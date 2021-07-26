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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210726/xikmatillox-turaev-oderjal-pobedu-v-pervom-etape-sorevnovaniy-po-dzyudo-na-tokiyskix-oi--19823217.html
Хикматиллох Тураев одержал победу в первом этапе соревнований по дзюдо на токийских ОИ
Хикматиллох Тураев одержал победу в первом этапе соревнований по дзюдо на токийских ОИ
Узбекистанский дзюдоист встретился на татами с Игорем Вандтке из Германии и одолел соперника. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
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2021-07-26T10:59+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
дзюдо
олимпийские игры в токио
национальный олимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Хикматиллох Тураев одержал победу в первом этапе соревнований по дзюдо в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Узбекистанский дзюдоист встретился на татами с Игорем Вандтке из Германии и одолел соперника, пройдя в следующий этап. Отмечается, что в следующем туре соотечественнику предстоит столкнуться с более серьезным соперником, чтобы выйти в четвертьфинал: Тураев сразится против южнокорейца Ан Чангрима.
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дзюдо, олимпийские игры в токио, национальный олимпийский комитет узбекистана

Хикматиллох Тураев одержал победу в первом этапе соревнований по дзюдо на токийских ОИ

10:04 26.07.2021 (обновлено: 10:59 26.07.2021)
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© AFP / FRANCK FIFEХикматиллох Тураев во время поединка в весовой категории до 73 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио против Игоря Вандтке (Германия)
Хикматиллох Тураев во время поединка в весовой категории до 73 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио против Игоря Вандтке (Германия) - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2021
© AFP / FRANCK FIFE
Узбекистанский дзюдоист встретился на татами с Игорем Вандтке из Германии и одолел соперника.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Хикматиллох Тураев одержал победу в первом этапе соревнований по дзюдо в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Узбекистанский дзюдоист встретился на татами с Игорем Вандтке из Германии и одолел соперника, пройдя в следующий этап.
© AFP / FRANCK FIFEХикматиллох Тураев во время поединка в весовой категории до 73 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио против Игоря Вандтке (Германия)
Хикматиллох Тураев во время поединка в весовой категории до 73 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио против Игоря Вандтке (Германия) - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2021
Хикматиллох Тураев во время поединка в весовой категории до 73 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио против Игоря Вандтке (Германия)
© AFP / FRANCK FIFE
Отмечается, что в следующем туре соотечественнику предстоит столкнуться с более серьезным соперником, чтобы выйти в четвертьфинал: Тураев сразится против южнокорейца Ан Чангрима.
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