https://uz.sputniknews.ru/20210727/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-chetvertogo-dnya-sorevnovaniy-19845762.html

Узбекистан на ОИ-2020: итоги четвертого дня соревнований

Узбекистан на ОИ-2020: итоги четвертого дня соревнований

Завтра соревнования стартуют также в 7 утра по ташкентскому времени. За победу поборются двое дзюдоистов и двое боксеров олимпийской сборной Узбекистана. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

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узбекистан на олимпийских играх в токио

олимпийские игры в токио

спорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Еще один соревновательный день без медалей для узбекистанской сборной. Где-то не хватило немного времени, где-то — сил, где-то — удачи. Атлеты всеми силами стремятся оправдать надежды миллионов болельщиков по всему миру, достичь заветной цели, но путь к олимпийской награде непрост: за победу борются спортсмены из 205 стран, а также сборная команда беженцев. Sputnik Узбекистан подвел итоги очередного дня ОИ-2020.Дзюдо: впереди новые противостояния сильнейшихРанним утром по ташкентскому времени дзюдоистка Фарангиз Ходжиева в весовой категории до 63 кг сошлась на татами со спортсменкой из африканского государства Кабо-Верде — Сандрин Биллет. Соперница использовала болевой прием против Фарангиз и сумела взять верх. В следующем этапе Биллет столкнется на ковре с пятикратной чемпионкой мира — француженкой Кларисс Агбененю. А у Фарангиз еще есть возможность показать свое мастерство в командном-микст направлении.В мужском противостоянии по дзюдо на татами дебютировал Шарофиддин Болтабоев из Каракалпакстана. Он уверено одолел в квалификационном отборе Хуго Кумбо из Вануату, затем в одной восьмой финала победил опытного борца Ивайло Иванова из Болгарии. В четвертьфинале Болтабоев сразился с Шамилем Борчашвили из Австрии. Победитель схватки определился в дополнительные минуты. Узбекистанец уступил сопернику, но сохранил шанс побороться за бронзу против Тато Григалашвили из Грузии.Мы желаем нашим дзюдоистам уверенности в своих силах и надеемся на победу!Тхэквондо: шанс выиграть "бронзу" ОИ-2020Почти одновременно с Фарангиз свой бой начала тхэквондистка Светлана Осипова. Узбекистанка вышла на додянг против Жанзель Дениз из Казахстана. Схватка была бескомпромиссна - девушки боролись на равных, но на последней секунде при счете 9:9 Светлана пропустила решающий удар и потерпела поражение.Пока девушка не покидает Токио: если Дениз выйдет в финал, наша спортсменка получит шанс сразиться за бронзу.Бокс: в ожидании новых поединковБоксер Бобоусмон Батуров с легкостью завоевал победу в поединке против доминиканского спортсмена и вышел в четвертьфинал.Теперь в следующем этапе ему предстоит одолеть британца Пэта Маккормака.Плавание: дорога домойСоревновательный день для сборной Узбекистана завершился квалицикационным заплывом на дистанции 100 метров вольным стилем.Хуршиджон Турсунов из Навои проплыл это расстояние за 50,14 секунды. Однако этого результата не хватило для того, чтобы выйти в очередной этап. Хуршиджон отправляется домой.Завтра соревнования стартуют также в 7 утра по ташкентскому времени. За победу поборются двое дзюдоистов и двое боксеров олимпийской сборной Узбекистана. Следим за каждым противостоянием и болеем за наших. Узбекистанцы, вперед, страна ждет побед и верит в вас!

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олимпийские игры в токио, спорт, узбекистан