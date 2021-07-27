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Пункты вакцинации для иностранцев в Москве — список
Пункты вакцинации для иностранцев в Москве — список
В столице России открывается все больше пунктов вакцинации для иностранных граждан. Сколько это стоит и что нужно для процедуры — смотрите в нашей инфографике. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
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инфографика
вакцинация
иностранцы
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Федерация мигрантов России опубликовала список пунктов вакцинации в Москве, где иностранные граждане, в том числе работающие или проживающие временно в РФ, могут привиться от коронавируса.Для процедуры потребуется лишь наличие документа на русском языке. Стоимость процедуры составляет 1 300 рублей.Подробная информация с адресами и телефонами таких пунктов в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, вакцинация, иностранцы, москва, мигранты, мультимедиа

Пункты вакцинации для иностранцев в Москве — список

18:01 27.07.2021
177
В столице России открывается все больше пунктов вакцинации для иностранных граждан. Сколько это стоит и что нужно для процедуры — смотрите в нашей инфографике.
Вакцинация иностранцев в Москве деск - Sputnik Узбекистан
Вакцинация иностранцев в Москве мобилка - Sputnik Узбекистан
Федерация мигрантов России опубликовала список пунктов вакцинации в Москве, где иностранные граждане, в том числе работающие или проживающие временно в РФ, могут привиться от коронавируса.
Для процедуры потребуется лишь наличие документа на русском языке. Стоимость процедуры составляет 1 300 рублей.
Подробная информация с адресами и телефонами таких пунктов в инфографике Sputnik Узбекистан.
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