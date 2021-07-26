https://uz.sputniknews.ru/20210726/gosuslugi-v-uzbekistane-budut-okazyvatsya-po-printsipu-edinogo-klienta-19829006.html

Госуслуги в Узбекистане будут оказываться по принципу "единого клиента"

Госуслуги в Узбекистане будут оказываться по принципу "единого клиента"

Будет сформирована рабочая комиссия по госуслугам, которая займется совершенствованием системы оказания госуслуг населению и бизнесу. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-26T15:18+0500

2021-07-26T15:18+0500

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общество

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Узбекистане будут предоставлять госуслуги на основе принципа "единого клиента". Для этого каждому заявителю понадобится уникальный номер, который будет связан с личным ИНН налогоплательщика. Система должна быть введена до 1 декабря этого года.Такое новшество предусмотрено профильным указом президента, подписанным накануне.Для реализации этого поручения до 1 ноября запустят новую версию Единой информационной системы идентификации пользователей электронного правительства (OnelD) и ее мобильное приложение. При этом воспользоваться ею можно будет дистанционно.Будет сформирована рабочая комиссия по госуслугам, которая займется совершенствованием системы оказания госуслуг населению и бизнесу. Ее возглавит премьер-министр Узбекистана.Члены комиссии будут следить за тем, насколько высок уровень цифровизации информации, которая используется при предоставлении госуслуг. Кроме того, в их задачи войдет организация сотрудничества госорганов и оптимизация оказания госуслуг, в частности, упрощение порядка, сокращение сроков, а также подготовка предложений по совершенствованию процесса.

https://uz.sputniknews.ru/20200616/Rabotu-po-okazaniyu-gosuslug-v-Uzbekistane-budut-otsenivat-komissii-14347427.html

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