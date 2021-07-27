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В Министерстве финансов назначен новый руководитель департамента
В Министерстве финансов назначен новый руководитель департамента
Директором департамента развития рынка капитала в Минфине стал Сарварбек Ахмедов. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T17:39+0500
2021-07-27T17:44+0500
общество
назначение
министерство финансов
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Директором департамента развития рынка капитала Минфина Узбекистана назначен Сарварбек Ахмедов. Об этом стало известно из соответствующего приказа министра финансов.Ахмедов родился в 1985 году в Ханкинском районе Хорезмской области. В 2005-м он окончил университет мировой экономики и дипломатии, в 2008- м — Манчестерский университет и в 2019-м — национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".Сарварбек Ахмедов начал трудовую деятельность в 2008 году в качестве сотрудника департамента валютных операций Goldman Sachs International (Лондон). С 2011 по 2016 годы он занимал различные руководящие посты в этой же компании в сфере финансов.В 2016-2019 гг. работал вице-президентом департамента финансовых инструментов и казначейских операций ООО "Голдман Сакс Банк" (Москва).В 2019-2021 годах занимал должности начальника управления по работе с международными рейтингами и индексами Министерства финансов Узбекистана, а также заместителя и первого заместителя начальника казначейства Министерства финансов.
https://uz.sputniknews.ru/20190522/V-Ministerstve-finansov-dva-novykh-upravleniya-11574729.html
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назначение, министерство финансов

В Министерстве финансов назначен новый руководитель департамента

17:39 27.07.2021 (обновлено: 17:44 27.07.2021)
355
© Sputnik / Болат ШайхиновПортфель
Портфель - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Болат Шайхинов
Директором департамента развития рынка капитала в Минфине стал Сарварбек Ахмедов.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Директором департамента развития рынка капитала Минфина Узбекистана назначен Сарварбек Ахмедов. Об этом стало известно из соответствующего приказа министра финансов.
Ахмедов родился в 1985 году в Ханкинском районе Хорезмской области. В 2005-м он окончил университет мировой экономики и дипломатии, в 2008- м — Манчестерский университет и в 2019-м — национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".
Здание Министерства финансов Узбекистана в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2019
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В Министерстве финансов образованы два новых управления
22 мая 2019, 20:27
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Сарварбек Ахмедов начал трудовую деятельность в 2008 году в качестве сотрудника департамента валютных операций Goldman Sachs International (Лондон). С 2011 по 2016 годы он занимал различные руководящие посты в этой же компании в сфере финансов.
В 2016-2019 гг. работал вице-президентом департамента финансовых инструментов и казначейских операций ООО "Голдман Сакс Банк" (Москва).
В 2019-2021 годах занимал должности начальника управления по работе с международными рейтингами и индексами Министерства финансов Узбекистана, а также заместителя и первого заместителя начальника казначейства Министерства финансов.
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