https://uz.sputniknews.ru/20210727/punkty-vaktsinatsii-dlya-inostrantsev-v-moskve--spisok-19844186.html
Пункты вакцинации для иностранцев в Москве — список
Пункты вакцинации для иностранцев в Москве — список
В столице России открывается все больше пунктов вакцинации для иностранных граждан. Сколько это стоит и что нужно для процедуры — смотрите в нашей инфографике. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T18:01+0500
2021-07-27T18:01+0500
2021-07-27T18:01+0500
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вакцинация
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Федерация мигрантов России опубликовала список пунктов вакцинации в Москве, где иностранные граждане, в том числе работающие или проживающие временно в РФ, могут привиться от коронавируса.Для процедуры потребуется лишь наличие документа на русском языке. Стоимость процедуры составляет 1 300 рублей.Подробная информация с адресами и телефонами таких пунктов в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, вакцинация, иностранцы, москва, мигранты, мультимедиа
Пункты вакцинации для иностранцев в Москве — список
В столице России открывается все больше пунктов вакцинации для иностранных граждан. Сколько это стоит и что нужно для процедуры — смотрите в нашей инфографике.
Федерация мигрантов России опубликовала список пунктов вакцинации в Москве, где иностранные граждане, в том числе работающие или проживающие временно в РФ, могут привиться от коронавируса.
Для процедуры потребуется лишь наличие документа на русском языке. Стоимость процедуры составляет 1 300 рублей.
Подробная информация с адресами и телефонами таких пунктов в инфографике Sputnik Узбекистан
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