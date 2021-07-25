https://uz.sputniknews.ru/20210725/viktor-an-i-afrikanskie-beguny-pyat-smenivshix-grajdanstvo-sportsmenov-19818062.html

Виктор Ан и африканские бегуны: пять сменивших гражданство спортсменов

Виктор Ан и африканские бегуны: пять сменивших гражданство спортсменов

Узбекский теннисист Денис Истомин - один из тех спортсменов, которых можно назвать "сменившими гражданство". Он родился на территории бывшего СССР, а после... 25.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-25T13:42+0500

2021-07-25T13:42+0500

2021-07-25T13:42+0500

спорт

олимпиада-2020

спортсмен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/739/67/7396758_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_a5f025a745465f0c95d92b23fca8937d.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Многие страны в качестве усиления своих сборных на Олимпийских играх часто прибегают к натурализации сильных спортсменов. Для этого им предоставляют возможность получить гражданство. Sputnik Узбекистан нашел пять самых ярких примеров.Мо ФараПервым в списке стоит бегун Мохамед (Мо) Фара. Спортсмен родился в 1983 году в Могадишо — столице Сомали. Поскольку эту страну в течение последних нескольких десятков лет терзают многочисленные военные конфликты, семья вскоре после рождения Мохамеда бежала в соседнюю страну Джибути.В возрасте восьми лет Фара перебрался в Лондон, где к тому времени уже обосновались члены его семьи. Когда будущий спортсмен немного подрос, он параллельно с учебой в школе начал подрабатывать в McDonald’s.Спортивный талант Мохамеда впервые увидел учитель физкультуры. Фара хотел стать футболистом и играть за лондонский “Арсенал”, однако судьба сложилась так, что он оказался в легкой атлетике.Мо Фара четыре раза становился победителем Олимпийских игр. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне он выиграл золото в беге на 5000 метров и 10000 метров. Спустя четыре года в Рио-де-Жанейро он повторил это достижение.Однако сейчас соперники великого бегуна могут спать спокойно. Возраст дает о себе знать, и за месяц до начала Олимпиады в Токио Фара упустил возможность отобраться на Игры. Он не смог выполнить необходимый норматив.Мохамед засветился и в допинговых скандалах. В октябре 2019 года его тренера Альберто Салазара вместе с коллегой, эндокринологом Джеффри Браун, отстранили от спорта на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Специалисты использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. По данным газеты New York Times, Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.Виктор АнВторым спортсменом в списке поменявших гражданство оказался Виктор Ан (изначальное имя — Ан Хен Су). В его послужном списке тоже множество достижений.Ан родился в 1985 году Сеуле. Он с детства занимался шорт-треком — видом, конькобежного спорта, в котором конькобежцы двигаются по кругу, пытаясь обогнать нескольких соперников.До 2011 года Ан выступал за Южную Корею. На Олимпиаде 2006 года в Турине он выиграл три золотые и одну бронзовую медали.В 2011 году стало известно, что Ан тренируется со сборной России. Любопытно, что кореец вообще не знал русского языка, однако в конце того же года тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении ему российского гражданства.После переезда Ан Хен Су сменил имя на Виктор Ан и обосновался в Москве. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он выиграл три золотые и одну бронзовую медаль. Золотые медали стали первыми для России в шорт-треке на Олимпиадах. До этого времени российские спортсмены традиционно были слабыми в этом виде конькобежного спорта.Алена СавченкоТретьей в списке натурализованных спортсменов стоит фигуристка Алена Савченко. Она родилась в 1984 году в Киевской области.Первоначально спортсменка выступала в парном катании за Украину. Однако серьезных успехов она там не снискала, если не считать золотой медали юниорского чемпионата мира в 2000 году.Савченко хронически не везло с поиском партнера. Однако все изменилось в 2003 году, когда фигуристка обратилась за помощью к одному из немецких журналистов. Вскоре уроженка Украины нашла партнера — Робина Шолковы.После этого карьера Савченко стремительно пошла вверх. На Олимпиадах 2010 и 2014 годов, выступая уже в составе сборной Германии в Ванкувере и Сочи, пара стала бронзовым призером, а на Играх в Пхенчхане в 2018 году Робин и Алена наконец-то выиграли золото. Примечательно, что на тот момент фигуристке было уже 35 лет.Денис ИстоминСледующим спортсменом в пятерке стал теннисист Денис Истомин. Он родился в 1986 году в Оренбургской области.Назвать теннисиста натурализованным спортсменом в полном смысле этого слова нельзя, поскольку на момент его рождения Россия и Узбекистан были одним государством — СССР. Тем не менее, вызывает уважение, что русский по национальности спортсмен после распада Советского Союза выбрал местом проживания Ташкент.Теннисом Истомин начал заниматься в пятилетнем возрасте. В 2012 году он забрался на 33-ю позицию мужского одиночного рейтинга. В Азии он уже выиграл несколько крупных турниров, однако на мировом уровне тягаться с сильными европейскими и американскими спортсменами тяжеловато. На текущих Олимпийских играх Истомин был единственным теннисистом из Узбекистана. Вчера он уступил своему сопернику Сумиту Нагалу из Индии со счетом 1:2 и покинул ОИ.Эванс Киплагат БарковетИ последним, пятым в списке оказался уроженец Кении Эванс Киплагат Барковет. Больших достижений в его карьере нет, однако он все равно умудрился войти в историю.Кенийцы традиционно сильны в беге на длинные дистанции (марафоне). Именно на этом виде и специализировался Эванс.Изначально Барковет мог выступать за сборную России. В 2013 году он вместе с тремя соотечественниками заключил контракт на обучение в Поволжской академии спорта и туризма. В прессе появилась информация о первых кенийцах в сборной России по легкой атлетике. Однако что-то в итоге не срослось, и Эванс перебрался в соседний Азербайджан.В 2016 году он выступил за Азербайджан на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и хоть не смог показать высокого результата, вписал свое имя в историю. Барковет оказался первым спортсменом, который представил эту страну в марафоне на Олимпиадах. До этого момента азербайджанцы никогда участвовали в беге на длинные дистанции.

https://uz.sputniknews.ru/20180201/poteri-i-shansy-sbornoj-rossii-na-olimpiade-2018-v-phenchkhane-7396508.html

https://uz.sputniknews.ru/20180826/Denis-Istomin-vyigral-zoloto-Aziadtskikh-igr--9221855.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Матвеев

Дмитрий Матвеев

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Матвеев

олимпиада-2020, спортсмен