https://uz.sputniknews.ru/20210727/jestkiy-otbor-v-almalykskom-filiale-misis-nachalis-ekzameny-19844827.html

Жесткий отбор: в Алмалыкском филиале “МИСиС” начались экзамены

Жесткий отбор: в Алмалыкском филиале “МИСиС” начались экзамены

Стартовали вступительные экзамены в “МИСиС". В этом году планируется принять 350 человек. Документы же подали 1276 абитуриентов. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T18:15+0500

2021-07-27T18:15+0500

2021-07-27T18:15+0500

общество

алмалыкский филиал ниту "мисис"

вступительные экзамены

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В минувший понедельник стартовали вступительные экзамены для поступления в Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета “МИСиС”.Экзамены будут проходить по 30 июля на стадионе “АГМК” АО “Алмалыкского горно-металлургического комбината”. Согласно утвержденному регламенту, в текущем году они проводятся на открытых площадках.В вуз, образованный согласно постановлению президента Узбекистана три года назад, в этот раз подали документы 1276 абитуриентов. Экзамены проводятся письменно по предметам “Математика”, “Физика” и “Русский язык”.В целях обеспечения прозрачности и объективности процесса испытания контролируют профессорско-преподавательский состав филиала, представители комбината и СМИ. Также ведется видеозапись.На 2021-2022 учебный год по решению Республиканской государственной комиссии по определению квот в Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета планируется принять 200 студентов на очную и 150 — на заочную форму обучения. 40 процентов очников будут обучаться на основании государственных грантов.На сегодняшний день здесь уже обучается пятьсот студентов по таким направлениям, как “Горное дело”, “Металлургия” и “Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)”.

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алмалыкский филиал ниту "мисис", вступительные экзамены