https://uz.sputniknews.ru/20210726/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-tretego-dnya-sorevnovaniy-19832684.html
Узбекистан на ОИ-2020: итоги третьего дня соревнований
Узбекистан на ОИ-2020: итоги третьего дня соревнований
Яркие противостояния, рекордные результаты и надежды на победу: чем запомнился очередной олимпийский день. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T20:33+0500
2021-07-26T20:33+0500
2021-07-26T20:38+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
олимпиада-2020
спортсмен
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Токио уже полночь, а эмоции от упорных соревнований спортсменов из Узбекистана не отпускают. За них болеют, в них верят миллионы соотечественников по всему миру. Чем запомнился очередной день на ОИ-2020 - в обзоре Sputnik Узбекистан.Тяжелая атлетика: рекорд в рывкеШтангистке из Андижана Муаттар Набиевой удалось побить Олимпийский рекорд по тяжелой атлетике в категории до 55 кг: в рывке она подняла вес почти вдвое больше, чем свой собственный — 98 кг. Но в толчке девушка не стала лучшей. С общим результатом 212 кг узбекистанка заняла лишь четвертое место.ФехтованиеУспешно стартовала на Олимпиаде и узбекистанская фехтовальщица Зайнаб Дайбекова. Девушка уверено дошла до четвертьфинала, обыграв на своем пути японку Аоки Чика, китаянку Яци Шао и Джи Су Юн из Южной Кореи. Однако бой против Анны Мартон из Венгрии стал финальным для Зайнаб, ей не хватило удачи и она уступила сопернице с небольшим отрывом: счет - 15:12.Бокс: с надеждой на победуЧемпион Олимпийских игр Рио-2016 Шахобиддин Зоиров в боксерском поединке против турецкого спортсмена Батухана Чифтчи одержал уверенную победу. В следующем этапе Зоиров встретится на ринге с африканцем Давидом Де Пина из Кабо-Верде.С победы начал участие и боксер Фанат Кахрамонов в категории до 75 кг.Кахрамонов был явно сильнее соперника Гиорги Харабадзе из Грузии. На втором этапе Фанат проведет бой против Аманкула Абилхана из Казахстана. Пожелаем удачи узбекистанцам!Таэквондо: шанс сразиться за "бронзу"Таэквондистка Нигора Турсункулова, которая вместе с боксером Баходиром Жалоловым вела делегацию Узбекистана к главной арене XXXII летних Игр, сегодня сразилась против Жанг Менгю из Китая.Основное время боя завершилось вничью, а дополнительное время сыграло в пользу китаянки. Если Жанг Менгю выйдет в финал, то Турсункулова может побороться за бронзовую олимпийскую награду.Еще один таэквондист Узбекистана Никита Рафалович также успешно олимпийские противостояния, одолев спортсменов Моисеса Эрнандеса из Доминиканской Республики и Милада Бейги Харчегани из Азербайджана.В полуфинале он встретился с представителем Иордании Салихом Эль Шарабати и не смог противостоять ему. Затем Никита вышел на ковер за бронзовую медаль против Тони Канаета из Хорватии, но также уступил сопернику.Дзюдо: Тураев покинул ОИ-2020Дзюдоист Хикматиллох Тураев в весовой категории до 73 кг одержал победу в первом этапе состязаний. Но в следующем - против чемпиона мира 2018 года Аном Чангрим из Южной Кореи Тураев не смог противостоять натиску и уступил сопернику.Этот соревновательный день в Токио не принес олимпийской сборной Узбекистана медалей, но запомнился болельщикам и участникам яркими событиями, рекордными результатами и крепнущими надеждами на победу. Мы верим в вас, узбекистанцы!
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олимпиада-2020, спортсмен, узбекистан
Узбекистан на ОИ-2020: итоги третьего дня соревнований
20:33 26.07.2021 (обновлено: 20:38 26.07.2021)
Яркие противостояния, рекордные результаты и надежды на победу: чем запомнился очередной олимпийский день.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
В Токио уже полночь, а эмоции от упорных соревнований спортсменов из Узбекистана не отпускают. За них болеют, в них верят миллионы соотечественников по всему миру. Чем запомнился очередной день на ОИ-2020 - в обзоре Sputnik Узбекистан
.
Тяжелая атлетика: рекорд в рывке
Штангистке из Андижана Муаттар Набиевой удалось побить Олимпийский рекорд по тяжелой атлетике в категории до 55 кг: в рывке она подняла вес почти вдвое больше, чем свой собственный — 98 кг. Но в толчке девушка не стала лучшей. С общим результатом 212 кг узбекистанка заняла лишь четвертое место.
Фехтование
Успешно стартовала на Олимпиаде и узбекистанская фехтовальщица Зайнаб Дайбекова.
Девушка уверено дошла
до четвертьфинала, обыграв на своем пути японку Аоки Чика, китаянку Яци Шао и Джи Су Юн из Южной Кореи. Однако бой против Анны Мартон из Венгрии стал финальным для Зайнаб, ей не хватило удачи и она уступила сопернице с небольшим отрывом: счет - 15:12.
Бокс: с надеждой на победу
Чемпион Олимпийских игр Рио-2016 Шахобиддин Зоиров в боксерском поединке против турецкого спортсмена Батухана Чифтчи одержал уверенную победу
.
В следующем этапе Зоиров встретится на ринге с африканцем Давидом Де Пина из Кабо-Верде.
С победы начал участие и боксер Фанат Кахрамонов в категории до 75 кг.
Кахрамонов был явно сильнее соперника Гиорги Харабадзе из Грузии. На втором этапе Фанат проведет бой против Аманкула Абилхана из Казахстана. Пожелаем удачи узбекистанцам!
Таэквондо: шанс сразиться за "бронзу"
Таэквондистка Нигора Турсункулова, которая вместе с боксером Баходиром Жалоловым вела делегацию Узбекистана
к главной арене XXXII летних Игр, сегодня сразилась
против Жанг Менгю из Китая.
Основное время боя завершилось вничью, а дополнительное время сыграло в пользу китаянки. Если Жанг Менгю выйдет в финал, то Турсункулова может побороться за бронзовую олимпийскую награду.
Еще один таэквондист Узбекистана Никита Рафалович также успешно олимпийские противостояния, одолев спортсменов Моисеса Эрнандеса из Доминиканской Республики и Милада Бейги Харчегани из Азербайджана.
В полуфинале он встретился с представителем Иордании Салихом Эль Шарабати и не смог противостоять ему. Затем Никита вышел на ковер за бронзовую медаль против Тони Канаета из Хорватии, но также уступил
сопернику.
Дзюдо: Тураев покинул ОИ-2020
Дзюдоист Хикматиллох Тураев в весовой категории до 73 кг одержал победу в первом этапе состязаний. Но в следующем - против чемпиона мира 2018 года Аном Чангрим из Южной Кореи Тураев не смог противостоять
натиску и уступил сопернику.
Этот соревновательный день в Токио не принес олимпийской сборной Узбекистана медалей, но запомнился болельщикам и участникам яркими событиями, рекордными результатами и крепнущими надеждами на победу.
Мы верим в вас, узбекистанцы!