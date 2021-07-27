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Пять человек пострадали в ДТП под Ташкентом

Пять человек пострадали в ДТП под Ташкентом

Водитель автомобиля марки Captiva потерял управление, съехал с дороги и перевернулся. Он и четыре пассажира внедорожника госпитализираваны. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T21:47+0500

2021-07-27T21:47+0500

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происшествия

дтп

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Пять человек пострадали в результате ДТП, произошедшего во вторник в Ахангаранском районе Ташкентской области, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД.По данным ведомства, водитель автомобиля марки Captiva потерял управление, съехал с дороги и перевернулся. Произошло это примерно в 14.20 на 215-м километре автодороги А-373 по направлению “Ташкент—Ош”. Видео с места аварии очевидцы распространили в Сети.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и четыре пассажира внедорожника доставлены в больницу для оказания первой медицинской помощи.По данному факту региональные УБДД и УЧС проводят следственные действия.

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дтп, узбекистан