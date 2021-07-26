https://uz.sputniknews.ru/20210726/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-tretego-dnya-sorevnovaniy-19832684.html

Узбекистан на ОИ-2020: итоги третьего дня соревнований

Узбекистан на ОИ-2020: итоги третьего дня соревнований

Яркие противостояния, рекордные результаты и надежды на победу: чем запомнился очередной олимпийский день. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-26T20:33+0500

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узбекистан на олимпийских играх в токио

олимпиада-2020

спортсмен

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Токио уже полночь, а эмоции от упорных соревнований спортсменов из Узбекистана не отпускают. За них болеют, в них верят миллионы соотечественников по всему миру. Чем запомнился очередной день на ОИ-2020 - в обзоре Sputnik Узбекистан.Тяжелая атлетика: рекорд в рывкеШтангистке из Андижана Муаттар Набиевой удалось побить Олимпийский рекорд по тяжелой атлетике в категории до 55 кг: в рывке она подняла вес почти вдвое больше, чем свой собственный — 98 кг. Но в толчке девушка не стала лучшей. С общим результатом 212 кг узбекистанка заняла лишь четвертое место.ФехтованиеУспешно стартовала на Олимпиаде и узбекистанская фехтовальщица Зайнаб Дайбекова. Девушка уверено дошла до четвертьфинала, обыграв на своем пути японку Аоки Чика, китаянку Яци Шао и Джи Су Юн из Южной Кореи. Однако бой против Анны Мартон из Венгрии стал финальным для Зайнаб, ей не хватило удачи и она уступила сопернице с небольшим отрывом: счет - 15:12.Бокс: с надеждой на победуЧемпион Олимпийских игр Рио-2016 Шахобиддин Зоиров в боксерском поединке против турецкого спортсмена Батухана Чифтчи одержал уверенную победу. В следующем этапе Зоиров встретится на ринге с африканцем Давидом Де Пина из Кабо-Верде.С победы начал участие и боксер Фанат Кахрамонов в категории до 75 кг.Кахрамонов был явно сильнее соперника Гиорги Харабадзе из Грузии. На втором этапе Фанат проведет бой против Аманкула Абилхана из Казахстана. Пожелаем удачи узбекистанцам!Таэквондо: шанс сразиться за "бронзу"Таэквондистка Нигора Турсункулова, которая вместе с боксером Баходиром Жалоловым вела делегацию Узбекистана к главной арене XXXII летних Игр, сегодня сразилась против Жанг Менгю из Китая.Основное время боя завершилось вничью, а дополнительное время сыграло в пользу китаянки. Если Жанг Менгю выйдет в финал, то Турсункулова может побороться за бронзовую олимпийскую награду.Еще один таэквондист Узбекистана Никита Рафалович также успешно олимпийские противостояния, одолев спортсменов Моисеса Эрнандеса из Доминиканской Республики и Милада Бейги Харчегани из Азербайджана.В полуфинале он встретился с представителем Иордании Салихом Эль Шарабати и не смог противостоять ему. Затем Никита вышел на ковер за бронзовую медаль против Тони Канаета из Хорватии, но также уступил сопернику.Дзюдо: Тураев покинул ОИ-2020Дзюдоист Хикматиллох Тураев в весовой категории до 73 кг одержал победу в первом этапе состязаний. Но в следующем - против чемпиона мира 2018 года Аном Чангрим из Южной Кореи Тураев не смог противостоять натиску и уступил сопернику.Этот соревновательный день в Токио не принес олимпийской сборной Узбекистана медалей, но запомнился болельщикам и участникам яркими событиями, рекордными результатами и крепнущими надеждами на победу. Мы верим в вас, узбекистанцы!

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олимпиада-2020, спортсмен, узбекистан