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Как из фильма-катастрофы: Китай накрыло гигантское облако пыли
Как из фильма-катастрофы: Китай накрыло гигантское облако пыли
Ролик попал в социальные сети и быстро распространился среди пользователей. Многих шокировало увиденное 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T16:23+0500
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Китайскую провинцию Ганьсу и город Цзюцюань за считанные минуты накрыла мощная песчаная буря. Природное явление удалось запечатлеть на видео очевидцам. Ролик попал в социальные сети и быстро распространился среди пользователей. Многих шокировало увиденное, так как кадры напоминают отрывки из фильма-катастрофы.Пылевое облако принесло в город слой песка всего за каких-то десять минут. Стихийное бедствие повлекло за собой полную блокировку движения. Видимость снизилась до нескольких метров.Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.Смотрите в нашем видео, как гигантское облако пыли постепенно охватывает регион.
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Как из фильма-катастрофы: Китай накрыло гигантское облако пыли

16:23 27.07.2021 (обновлено: 16:53 27.07.2021)
469
© goo.gl/Z6TsBI
Ролик попал в социальные сети и быстро распространился среди пользователей. Многих шокировало увиденное
Китайскую провинцию Ганьсу и город Цзюцюань за считанные минуты накрыла мощная песчаная буря.
Природное явление удалось запечатлеть на видео очевидцам. Ролик попал в социальные сети и быстро распространился среди пользователей. Многих шокировало увиденное, так как кадры напоминают отрывки из фильма-катастрофы.
Пылевое облако принесло в город слой песка всего за каких-то десять минут. Стихийное бедствие повлекло за собой полную блокировку движения. Видимость снизилась до нескольких метров.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Смотрите в нашем видео, как гигантское облако пыли постепенно охватывает регион.
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