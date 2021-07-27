https://uz.sputniknews.ru/20210727/skonchalsya-uchenyy-nusrat-parpiev---prezident-vyrazil-soboleznovaniya-19841306.html

Скончался ученый Нусрат Парпиев — президент выразил соболезнования

Скончался ученый Нусрат Парпиев — президент выразил соболезнования

На 90-м году ушел из жизни известный ученый в области химии сложных соединений. Нусрат Парпиев основал в Узбекистане научную школу. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T15:13+0500

2021-07-27T15:13+0500

2021-07-27T15:26+0500

общество

ученые

соболезнования

смерть

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Президент Узбекистана выразил соболезнования родным и близким члена Академии наук Нусрата Парпиева. О кончине ученого сегодня утром сообщило агентство УзА. В сентябре ему бы исполнилось 90 лет.Нусрат Парпиев родился в 1931 году в Ташкенте. Окончил Среднеазиатский государственный университет, а спустя три года — МГУ, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1995-м был избран действительным членом Академии наук Республики Узбекистан.После долгих лет исследований Нусрат Парпиев основал в Узбекистане научную школу "Химия сложных соединений". В разные годы возглавлял различные вузы и НИИ.Парпиев — автор более 750 научных статей, 7 монографий, 22 авторских свидетельств и 3 патентов в области химии сложных соединений. Его работы были высоко оценены отечественными и зарубежными учеными и специалистами.Нусрат Агзамович считал, что "научная истина придет только к трудолюбивому, эрудированному, талантливому, мыслящему правильно. Для этого надо знать всю информацию о своей науке".

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ученые, соболезнования, смерть