Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210727/jestkiy-otbor-v-almalykskom-filiale-misis-nachalis-ekzameny-19844827.html
Жесткий отбор: в Алмалыкском филиале “МИСиС” начались экзамены
Жесткий отбор: в Алмалыкском филиале “МИСиС” начались экзамены
Стартовали вступительные экзамены в “МИСиС". В этом году планируется принять 350 человек. Документы же подали 1276 абитуриентов. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T18:15+0500
2021-07-27T18:15+0500
общество
алмалыкский филиал ниту "мисис"
вступительные экзамены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1b/19841912_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_abab09a15d4aa5aa1f960f5c6bd2f4a0.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В минувший понедельник стартовали вступительные экзамены для поступления в Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета “МИСиС”.Экзамены будут проходить по 30 июля на стадионе “АГМК” АО “Алмалыкского горно-металлургического комбината”. Согласно утвержденному регламенту, в текущем году они проводятся на открытых площадках.В вуз, образованный согласно постановлению президента Узбекистана три года назад, в этот раз подали документы 1276 абитуриентов. Экзамены проводятся письменно по предметам “Математика”, “Физика” и “Русский язык”.В целях обеспечения прозрачности и объективности процесса испытания контролируют профессорско-преподавательский состав филиала, представители комбината и СМИ. Также ведется видеозапись.На 2021-2022 учебный год по решению Республиканской государственной комиссии по определению квот в Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета планируется принять 200 студентов на очную и 150 — на заочную форму обучения. 40 процентов очников будут обучаться на основании государственных грантов.На сегодняшний день здесь уже обучается пятьсот студентов по таким направлениям, как “Горное дело”, “Металлургия” и “Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)”.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1b/19841912_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5d9246754c511f010bbda46d8b9339e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
алмалыкский филиал ниту "мисис", вступительные экзамены

Жесткий отбор: в Алмалыкском филиале “МИСиС” начались экзамены

18:15 27.07.2021
2853
© Пресс-служба МИСиСВступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане
Вступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© Пресс-служба МИСиС
Стартовали вступительные экзамены в “МИСиС". В этом году планируется принять 350 человек. Документы же подали 1276 абитуриентов.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В минувший понедельник стартовали вступительные экзамены для поступления в Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета “МИСиС”.
Экзамены будут проходить по 30 июля на стадионе “АГМК” АО “Алмалыкского горно-металлургического комбината”. Согласно утвержденному регламенту, в текущем году они проводятся на открытых площадках.
© Пресс-служба МИСиСВступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане
Вступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
Вступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане
© Пресс-служба МИСиС
В вуз, образованный согласно постановлению президента Узбекистана три года назад, в этот раз подали документы 1276 абитуриентов. Экзамены проводятся письменно по предметам “Математика”, “Физика” и “Русский язык”.
В целях обеспечения прозрачности и объективности процесса испытания контролируют профессорско-преподавательский состав филиала, представители комбината и СМИ. Также ведется видеозапись.
© Пресс-служба МИСиСВступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане
Вступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
Вступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане
© Пресс-служба МИСиС
На 2021-2022 учебный год по решению Республиканской государственной комиссии по определению квот в Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета планируется принять 200 студентов на очную и 150 — на заочную форму обучения. 40 процентов очников будут обучаться на основании государственных грантов.
На сегодняшний день здесь уже обучается пятьсот студентов по таким направлениям, как “Горное дело”, “Металлургия” и “Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)”.
100210
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:27Россия строит новые самолеты "Судного дня": особенности третьего поколения
21:17Балансируя над пандемией: что спасло экономику Узбекистана от падения в разгар кризиса
20:58По факту гибели бойца MMA Мурода Хантураева возбуждено уголовное дело
20:23Узбекистан на ОИ-2020: итоги четвертого дня соревнований
19:56Туркменистан получил свою первую в истории олимпийскую медаль
19:22Объявлена дата вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
18:15Жесткий отбор: в Алмалыкском филиале “МИСиС” начались экзамены
18:01Пункты вакцинации для иностранцев в Москве — список
17:43Узбекистан и РФ договорились укрепить партнерство в афганском направлении
17:39В Министерстве финансов назначен новый руководитель департамента
17:11Депутат разъяснил поправки в Трудовой кодекс о найме вакцинированных сотрудников
16:52Пловец Хуршиджон Турсунов не смог пройти в полуфинал
16:30Таджикистан опасается проникновения террористов под видом беженцев
16:23Как из фильма-катастрофы: Китай накрыло гигантское облако пыли
16:19Премьер-министр Японии: прерывание Олимпиады из-за COVID исключено
15:13Скончался ученый Нусрат Парпиев — президент выразил соболезнования
15:00UzAuto Motors вступает в борьбу с продавцами мест в очереди
14:21Командир борта, следовавшего из Карши в Петербург, отменил полет — причины
14:19"Вакцинация должна быть обязательной" – главный эпидемиолог Узбекистана
14:07Глобальное потепление: Мир в ближайшие 10 лет ожидает рекордная жара — исследование