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Виктор Ан и африканские бегуны: пять сменивших гражданство спортсменов
Виктор Ан и африканские бегуны: пять сменивших гражданство спортсменов
Узбекский теннисист Денис Истомин - один из тех спортсменов, которых можно назвать "сменившими гражданство". Он родился на территории бывшего СССР, а после... 25.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-25T13:42+0500
2021-07-25T13:42+0500
спорт
олимпиада-2020
спортсмен
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Многие страны в качестве усиления своих сборных на Олимпийских играх часто прибегают к натурализации сильных спортсменов. Для этого им предоставляют возможность получить гражданство. Sputnik Узбекистан нашел пять самых ярких примеров.Мо ФараПервым в списке стоит бегун Мохамед (Мо) Фара. Спортсмен родился в 1983 году в Могадишо — столице Сомали. Поскольку эту страну в течение последних нескольких десятков лет терзают многочисленные военные конфликты, семья вскоре после рождения Мохамеда бежала в соседнюю страну Джибути.В возрасте восьми лет Фара перебрался в Лондон, где к тому времени уже обосновались члены его семьи. Когда будущий спортсмен немного подрос, он параллельно с учебой в школе начал подрабатывать в McDonald’s.Спортивный талант Мохамеда впервые увидел учитель физкультуры. Фара хотел стать футболистом и играть за лондонский “Арсенал”, однако судьба сложилась так, что он оказался в легкой атлетике.Мо Фара четыре раза становился победителем Олимпийских игр. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне он выиграл золото в беге на 5000 метров и 10000 метров. Спустя четыре года в Рио-де-Жанейро он повторил это достижение.Однако сейчас соперники великого бегуна могут спать спокойно. Возраст дает о себе знать, и за месяц до начала Олимпиады в Токио Фара упустил возможность отобраться на Игры. Он не смог выполнить необходимый норматив.Мохамед засветился и в допинговых скандалах. В октябре 2019 года его тренера Альберто Салазара вместе с коллегой, эндокринологом Джеффри Браун, отстранили от спорта на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Специалисты использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. По данным газеты New York Times, Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.Виктор АнВторым спортсменом в списке поменявших гражданство оказался Виктор Ан (изначальное имя — Ан Хен Су). В его послужном списке тоже множество достижений.Ан родился в 1985 году Сеуле. Он с детства занимался шорт-треком — видом, конькобежного спорта, в котором конькобежцы двигаются по кругу, пытаясь обогнать нескольких соперников.До 2011 года Ан выступал за Южную Корею. На Олимпиаде 2006 года в Турине он выиграл три золотые и одну бронзовую медали.В 2011 году стало известно, что Ан тренируется со сборной России. Любопытно, что кореец вообще не знал русского языка, однако в конце того же года тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении ему российского гражданства.После переезда Ан Хен Су сменил имя на Виктор Ан и обосновался в Москве. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он выиграл три золотые и одну бронзовую медаль. Золотые медали стали первыми для России в шорт-треке на Олимпиадах. До этого времени российские спортсмены традиционно были слабыми в этом виде конькобежного спорта.Алена СавченкоТретьей в списке натурализованных спортсменов стоит фигуристка Алена Савченко. Она родилась в 1984 году в Киевской области.Первоначально спортсменка выступала в парном катании за Украину. Однако серьезных успехов она там не снискала, если не считать золотой медали юниорского чемпионата мира в 2000 году.Савченко хронически не везло с поиском партнера. Однако все изменилось в 2003 году, когда фигуристка обратилась за помощью к одному из немецких журналистов. Вскоре уроженка Украины нашла партнера — Робина Шолковы.После этого карьера Савченко стремительно пошла вверх. На Олимпиадах 2010 и 2014 годов, выступая уже в составе сборной Германии в Ванкувере и Сочи, пара стала бронзовым призером, а на Играх в Пхенчхане в 2018 году Робин и Алена наконец-то выиграли золото. Примечательно, что на тот момент фигуристке было уже 35 лет.Денис ИстоминСледующим спортсменом в пятерке стал теннисист Денис Истомин. Он родился в 1986 году в Оренбургской области.Назвать теннисиста натурализованным спортсменом в полном смысле этого слова нельзя, поскольку на момент его рождения Россия и Узбекистан были одним государством — СССР. Тем не менее, вызывает уважение, что русский по национальности спортсмен после распада Советского Союза выбрал местом проживания Ташкент.Теннисом Истомин начал заниматься в пятилетнем возрасте. В 2012 году он забрался на 33-ю позицию мужского одиночного рейтинга. В Азии он уже выиграл несколько крупных турниров, однако на мировом уровне тягаться с сильными европейскими и американскими спортсменами тяжеловато. На текущих Олимпийских играх Истомин был единственным теннисистом из Узбекистана. Вчера он уступил своему сопернику Сумиту Нагалу из Индии со счетом 1:2 и покинул ОИ.Эванс Киплагат БарковетИ последним, пятым в списке оказался уроженец Кении Эванс Киплагат Барковет. Больших достижений в его карьере нет, однако он все равно умудрился войти в историю.Кенийцы традиционно сильны в беге на длинные дистанции (марафоне). Именно на этом виде и специализировался Эванс.Изначально Барковет мог выступать за сборную России. В 2013 году он вместе с тремя соотечественниками заключил контракт на обучение в Поволжской академии спорта и туризма. В прессе появилась информация о первых кенийцах в сборной России по легкой атлетике. Однако что-то в итоге не срослось, и Эванс перебрался в соседний Азербайджан.В 2016 году он выступил за Азербайджан на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и хоть не смог показать высокого результата, вписал свое имя в историю. Барковет оказался первым спортсменом, который представил эту страну в марафоне на Олимпиадах. До этого момента азербайджанцы никогда участвовали в беге на длинные дистанции.
https://uz.sputniknews.ru/20180201/poteri-i-shansy-sbornoj-rossii-na-olimpiade-2018-v-phenchkhane-7396508.html
https://uz.sputniknews.ru/20180826/Denis-Istomin-vyigral-zoloto-Aziadtskikh-igr--9221855.html
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олимпиада-2020, спортсмен

Виктор Ан и африканские бегуны: пять сменивших гражданство спортсменов

13:42 25.07.2021
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© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкШорт-трекист Виктор Ан, архивное фото
Шорт-трекист Виктор Ан, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Владимир Песня
/
Перейти в фотобанк
Дмитрий Матвеев
Все материалы
Узбекский теннисист Денис Истомин - один из тех спортсменов, которых можно назвать "сменившими гражданство". Он родился на территории бывшего СССР, а после распада союза стал гражданином Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Многие страны в качестве усиления своих сборных на Олимпийских играх часто прибегают к натурализации сильных спортсменов. Для этого им предоставляют возможность получить гражданство. Sputnik Узбекистан нашел пять самых ярких примеров.

Мо Фара

Первым в списке стоит бегун Мохамед (Мо) Фара. Спортсмен родился в 1983 году в Могадишо — столице Сомали. Поскольку эту страну в течение последних нескольких десятков лет терзают многочисленные военные конфликты, семья вскоре после рождения Мохамеда бежала в соседнюю страну Джибути.
В возрасте восьми лет Фара перебрался в Лондон, где к тому времени уже обосновались члены его семьи. Когда будущий спортсмен немного подрос, он параллельно с учебой в школе начал подрабатывать в McDonald’s.
Спортивный талант Мохамеда впервые увидел учитель физкультуры. Фара хотел стать футболистом и играть за лондонский “Арсенал”, однако судьба сложилась так, что он оказался в легкой атлетике.
Мо Фара четыре раза становился победителем Олимпийских игр. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне он выиграл золото в беге на 5000 метров и 10000 метров. Спустя четыре года в Рио-де-Жанейро он повторил это достижение.
Однако сейчас соперники великого бегуна могут спать спокойно. Возраст дает о себе знать, и за месяц до начала Олимпиады в Токио Фара упустил возможность отобраться на Игры. Он не смог выполнить необходимый норматив.
Мохамед засветился и в допинговых скандалах. В октябре 2019 года его тренера Альберто Салазара вместе с коллегой, эндокринологом Джеффри Браун, отстранили от спорта на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Специалисты использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. По данным газеты New York Times, Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.

Виктор Ан

Вторым спортсменом в списке поменявших гражданство оказался Виктор Ан (изначальное имя — Ан Хен Су). В его послужном списке тоже множество достижений.
Ан родился в 1985 году Сеуле. Он с детства занимался шорт-треком — видом, конькобежного спорта, в котором конькобежцы двигаются по кругу, пытаясь обогнать нескольких соперников.
До 2011 года Ан выступал за Южную Корею. На Олимпиаде 2006 года в Турине он выиграл три золотые и одну бронзовую медали.
В 2011 году стало известно, что Ан тренируется со сборной России. Любопытно, что кореец вообще не знал русского языка, однако в конце того же года тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении ему российского гражданства.
Дмитрий Васильев (Россия) в финале командных соревнований по прыжкам с большого трамплина - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2018
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На что рассчитывает сборная России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане
1 февраля 2018, 11:40
3140
После переезда Ан Хен Су сменил имя на Виктор Ан и обосновался в Москве. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он выиграл три золотые и одну бронзовую медаль. Золотые медали стали первыми для России в шорт-треке на Олимпиадах. До этого времени российские спортсмены традиционно были слабыми в этом виде конькобежного спорта.

Алена Савченко

Третьей в списке натурализованных спортсменов стоит фигуристка Алена Савченко. Она родилась в 1984 году в Киевской области.
Первоначально спортсменка выступала в парном катании за Украину. Однако серьезных успехов она там не снискала, если не считать золотой медали юниорского чемпионата мира в 2000 году.
Савченко хронически не везло с поиском партнера. Однако все изменилось в 2003 году, когда фигуристка обратилась за помощью к одному из немецких журналистов. Вскоре уроженка Украины нашла партнера — Робина Шолковы.
После этого карьера Савченко стремительно пошла вверх. На Олимпиадах 2010 и 2014 годов, выступая уже в составе сборной Германии в Ванкувере и Сочи, пара стала бронзовым призером, а на Играх в Пхенчхане в 2018 году Робин и Алена наконец-то выиграли золото. Примечательно, что на тот момент фигуристке было уже 35 лет.

Денис Истомин

Следующим спортсменом в пятерке стал теннисист Денис Истомин. Он родился в 1986 году в Оренбургской области.
Назвать теннисиста натурализованным спортсменом в полном смысле этого слова нельзя, поскольку на момент его рождения Россия и Узбекистан были одним государством — СССР. Тем не менее, вызывает уважение, что русский по национальности спортсмен после распада Советского Союза выбрал местом проживания Ташкент.
Денис Истомин из Узбекистана радуется победе над китайцем Ву Ибингом во время финального теннисного матча в одиночном разряде среди мужчин на азиатских играх 2018 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2018
Спорт
Денис Истомин выиграл золото Азиатских игр
26 августа 2018, 10:55
383
Теннисом Истомин начал заниматься в пятилетнем возрасте. В 2012 году он забрался на 33-ю позицию мужского одиночного рейтинга. В Азии он уже выиграл несколько крупных турниров, однако на мировом уровне тягаться с сильными европейскими и американскими спортсменами тяжеловато. На текущих Олимпийских играх Истомин был единственным теннисистом из Узбекистана. Вчера он уступил своему сопернику Сумиту Нагалу из Индии со счетом 1:2 и покинул ОИ.

Эванс Киплагат Барковет

И последним, пятым в списке оказался уроженец Кении Эванс Киплагат Барковет. Больших достижений в его карьере нет, однако он все равно умудрился войти в историю.
Кенийцы традиционно сильны в беге на длинные дистанции (марафоне). Именно на этом виде и специализировался Эванс.
Изначально Барковет мог выступать за сборную России. В 2013 году он вместе с тремя соотечественниками заключил контракт на обучение в Поволжской академии спорта и туризма. В прессе появилась информация о первых кенийцах в сборной России по легкой атлетике. Однако что-то в итоге не срослось, и Эванс перебрался в соседний Азербайджан.
В 2016 году он выступил за Азербайджан на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и хоть не смог показать высокого результата, вписал свое имя в историю. Барковет оказался первым спортсменом, который представил эту страну в марафоне на Олимпиадах. До этого момента азербайджанцы никогда участвовали в беге на длинные дистанции.
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