочих дня, 50% госпошлины, сборов и любых других платежей за использование услуги будет возвращено в течение одного рабочего дня.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Инфраструктуру оказания государственных услуг решено усовершенствовать. Тарифы будут снижены, а для отдельных категорий граждан ведут скидки.
Соответствующие меры предусмотрены профильным указом главы государства.
Так, с 1 ноября 2021 года тем, кто зарегистрирован в едином реестре социальной защиты, а также инвалидам I и II групп предоставляется скидка в 50% через центры госуслуг или Единый интерактивный портал государственных услуг (ЕПИГУ) по госпошлинам, сборам и другим платежам. Исключение составляют случаи обращения этих лиц как представителей юрлица.
Если предоставление госуслуги задерживается более чем на три рабочих дня, 50% госпошлины, сборов и любых других платежей за использование услуги будет возвращено в течение одного рабочего дня.
Знак процента - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2020
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В Узбекистане изменились размеры некоторых госпошлин и введены новые
23 мая 2020, 16:06
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Выплаты возмещаются из внебюджетного фонда Агентства государственных услуг и взимаются из внебюджетных и иных фондов государственного органа и организации, задержавшей предоставление общественные услуги. Соответствующая госуслуга предоставляется заявителю и оформляется в полном объеме.
С начала следующего года размер оплаты за выдачу биометрических паспортов гражданам страны для выезда за границу снизится до 1 БРВ (ранее - 1,2 БРВ).
Снижается и пошлина за выдачу хозяйствующим субъектам нового свидетельства о государственной регистрации. Ранее она была равна одной БРВ, а теперь установлена ​​в размере 20% от БРВ.
А плату за включение в реестр частных агентств занятости вообще отменили, теперь эта услуга будет предоставляться бесплатно (ранее а это нужно было заплатить 1 БРВ).
Вдвое снижена плата за государственную регистрацию адвокатских фирм, бюро и коллегий адвокатов. Ранее она составляла 2 БРВ, теперь - 1.
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