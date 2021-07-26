https://uz.sputniknews.ru/20210726/xikmatillox-turaev-oderjal-pobedu-v-pervom-etape-sorevnovaniy-po-dzyudo-na-tokiyskix-oi--19823217.html

Хикматиллох Тураев одержал победу в первом этапе соревнований по дзюдо на токийских ОИ

Хикматиллох Тураев одержал победу в первом этапе соревнований по дзюдо на токийских ОИ

Узбекистанский дзюдоист встретился на татами с Игорем Вандтке из Германии и одолел соперника. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-26T10:04+0500

2021-07-26T10:04+0500

2021-07-26T10:59+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

дзюдо

олимпийские игры в токио

национальный олимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Хикматиллох Тураев одержал победу в первом этапе соревнований по дзюдо в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Узбекистанский дзюдоист встретился на татами с Игорем Вандтке из Германии и одолел соперника, пройдя в следующий этап. Отмечается, что в следующем туре соотечественнику предстоит столкнуться с более серьезным соперником, чтобы выйти в четвертьфинал: Тураев сразится против южнокорейца Ан Чангрима.

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дзюдо, олимпийские игры в токио, национальный олимпийский комитет узбекистана