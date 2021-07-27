Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-chetvertogo-dnya-sorevnovaniy-19845762.html
Узбекистан на ОИ-2020: итоги четвертого дня соревнований
Узбекистан на ОИ-2020: итоги четвертого дня соревнований
Завтра соревнования стартуют также в 7 утра по ташкентскому времени. За победу поборются двое дзюдоистов и двое боксеров олимпийской сборной Узбекистана. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T20:23+0500
2021-07-27T20:35+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
олимпийские игры в токио
спорт
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1b/19839557_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d563b97a929784945108011d1e88da4e.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Еще один соревновательный день без медалей для узбекистанской сборной. Где-то не хватило немного времени, где-то — сил, где-то — удачи. Атлеты всеми силами стремятся оправдать надежды миллионов болельщиков по всему миру, достичь заветной цели, но путь к олимпийской награде непрост: за победу борются спортсмены из 205 стран, а также сборная команда беженцев. Sputnik Узбекистан подвел итоги очередного дня ОИ-2020.Дзюдо: впереди новые противостояния сильнейшихРанним утром по ташкентскому времени дзюдоистка Фарангиз Ходжиева в весовой категории до 63 кг сошлась на татами со спортсменкой из африканского государства Кабо-Верде — Сандрин Биллет. Соперница использовала болевой прием против Фарангиз и сумела взять верх. В следующем этапе Биллет столкнется на ковре с пятикратной чемпионкой мира — француженкой Кларисс Агбененю. А у Фарангиз еще есть возможность показать свое мастерство в командном-микст направлении.В мужском противостоянии по дзюдо на татами дебютировал Шарофиддин Болтабоев из Каракалпакстана. Он уверено одолел в квалификационном отборе Хуго Кумбо из Вануату, затем в одной восьмой финала победил опытного борца Ивайло Иванова из Болгарии. В четвертьфинале Болтабоев сразился с Шамилем Борчашвили из Австрии. Победитель схватки определился в дополнительные минуты. Узбекистанец уступил сопернику, но сохранил шанс побороться за бронзу против Тато Григалашвили из Грузии.Мы желаем нашим дзюдоистам уверенности в своих силах и надеемся на победу!Тхэквондо: шанс выиграть "бронзу" ОИ-2020Почти одновременно с Фарангиз свой бой начала тхэквондистка Светлана Осипова. Узбекистанка вышла на додянг против Жанзель Дениз из Казахстана. Схватка была бескомпромиссна - девушки боролись на равных, но на последней секунде при счете 9:9 Светлана пропустила решающий удар и потерпела поражение.Пока девушка не покидает Токио: если Дениз выйдет в финал, наша спортсменка получит шанс сразиться за бронзу.Бокс: в ожидании новых поединковБоксер Бобоусмон Батуров с легкостью завоевал победу в поединке против доминиканского спортсмена и вышел в четвертьфинал.Теперь в следующем этапе ему предстоит одолеть британца Пэта Маккормака.Плавание: дорога домойСоревновательный день для сборной Узбекистана завершился квалицикационным заплывом на дистанции 100 метров вольным стилем.Хуршиджон Турсунов из Навои проплыл это расстояние за 50,14 секунды. Однако этого результата не хватило для того, чтобы выйти в очередной этап. Хуршиджон отправляется домой.Завтра соревнования стартуют также в 7 утра по ташкентскому времени. За победу поборются двое дзюдоистов и двое боксеров олимпийской сборной Узбекистана. Следим за каждым противостоянием и болеем за наших. Узбекистанцы, вперед, страна ждет побед и верит в вас!
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1b/19839557_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_acd991d07d31144880edcefd05aa2751.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
олимпийские игры в токио, спорт, узбекистан

Узбекистан на ОИ-2020: итоги четвертого дня соревнований

20:23 27.07.2021 (обновлено: 20:35 27.07.2021)
1576
© AFP / FRANCK FIFEШарофиддин Болтабоев (в белом) из Узбекистана и Тато Григалашвили из Грузии во время поединка в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио
Шарофиддин Болтабоев (в белом) из Узбекистана и Тато Григалашвили из Грузии во время поединка в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© AFP / FRANCK FIFE
Завтра соревнования стартуют также в 7 утра по ташкентскому времени. За победу поборются двое дзюдоистов и двое боксеров олимпийской сборной Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Еще один соревновательный день без медалей для узбекистанской сборной. Где-то не хватило немного времени, где-то — сил, где-то — удачи. Атлеты всеми силами стремятся оправдать надежды миллионов болельщиков по всему миру, достичь заветной цели, но путь к олимпийской награде непрост: за победу борются спортсмены из 205 стран, а также сборная команда беженцев. Sputnik Узбекистан подвел итоги очередного дня ОИ-2020.

Дзюдо: впереди новые противостояния сильнейших

Ранним утром по ташкентскому времени дзюдоистка Фарангиз Ходжиева в весовой категории до 63 кг сошлась на татами со спортсменкой из африканского государства Кабо-Верде — Сандрин Биллет. Соперница использовала болевой прием против Фарангиз и сумела взять верх.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДзюдоистка Фарангиз Хожиева первой провела схватку против представительницы Кабо-Верде
Дзюдоистка Фарангиз Хожиева первой провела схватку против представительницы Кабо-Верде - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
Дзюдоистка Фарангиз Хожиева первой провела схватку против представительницы Кабо-Верде
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В следующем этапе Биллет столкнется на ковре с пятикратной чемпионкой мира — француженкой Кларисс Агбененю.
А у Фарангиз еще есть возможность показать свое мастерство в командном-микст направлении.
В мужском противостоянии по дзюдо на татами дебютировал Шарофиддин Болтабоев из Каракалпакстана. Он уверено одолел в квалификационном отборе Хуго Кумбо из Вануату, затем в одной восьмой финала победил опытного борца Ивайло Иванова из Болгарии.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаПоединок Шарофиддина Болтабоева и Ивайло Иванова из Болгарии
Поединок Шарофиддина Болтабоева и Ивайло Иванова из Болгарии - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
Поединок Шарофиддина Болтабоева и Ивайло Иванова из Болгарии
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В четвертьфинале Болтабоев сразился с Шамилем Борчашвили из Австрии. Победитель схватки определился в дополнительные минуты. Узбекистанец уступил сопернику, но сохранил шанс побороться за бронзу против Тато Григалашвили из Грузии.
Мы желаем нашим дзюдоистам уверенности в своих силах и надеемся на победу!

Тхэквондо: шанс выиграть "бронзу" ОИ-2020

Почти одновременно с Фарангиз свой бой начала тхэквондистка Светлана Осипова. Узбекистанка вышла на додянг против Жанзель Дениз из Казахстана. Схватка была бескомпромиссна - девушки боролись на равных, но на последней секунде при счете 9:9 Светлана пропустила решающий удар и потерпела поражение.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаТхэквондистка Светлана Осипова
Тхэквондистка Светлана Осипова - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
Тхэквондистка Светлана Осипова
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Пока девушка не покидает Токио: если Дениз выйдет в финал, наша спортсменка получит шанс сразиться за бронзу.

Бокс: в ожидании новых поединков

Боксер Бобоусмон Батуров с легкостью завоевал победу в поединке против доминиканского спортсмена и вышел в четвертьфинал.
Теперь в следующем этапе ему предстоит одолеть британца Пэта Маккормака.

Плавание: дорога домой

Соревновательный день для сборной Узбекистана завершился квалицикационным заплывом на дистанции 100 метров вольным стилем.
Хуршиджон Турсунов из Навои проплыл это расстояние за 50,14 секунды. Однако этого результата не хватило для того, чтобы выйти в очередной этап. Хуршиджон отправляется домой.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаПловец Хуршиджон Турсунов
Пловец Хуршиджон Турсунов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
Пловец Хуршиджон Турсунов
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Завтра соревнования стартуют также в 7 утра по ташкентскому времени. За победу поборются двое дзюдоистов и двое боксеров олимпийской сборной Узбекистана.
Следим за каждым противостоянием и болеем за наших. Узбекистанцы, вперед, страна ждет побед и верит в вас!
100100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:27Россия строит новые самолеты "Судного дня": особенности третьего поколения
21:17Балансируя над пандемией: что спасло экономику Узбекистана от падения в разгар кризиса
20:58По факту гибели бойца MMA Мурода Хантураева возбуждено уголовное дело
20:23Узбекистан на ОИ-2020: итоги четвертого дня соревнований
19:56Туркменистан получил свою первую в истории олимпийскую медаль
19:22Объявлена дата вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
18:15Жесткий отбор: в Алмалыкском филиале “МИСиС” начались экзамены
18:01Пункты вакцинации для иностранцев в Москве — список
17:43Узбекистан и РФ договорились укрепить партнерство в афганском направлении
17:39В Министерстве финансов назначен новый руководитель департамента
17:11Депутат разъяснил поправки в Трудовой кодекс о найме вакцинированных сотрудников
16:52Пловец Хуршиджон Турсунов не смог пройти в полуфинал
16:30Таджикистан опасается проникновения террористов под видом беженцев
16:23Как из фильма-катастрофы: Китай накрыло гигантское облако пыли
16:19Премьер-министр Японии: прерывание Олимпиады из-за COVID исключено
15:13Скончался ученый Нусрат Парпиев — президент выразил соболезнования
15:00UzAuto Motors вступает в борьбу с продавцами мест в очереди
14:21Командир борта, следовавшего из Карши в Петербург, отменил полет — причины
14:19"Вакцинация должна быть обязательной" – главный эпидемиолог Узбекистана
14:07Глобальное потепление: Мир в ближайшие 10 лет ожидает рекордная жара — исследование