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Архитектор, познавший космос: памяти Серго Сутягина
Архитектор, познавший космос: памяти Серго Сутягина
В Ташкенте на 85 году жизни скончался Заслуженный архитектор Республики Узбекистан, автор десятков проектов в Узбекистане и Таджикистане - Серго Михайлович... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T22:33+0500
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архитектура, узбекистан, фото, фотолента
Архитектор, познавший космос: памяти Серго Сутягина
В Ташкенте на 85 году жизни скончался Заслуженный архитектор Республики Узбекистан, автор десятков проектов в Узбекистане и Таджикистане - Серго Михайлович Сутягин.
© Из личного архива С. СутягинаВыпускник архитектор Серго Сутягин 1960 год
Выпускник архитектор Серго Сутягин 1960 год
© Из личного архива Серго Сутягина
Серго Сутягин авто многих проектов в Ташкенте, Хиве, Нукусе, Душанбе и других городах.
Серго Сутягин авто многих проектов в Ташкенте, Хиве, Нукусе, Душанбе и других городах.
© Из личного архива Серго Сутягина
Серго Михайлович за работой
Серго Михайлович за работой
© Из личного архива Серго СутягинаСерго Сутягин со своей семьей
Серго Сутягин со своей семьей
© Sputnik / А. ВарфоломеевМонумент при въезде в город Чирчик - память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Фрагмент.
Монумент при въезде в город Чирчик - память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Фрагмент.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Архитектор до последних дней вел активный образ жизни, постоянно работал и участвовал в выставках
Архитектор до последних дней вел активный образ жизни, постоянно работал и участвовал в выставках
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Станция "Космонавты" — одна из знаковых работ мастера, настоящая жемчужина ташкентского метро
Станция "Космонавты" — одна из знаковых работ мастера, настоящая жемчужина ташкентского метро
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Серго Михайлович признался, что не смог воплотить в этом проекте всех задумок, но удавшийся результат впечатляет современников и спустя почти 40 лет.
Серго Михайлович признался, что не смог воплотить в этом проекте всех задумок, но удавшийся результат впечатляет современников и спустя почти 40 лет.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Для создателя станции "Космонавты" она всегда была домашней, потому что отсюда он ежедневно отправлялся на работу в бюро и всегда с любовью относился к своему архитектурному детищу.
Для создателя станции "Космонавты" она всегда была домашней, потому что отсюда он ежедневно отправлялся на работу в бюро и всегда с любовью относился к своему архитектурному детищу.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Серго Сутягин на фоне станции "Космонавты". Один из них — Владимир Джанибеков, лично поблагодарил мастера за этот архитектурный шедевр.
Серго Сутягин на фоне станции "Космонавты". Один из них — Владимир Джанибеков, лично поблагодарил мастера за этот архитектурный шедевр.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Музей им. Савицкого в Нукусе — одна из многочисленных работ Серго Сутягина. Неслучайно этот комплекс называют "Лувром в пустыне".
Музей им. Савицкого в Нукусе — одна из многочисленных работ Серго Сутягина. Неслучайно этот комплекс называют "Лувром в пустыне".
© Sputnik / Рамиз БахтияровСерго Сутягин