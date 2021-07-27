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Пять человек пострадали в ДТП под Ташкентом
Пять человек пострадали в ДТП под Ташкентом
Водитель автомобиля марки Captiva потерял управление, съехал с дороги и перевернулся. Он и четыре пассажира внедорожника госпитализираваны. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T21:47+0500
2021-07-27T21:47+0500
2021-07-27T21:47+0500
происшествия
дтп
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Пять человек пострадали в результате ДТП, произошедшего во вторник в Ахангаранском районе Ташкентской области, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД.По данным ведомства, водитель автомобиля марки Captiva потерял управление, съехал с дороги и перевернулся. Произошло это примерно в 14.20 на 215-м километре автодороги А-373 по направлению “Ташкент—Ош”. Видео с места аварии очевидцы распространили в Сети.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и четыре пассажира внедорожника доставлены в больницу для оказания первой медицинской помощи.По данному факту региональные УБДД и УЧС проводят следственные действия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
дтп, узбекистан
Пять человек пострадали в ДТП под Ташкентом
Водитель автомобиля марки Captiva потерял управление, съехал с дороги и перевернулся. Он и четыре пассажира внедорожника госпитализираваны.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Пять человек пострадали в результате ДТП, произошедшего во вторник в Ахангаранском районе Ташкентской области, сообщили
в пресс-службе ГУБДД МВД.
По данным ведомства, водитель автомобиля марки Captiva потерял управление, съехал с дороги и перевернулся. Произошло это примерно в 14.20 на 215-м километре автодороги А-373 по направлению “Ташкент—Ош”. Видео с места аварии очевидцы распространили в Сети.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и четыре пассажира внедорожника доставлены в больницу для оказания первой медицинской помощи.
По данному факту региональные УБДД и УЧС проводят следственные действия.