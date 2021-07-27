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Премьер-министр Японии: прерывание Олимпиады из-за COVID исключено
Премьер-министр Японии: прерывание Олимпиады из-за COVID исключено
Сегодня в Японии новых инфицированных стало на 7 тысяч больше — это максимальный показатель с начала года. "Антирекорд" установлен и в Токио – 2 848 новых... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T16:19+0500
2021-07-27T16:49+0500
в мире
коронавирус covid-19
олимпийские игры в токио
япония
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Отмена дальнейших соревнований в рамках Олимпиады в Токио невозможна. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, комментируя резкий скачок количества зараженных COVID-19, передает РИА Новости.По его словам, поток людей на Олимпиаде с каждым днем становится все меньше из-за выбывающих из соревнований спортсменов. Поэтому вероятность остановки Игр на фоне роста числа заболевших стремится к нулю.Сегодня в Японии новых инфицированных стало на 7 тысяч больше — это максимальный показатель с начала года. "Антирекорд" установлен и в Токио – 2 848 новых пациентов за сутки. При этом Суга подчеркнул, что власти "намерены работать с высокой тщательностью для недопущения распространения инфекции" и призвал всех жителей и гостей столицы не выходить из дома без крайней необходимости, а Олимпийские и Паралимпийские игры смотреть по телевизору.Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта. В общей сложности выступят около 19 тысяч спортсменов.Торжественная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио стартовала 23 июля на стадионе "Олимпия".
https://uz.sputniknews.ru/20210722/olimpiada-i-tokio--vsegda-bolshie-problemy-spustya-43-goda-igry-snova-proydut-v-yaponii-19791631.html
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коронавирус covid-19, олимпийские игры в токио, япония

Премьер-министр Японии: прерывание Олимпиады из-за COVID исключено

16:19 27.07.2021 (обновлено: 16:49 27.07.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСимволика XXXII Олимпийских игр на улице Токио
Символика XXXII Олимпийских игр на улице Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Сегодня в Японии новых инфицированных стало на 7 тысяч больше — это максимальный показатель с начала года. "Антирекорд" установлен и в Токио – 2 848 новых пациентов за сутки.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Отмена дальнейших соревнований в рамках Олимпиады в Токио невозможна. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, комментируя резкий скачок количества зараженных COVID-19, передает РИА Новости.
По его словам, поток людей на Олимпиаде с каждым днем становится все меньше из-за выбывающих из соревнований спортсменов. Поэтому вероятность остановки Игр на фоне роста числа заболевших стремится к нулю.
Сегодня в Японии новых инфицированных стало на 7 тысяч больше — это максимальный показатель с начала года. "Антирекорд" установлен и в Токио – 2 848 новых пациентов за сутки.
При этом Суга подчеркнул, что власти "намерены работать с высокой тщательностью для недопущения распространения инфекции" и призвал всех жителей и гостей столицы не выходить из дома без крайней необходимости, а Олимпийские и Паралимпийские игры смотреть по телевизору.
Символика XXXII Олимпийских игр на улице Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
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Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта. В общей сложности выступят около 19 тысяч спортсменов.
Торжественная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио стартовала 23 июля на стадионе "Олимпия".
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