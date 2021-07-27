https://uz.sputniknews.ru/20210727/v-ministerstve-finansov-naznachen-novyy-rukovoditel-departamenta-19844048.html

В Министерстве финансов назначен новый руководитель департамента

В Министерстве финансов назначен новый руководитель департамента

Директором департамента развития рынка капитала в Минфине стал Сарварбек Ахмедов. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T17:39+0500

2021-07-27T17:39+0500

2021-07-27T17:44+0500

общество

назначение

министерство финансов

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Директором департамента развития рынка капитала Минфина Узбекистана назначен Сарварбек Ахмедов. Об этом стало известно из соответствующего приказа министра финансов.Ахмедов родился в 1985 году в Ханкинском районе Хорезмской области. В 2005-м он окончил университет мировой экономики и дипломатии, в 2008- м — Манчестерский университет и в 2019-м — национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".Сарварбек Ахмедов начал трудовую деятельность в 2008 году в качестве сотрудника департамента валютных операций Goldman Sachs International (Лондон). С 2011 по 2016 годы он занимал различные руководящие посты в этой же компании в сфере финансов.В 2016-2019 гг. работал вице-президентом департамента финансовых инструментов и казначейских операций ООО "Голдман Сакс Банк" (Москва).В 2019-2021 годах занимал должности начальника управления по работе с международными рейтингами и индексами Министерства финансов Узбекистана, а также заместителя и первого заместителя начальника казначейства Министерства финансов.

https://uz.sputniknews.ru/20190522/V-Ministerstve-finansov-dva-novykh-upravleniya-11574729.html

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назначение, министерство финансов