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Госуслуги в Узбекистане будут оказываться по принципу "единого клиента"
Госуслуги в Узбекистане будут оказываться по принципу "единого клиента"
Будет сформирована рабочая комиссия по госуслугам, которая займется совершенствованием системы оказания госуслуг населению и бизнесу. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T15:18+0500
2021-07-26T15:19+0500
общество
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подписание документов
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Узбекистане будут предоставлять госуслуги на основе принципа "единого клиента". Для этого каждому заявителю понадобится уникальный номер, который будет связан с личным ИНН налогоплательщика. Система должна быть введена до 1 декабря этого года.Такое новшество предусмотрено профильным указом президента, подписанным накануне.Для реализации этого поручения до 1 ноября запустят новую версию Единой информационной системы идентификации пользователей электронного правительства (OnelD) и ее мобильное приложение. При этом воспользоваться ею можно будет дистанционно.Будет сформирована рабочая комиссия по госуслугам, которая займется совершенствованием системы оказания госуслуг населению и бизнесу. Ее возглавит премьер-министр Узбекистана.Члены комиссии будут следить за тем, насколько высок уровень цифровизации информации, которая используется при предоставлении госуслуг. Кроме того, в их задачи войдет организация сотрудничества госорганов и оптимизация оказания госуслуг, в частности, упрощение порядка, сокращение сроков, а также подготовка предложений по совершенствованию процесса.
https://uz.sputniknews.ru/20200616/Rabotu-po-okazaniyu-gosuslug-v-Uzbekistane-budut-otsenivat-komissii-14347427.html
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агентство государственных услуг, подписание документов, узбекистан

Госуслуги в Узбекистане будут оказываться по принципу "единого клиента"

15:18 26.07.2021 (обновлено: 15:19 26.07.2021)
792
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРабота многофункционального центра
Работа многофункционального центра - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Будет сформирована рабочая комиссия по госуслугам, которая займется совершенствованием системы оказания госуслуг населению и бизнесу.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Узбекистане будут предоставлять госуслуги на основе принципа "единого клиента". Для этого каждому заявителю понадобится уникальный номер, который будет связан с личным ИНН налогоплательщика. Система должна быть введена до 1 декабря этого года.
Такое новшество предусмотрено профильным указом президента, подписанным накануне.
Для реализации этого поручения до 1 ноября запустят новую версию Единой информационной системы идентификации пользователей электронного правительства (OnelD) и ее мобильное приложение. При этом воспользоваться ею можно будет дистанционно.
В Мирзачульском районе Узбекистана открылся центр госуслуг - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2020
Общество
Работу по оказанию госуслуг в Узбекистане будут оценивать комиссии
16 июня 2020, 12:18
250
Будет сформирована рабочая комиссия по госуслугам, которая займется совершенствованием системы оказания госуслуг населению и бизнесу. Ее возглавит премьер-министр Узбекистана.
Члены комиссии будут следить за тем, насколько высок уровень цифровизации информации, которая используется при предоставлении госуслуг. Кроме того, в их задачи войдет организация сотрудничества госорганов и оптимизация оказания госуслуг, в частности, упрощение порядка, сокращение сроков, а также подготовка предложений по совершенствованию процесса.
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