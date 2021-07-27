https://uz.sputniknews.ru/20210727/kak-iz-filma-katastrofy-kitay-nakrylo-gigantskoe-oblako-pyli-19842344.html

Как из фильма-катастрофы: Китай накрыло гигантское облако пыли

Как из фильма-катастрофы: Китай накрыло гигантское облако пыли

Ролик попал в социальные сети и быстро распространился среди пользователей. Многих шокировало увиденное 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T16:23+0500

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Китайскую провинцию Ганьсу и город Цзюцюань за считанные минуты накрыла мощная песчаная буря. Природное явление удалось запечатлеть на видео очевидцам. Ролик попал в социальные сети и быстро распространился среди пользователей. Многих шокировало увиденное, так как кадры напоминают отрывки из фильма-катастрофы.Пылевое облако принесло в город слой песка всего за каких-то десять минут. Стихийное бедствие повлекло за собой полную блокировку движения. Видимость снизилась до нескольких метров.Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.Смотрите в нашем видео, как гигантское облако пыли постепенно охватывает регион.

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