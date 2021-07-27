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UzAuto Motors вступает в борьбу с продавцами мест в очереди
UzAuto Motors вступает в борьбу с продавцами мест в очереди
Система продаж выявила участившиеся случаи заключения одним лицом от 10 до 200 договоров на приобретение машин с целью дальнейшей перепродажи места в очереди... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T15:00+0500
2021-07-27T15:23+0500
общество
uzauto motors
коррупция
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. UzAuto Motors намерена синхронизировать базы данных продаж компании с базой регистрации новых автомобилей ГУБДД, сообщает узбекский автопроизводитель.Таким образом здесь намерены бороться с продавцами мест в очереди и сделать невозможным сам факт ее переуступки.Данные шаги предпринимаются из-за появившихся нелегальных схем реализации и приобретения автомобилей. Система продаж выявила участившиеся случаи заключения одним лицом от 10 до 200 договоров на приобретение машин. Детальное изучение ситуации показало, что заключаются они таким образом с целью дальнейшей уступки очереди третьим лицам.Как говорится в заявлении, UzAuto Motors и правоохранительные органы не могут предпринять никаких законных мер в отсутствии личного обращения клиента. А в текущем году на горячую линию и в call-центр компании не поступило ни одной жалобы относительно так называемых "шапок". Подобных обращений нет и у правоохранителей.В связи с этим клиентов призывают обращаться в call-центр компании по номеру 78 141-77-77 либо на короткий номер Генпрокуратуры Узбекистана 10-07, если в процессе покупки автомобиля происходят случаи вымогательства или других видов коррупции.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/zelenyy-i-fioletovyy-v-uzauto-motors-oprovergli-sluxi-o-novyx-tsvetax-cobalt-19670419.html
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uzauto motors, коррупция

UzAuto Motors вступает в борьбу с продавцами мест в очереди

15:00 27.07.2021 (обновлено: 15:23 27.07.2021)
1730
© UzAuto MotorsUzAuto Motors
UzAuto Motors - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© UzAuto Motors
Система продаж выявила участившиеся случаи заключения одним лицом от 10 до 200 договоров на приобретение машин с целью дальнейшей перепродажи места в очереди. К работе намерены привлечь ГУБДД.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. UzAuto Motors намерена синхронизировать базы данных продаж компании с базой регистрации новых автомобилей ГУБДД, сообщает узбекский автопроизводитель.
Таким образом здесь намерены бороться с продавцами мест в очереди и сделать невозможным сам факт ее переуступки.

"Данный проект, реализуемый совместно с Агентством по противодействию коррупции и при поддержке ГУБДД и Мининфоком, позволит сделать невозможным факт уступки очереди на получение автомобиля, предотвратив тем самым появление незаконных схем обогащения", — говорится в заявлении.

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Данные шаги предпринимаются из-за появившихся нелегальных схем реализации и приобретения автомобилей. Система продаж выявила участившиеся случаи заключения одним лицом от 10 до 200 договоров на приобретение машин. Детальное изучение ситуации показало, что заключаются они таким образом с целью дальнейшей уступки очереди третьим лицам.

"Желание одних выделиться и получить автомобиль за короткие сроки и желание других обогатиться за счет первых приводит к недовольству всех остальных клиентов, которое отражается на компании", — отмечает производитель.

Как говорится в заявлении, UzAuto Motors и правоохранительные органы не могут предпринять никаких законных мер в отсутствии личного обращения клиента. А в текущем году на горячую линию и в call-центр компании не поступило ни одной жалобы относительно так называемых "шапок". Подобных обращений нет и у правоохранителей.
В связи с этим клиентов призывают обращаться в call-центр компании по номеру 78 141-77-77 либо на короткий номер Генпрокуратуры Узбекистана 10-07, если в процессе покупки автомобиля происходят случаи вымогательства или других видов коррупции.
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