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В Ташкенте маршрутка сгорела дотла — подробности инцидента
В Ташкенте маршрутка сгорела дотла — подробности инцидента
Транспортное средство загорелось из-за короткого замыкания в моторном отсеке. В настоящее время по данному факту проводится расследование. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T12:59+0500
2021-07-26T12:59+0500
2021-07-26T13:31+0500
общество
мвд узбекистана
маршрутка
ташкент
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Алмазарском районе столицы загорелась маршрутка, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.Согласно информации правоохранительного ведомства, инцидент произошел на улице Карасарай в 9.10 утра. Отмечается, что во время возгорания в салоне транспортного средства находились восемь граждан. Водитель успел высадить всех пассажиров, после чего пламя вспыхнуло и сильно повредило транспортное средство. К счастью, никто не пострадал.В ходе проведенного расследования выяснилось, что машина загорелась из-за короткого замыкания в моторном отсеке.В настоящее время по данному факту проводится расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20190731/V-Tashkente-voditel-marshrutki-ustroil-dvoynoe-DTP-12135441.html
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мвд узбекистана, маршрутка, ташкент
В Ташкенте маршрутка сгорела дотла — подробности инцидента
12:59 26.07.2021 (обновлено: 13:31 26.07.2021)
Транспортное средство загорелось из-за короткого замыкания в моторном отсеке. В настоящее время по данному факту проводится расследование.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
В Алмазарском районе столицы загорелась маршрутка, сообщает
пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.
Согласно информации правоохранительного ведомства, инцидент произошел на улице Карасарай в 9.10 утра.
Отмечается, что во время возгорания в салоне транспортного средства находились восемь граждан. Водитель успел высадить всех пассажиров, после чего пламя вспыхнуло и сильно повредило транспортное средство. К счастью, никто не пострадал.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что машина загорелась из-за короткого замыкания в моторном отсеке.
В настоящее время по данному факту проводится расследование.