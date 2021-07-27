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Скончался ученый Нусрат Парпиев — президент выразил соболезнования
Скончался ученый Нусрат Парпиев — президент выразил соболезнования
На 90-м году ушел из жизни известный ученый в области химии сложных соединений. Нусрат Парпиев основал в Узбекистане научную школу. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T15:13+0500
2021-07-27T15:26+0500
общество
ученые
соболезнования
смерть
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Президент Узбекистана выразил соболезнования родным и близким члена Академии наук Нусрата Парпиева. О кончине ученого сегодня утром сообщило агентство УзА. В сентябре ему бы исполнилось 90 лет.Нусрат Парпиев родился в 1931 году в Ташкенте. Окончил Среднеазиатский государственный университет, а спустя три года — МГУ, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1995-м был избран действительным членом Академии наук Республики Узбекистан.После долгих лет исследований Нусрат Парпиев основал в Узбекистане научную школу "Химия сложных соединений". В разные годы возглавлял различные вузы и НИИ.Парпиев — автор более 750 научных статей, 7 монографий, 22 авторских свидетельств и 3 патентов в области химии сложных соединений. Его работы были высоко оценены отечественными и зарубежными учеными и специалистами.Нусрат Агзамович считал, что "научная истина придет только к трудолюбивому, эрудированному, талантливому, мыслящему правильно. Для этого надо знать всю информацию о своей науке".
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ученые, соболезнования, смерть

Скончался ученый Нусрат Парпиев — президент выразил соболезнования

15:13 27.07.2021 (обновлено: 15:26 27.07.2021)
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКупола мечети
Купола мечети - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
На 90-м году ушел из жизни известный ученый в области химии сложных соединений. Нусрат Парпиев основал в Узбекистане научную школу.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Президент Узбекистана выразил соболезнования родным и близким члена Академии наук Нусрата Парпиева. О кончине ученого сегодня утром сообщило агентство УзА. В сентябре ему бы исполнилось 90 лет.
© Академия наук Республики УзбекистанНусрат Парпиев
Нусрат Парпиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
Нусрат Парпиев
© Академия наук Республики Узбекистан
Нусрат Парпиев родился в 1931 году в Ташкенте. Окончил Среднеазиатский государственный университет, а спустя три года — МГУ, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1995-м был избран действительным членом Академии наук Республики Узбекистан.
После долгих лет исследований Нусрат Парпиев основал в Узбекистане научную школу "Химия сложных соединений". В разные годы возглавлял различные вузы и НИИ.
Парпиев — автор более 750 научных статей, 7 монографий, 22 авторских свидетельств и 3 патентов в области химии сложных соединений. Его работы были высоко оценены отечественными и зарубежными учеными и специалистами.
Нусрат Агзамович считал, что "научная истина придет только к трудолюбивому, эрудированному, талантливому, мыслящему правильно. Для этого надо знать всю информацию о своей науке".
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