https://uz.sputniknews.ru/20210727/premer-ministr-yaponii-preryvanie-olimpiady-iz-za-covid-isklyucheno-19841563.html

Премьер-министр Японии: прерывание Олимпиады из-за COVID исключено

Премьер-министр Японии: прерывание Олимпиады из-за COVID исключено

Сегодня в Японии новых инфицированных стало на 7 тысяч больше — это максимальный показатель с начала года. "Антирекорд" установлен и в Токио – 2 848 новых... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T16:19+0500

2021-07-27T16:19+0500

2021-07-27T16:49+0500

в мире

коронавирус covid-19

олимпийские игры в токио

япония

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Отмена дальнейших соревнований в рамках Олимпиады в Токио невозможна. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, комментируя резкий скачок количества зараженных COVID-19, передает РИА Новости.По его словам, поток людей на Олимпиаде с каждым днем становится все меньше из-за выбывающих из соревнований спортсменов. Поэтому вероятность остановки Игр на фоне роста числа заболевших стремится к нулю.Сегодня в Японии новых инфицированных стало на 7 тысяч больше — это максимальный показатель с начала года. "Антирекорд" установлен и в Токио – 2 848 новых пациентов за сутки. При этом Суга подчеркнул, что власти "намерены работать с высокой тщательностью для недопущения распространения инфекции" и призвал всех жителей и гостей столицы не выходить из дома без крайней необходимости, а Олимпийские и Паралимпийские игры смотреть по телевизору.Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта. В общей сложности выступят около 19 тысяч спортсменов.Торжественная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио стартовала 23 июля на стадионе "Олимпия".

https://uz.sputniknews.ru/20210722/olimpiada-i-tokio--vsegda-bolshie-problemy-spustya-43-goda-igry-snova-proydut-v-yaponii-19791631.html

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коронавирус covid-19, олимпийские игры в токио, япония