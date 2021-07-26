https://uz.sputniknews.ru/20210726/zemlya-vosstala-iz-vody-v-indii-strannoe-prirodnoe-yavlenie-ne-na-shutku-perepugalo-jiteley-19829959.html
Земля восстала из воды: в Индии странное природное явление не на шутку перепугало жителей
Земля восстала из воды: в Индии странное природное явление не на шутку перепугало жителей
Житель индийского штата Харьяна снял пугающее видео, как земля поднялась из воды, а затем расступилась у него на глазах. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T16:06+0500
2021-07-26T16:06+0500
2021-07-26T16:32+0500
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В индийском штате Харьяна земля поднялась из воды и расступилась перед испуганными очевидцами. Необычное зрелище случайно заснял местный житель Джагат Вани и выложил видео на своей странице в Facebook. На ролике видно, как огромный земельный участок внезапно восстал из воды и покрылся трещинами.Официальные источники пока не озвучили никаких версий произошедшего. Зато пользователи в сети Интернет уже вовсю делятся своими домыслами. По мнению одних, земля поднялась из-за тектонической активности; другие считают, что причиной стало скопление метана в почве.Смотрите в нашем видео одного их самых невероятных природных явлений.
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видео, мультимедиа
Земля восстала из воды: в Индии странное природное явление не на шутку перепугало жителей
16:06 26.07.2021 (обновлено: 16:32 26.07.2021)
Житель индийского штата Харьяна снял пугающее видео, как земля поднялась из воды, а затем расступилась у него на глазах.
В индийском штате Харьяна земля поднялась из воды и расступилась перед испуганными очевидцами. Необычное зрелище случайно заснял местный житель Джагат Вани и выложил видео на своей странице в Facebook.
На ролике видно, как огромный земельный участок внезапно восстал из воды и покрылся трещинами.
Официальные источники пока не озвучили никаких версий произошедшего. Зато пользователи в сети Интернет уже вовсю делятся своими домыслами. По мнению одних, земля поднялась из-за тектонической активности; другие считают, что причиной стало скопление метана в почве.
Смотрите в нашем видео одного их самых невероятных природных явлений.