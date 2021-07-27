https://uz.sputniknews.ru/20210727/v-ministerstve-finansov-naznachen-novyy-rukovoditel-departamenta-19844048.html
В Министерстве финансов назначен новый руководитель департамента
В Министерстве финансов назначен новый руководитель департамента
Директором департамента развития рынка капитала в Минфине стал Сарварбек Ахмедов. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T17:39+0500
2021-07-27T17:39+0500
2021-07-27T17:44+0500
общество
назначение
министерство финансов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/11/19286932_26:0:1276:703_1920x0_80_0_0_8394214c04f4cb76e60b4fb47194ab49.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Директором департамента развития рынка капитала Минфина Узбекистана назначен Сарварбек Ахмедов. Об этом стало известно из соответствующего приказа министра финансов.Ахмедов родился в 1985 году в Ханкинском районе Хорезмской области. В 2005-м он окончил университет мировой экономики и дипломатии, в 2008- м — Манчестерский университет и в 2019-м — национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".Сарварбек Ахмедов начал трудовую деятельность в 2008 году в качестве сотрудника департамента валютных операций Goldman Sachs International (Лондон). С 2011 по 2016 годы он занимал различные руководящие посты в этой же компании в сфере финансов.В 2016-2019 гг. работал вице-президентом департамента финансовых инструментов и казначейских операций ООО "Голдман Сакс Банк" (Москва).В 2019-2021 годах занимал должности начальника управления по работе с международными рейтингами и индексами Министерства финансов Узбекистана, а также заместителя и первого заместителя начальника казначейства Министерства финансов.
https://uz.sputniknews.ru/20190522/V-Ministerstve-finansov-dva-novykh-upravleniya-11574729.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/11/19286932_182:0:1119:703_1920x0_80_0_0_53bfdb3797d9bcd59228a2080f72c844.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
назначение, министерство финансов
В Министерстве финансов назначен новый руководитель департамента
17:39 27.07.2021 (обновлено: 17:44 27.07.2021)
Директором департамента развития рынка капитала в Минфине стал Сарварбек Ахмедов.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Директором департамента развития рынка капитала Минфина Узбекистана назначен Сарварбек Ахмедов. Об этом стало известно из соответствующего приказа
министра финансов.
Ахмедов родился в 1985 году в Ханкинском районе Хорезмской области. В 2005-м он окончил университет мировой экономики и дипломатии, в 2008- м — Манчестерский университет и в 2019-м — национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".
Сарварбек Ахмедов начал трудовую деятельность в 2008 году в качестве сотрудника департамента валютных операций Goldman Sachs International (Лондон). С 2011 по 2016 годы он занимал различные руководящие посты в этой же компании в сфере финансов.
В 2016-2019 гг. работал вице-президентом департамента финансовых инструментов и казначейских операций ООО "Голдман Сакс Банк" (Москва).
В 2019-2021 годах занимал должности начальника управления по работе с международными рейтингами и индексами Министерства финансов Узбекистана, а также заместителя и первого заместителя начальника казначейства Министерства финансов.