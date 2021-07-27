https://uz.sputniknews.ru/20210727/uzauto-motors-vstupaet-v-borbu-s-prodavtsami-mest-v-ocheredi-19841095.html

UzAuto Motors вступает в борьбу с продавцами мест в очереди

UzAuto Motors вступает в борьбу с продавцами мест в очереди

Система продаж выявила участившиеся случаи заключения одним лицом от 10 до 200 договоров на приобретение машин с целью дальнейшей перепродажи места в очереди... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T15:00+0500

2021-07-27T15:00+0500

2021-07-27T15:23+0500

общество

uzauto motors

коррупция

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. UzAuto Motors намерена синхронизировать базы данных продаж компании с базой регистрации новых автомобилей ГУБДД, сообщает узбекский автопроизводитель.Таким образом здесь намерены бороться с продавцами мест в очереди и сделать невозможным сам факт ее переуступки.Данные шаги предпринимаются из-за появившихся нелегальных схем реализации и приобретения автомобилей. Система продаж выявила участившиеся случаи заключения одним лицом от 10 до 200 договоров на приобретение машин. Детальное изучение ситуации показало, что заключаются они таким образом с целью дальнейшей уступки очереди третьим лицам.Как говорится в заявлении, UzAuto Motors и правоохранительные органы не могут предпринять никаких законных мер в отсутствии личного обращения клиента. А в текущем году на горячую линию и в call-центр компании не поступило ни одной жалобы относительно так называемых "шапок". Подобных обращений нет и у правоохранителей.В связи с этим клиентов призывают обращаться в call-центр компании по номеру 78 141-77-77 либо на короткий номер Генпрокуратуры Узбекистана 10-07, если в процессе покупки автомобиля происходят случаи вымогательства или других видов коррупции.

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uzauto motors, коррупция