https://uz.sputniknews.ru/20210727/uzauto-motors-vstupaet-v-borbu-s-prodavtsami-mest-v-ocheredi-19841095.html
UzAuto Motors вступает в борьбу с продавцами мест в очереди
UzAuto Motors вступает в борьбу с продавцами мест в очереди
Система продаж выявила участившиеся случаи заключения одним лицом от 10 до 200 договоров на приобретение машин с целью дальнейшей перепродажи места в очереди... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T15:00+0500
2021-07-27T15:00+0500
2021-07-27T15:23+0500
общество
uzauto motors
коррупция
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. UzAuto Motors намерена синхронизировать базы данных продаж компании с базой регистрации новых автомобилей ГУБДД, сообщает узбекский автопроизводитель.Таким образом здесь намерены бороться с продавцами мест в очереди и сделать невозможным сам факт ее переуступки.Данные шаги предпринимаются из-за появившихся нелегальных схем реализации и приобретения автомобилей. Система продаж выявила участившиеся случаи заключения одним лицом от 10 до 200 договоров на приобретение машин. Детальное изучение ситуации показало, что заключаются они таким образом с целью дальнейшей уступки очереди третьим лицам.Как говорится в заявлении, UzAuto Motors и правоохранительные органы не могут предпринять никаких законных мер в отсутствии личного обращения клиента. А в текущем году на горячую линию и в call-центр компании не поступило ни одной жалобы относительно так называемых "шапок". Подобных обращений нет и у правоохранителей.В связи с этим клиентов призывают обращаться в call-центр компании по номеру 78 141-77-77 либо на короткий номер Генпрокуратуры Узбекистана 10-07, если в процессе покупки автомобиля происходят случаи вымогательства или других видов коррупции.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/zelenyy-i-fioletovyy-v-uzauto-motors-oprovergli-sluxi-o-novyx-tsvetax-cobalt-19670419.html
https://uz.sputniknews.ru/20210630/top-3-samyx-populyarnyx-mashin-sredi-avtoledi-uzbekistana--reyting-uzauto-motors-19483624.html
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uzauto motors, коррупция
UzAuto Motors вступает в борьбу с продавцами мест в очереди
15:00 27.07.2021 (обновлено: 15:23 27.07.2021)
Система продаж выявила участившиеся случаи заключения одним лицом от 10 до 200 договоров на приобретение машин с целью дальнейшей перепродажи места в очереди. К работе намерены привлечь ГУБДД.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
UzAuto Motors намерена синхронизировать базы данных продаж компании с базой регистрации новых автомобилей ГУБДД, сообщает
узбекский автопроизводитель.
Таким образом здесь намерены бороться с продавцами мест в очереди и сделать невозможным сам факт ее переуступки.
"Данный проект, реализуемый совместно с Агентством по противодействию коррупции и при поддержке ГУБДД и Мининфоком, позволит сделать невозможным факт уступки очереди на получение автомобиля, предотвратив тем самым появление незаконных схем обогащения", — говорится в заявлении.
Данные шаги предпринимаются из-за появившихся нелегальных схем реализации и приобретения автомобилей. Система продаж выявила участившиеся случаи заключения одним лицом от 10 до 200 договоров на приобретение машин. Детальное изучение ситуации показало, что заключаются они таким образом с целью дальнейшей уступки очереди третьим лицам.
"Желание одних выделиться и получить автомобиль за короткие сроки и желание других обогатиться за счет первых приводит к недовольству всех остальных клиентов, которое отражается на компании", — отмечает производитель.
Как говорится в заявлении, UzAuto Motors и правоохранительные органы не могут предпринять никаких законных мер в отсутствии личного обращения клиента. А в текущем году на горячую линию и в call-центр компании не поступило ни одной жалобы относительно так называемых "шапок". Подобных обращений нет и у правоохранителей.
В связи с этим клиентов призывают обращаться в call-центр компании по номеру 78 141-77-77 либо на короткий номер Генпрокуратуры Узбекистана 10-07, если в процессе покупки автомобиля происходят случаи вымогательства или других видов коррупции.