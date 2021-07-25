https://uz.sputniknews.ru/20210725/v-uzbekistane-snizili-razmer-gosposhliny-za-poluchenie-biometricheskogo-zagranpasporta-19820879.html

В Узбекистане снизили размер госпошлины за получение биометрического загранпаспорта

В Узбекистане снизили размер госпошлины за получение биометрического загранпаспорта

Если предоставление госуслуги задерживается более чем на три рабочих дня, 50% госпошлины, сборов и любых других платежей за использование услуги будет... 25.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-25T18:09+0500

2021-07-25T18:09+0500

2021-07-25T18:09+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Инфраструктуру оказания государственных услуг решено усовершенствовать. Тарифы будут снижены, а для отдельных категорий граждан ведут скидки.Соответствующие меры предусмотрены профильным указом главы государства.Так, с 1 ноября 2021 года тем, кто зарегистрирован в едином реестре социальной защиты, а также инвалидам I и II групп предоставляется скидка в 50% через центры госуслуг или Единый интерактивный портал государственных услуг (ЕПИГУ) по госпошлинам, сборам и другим платежам. Исключение составляют случаи обращения этих лиц как представителей юрлица.Если предоставление госуслуги задерживается более чем на три рабочих дня, 50% госпошлины, сборов и любых других платежей за использование услуги будет возвращено в течение одного рабочего дня.Выплаты возмещаются из внебюджетного фонда Агентства государственных услуг и взимаются из внебюджетных и иных фондов государственного органа и организации, задержавшей предоставление общественные услуги. Соответствующая госуслуга предоставляется заявителю и оформляется в полном объеме.С начала следующего года размер оплаты за выдачу биометрических паспортов гражданам страны для выезда за границу снизится до 1 БРВ (ранее - 1,2 БРВ).Снижается и пошлина за выдачу хозяйствующим субъектам нового свидетельства о государственной регистрации. Ранее она была равна одной БРВ, а теперь установлена ​​в размере 20% от БРВ.А плату за включение в реестр частных агентств занятости вообще отменили, теперь эта услуга будет предоставляться бесплатно (ранее а это нужно было заплатить 1 БРВ).Вдвое снижена плата за государственную регистрацию адвокатских фирм, бюро и коллегий адвокатов. Ранее она составляла 2 БРВ, теперь - 1.

https://uz.sputniknews.ru/20200523/V-Uzbekistane-izmenilis-razmery-nekotorykh-gosposhlin-i-vvedeny-novye-14196667.html

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