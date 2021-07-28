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Архитектор, познавший космос: памяти Серго Сутягина
Архитектор, познавший космос: памяти Серго Сутягина
В Ташкенте на 85 году жизни скончался Заслуженный архитектор Республики Узбекистан, автор десятков проектов в Узбекистане и Таджикистане - Серго Михайлович... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
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архитектура, узбекистан, фото, фотолента

Архитектор, познавший космос: памяти Серго Сутягина

22:33 28.07.2021
378
В Ташкенте на 85 году жизни скончался Заслуженный архитектор Республики Узбекистан, автор десятков проектов в Узбекистане и Таджикистане - Серго Михайлович Сутягин.
© Из личного архива С. СутягинаВыпускник архитектор Серго Сутягин 1960 год
Выпускник архитектор Серго Сутягин 1960 год - Sputnik Узбекистан
1/12
© Из личного архива С. Сутягина
Выпускник архитектор Серго Сутягин 1960 год
© Из личного архива Серго Сутягина

Серго Сутягин авто многих проектов в Ташкенте, Хиве, Нукусе, Душанбе и других городах.

Серго Сутягин авто многих проектов в Ташкенте, Хиве, Нукусе, Душанбе и других городах. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Из личного архива Серго Сутягина

Серго Сутягин авто многих проектов в Ташкенте, Хиве, Нукусе, Душанбе и других городах.

© Из личного архива Серго Сутягина

Серго Михайлович за работой

Серго Михайлович за работой - Sputnik Узбекистан
3/12
© Из личного архива Серго Сутягина

Серго Михайлович за работой

© Из личного архива Серго СутягинаСерго Сутягин со своей семьей
Серго Сутягин со своей семьей - Sputnik Узбекистан
4/12
© Из личного архива Серго Сутягина
Серго Сутягин со своей семьей
© Sputnik / А. ВарфоломеевМонумент при въезде в город Чирчик - память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Фрагмент.
Монумент при въезде в город Чирчик - память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Фрагмент. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / А. Варфоломеев
Монумент при въезде в город Чирчик - память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Фрагмент.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Архитектор до последних дней вел активный образ жизни, постоянно работал и участвовал в выставках

Архитектор до последних дней вел активный образ жизни, постоянно работал и участвовал в выставках - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Архитектор до последних дней вел активный образ жизни, постоянно работал и участвовал в выставках

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Станция "Космонавты" — одна из знаковых работ мастера, настоящая жемчужина ташкентского метро

Станция &quot;Космонавты&quot; — одна из знаковых работ мастера, настоящая жемчужина ташкентского метро - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Станция "Космонавты" — одна из знаковых работ мастера, настоящая жемчужина ташкентского метро

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Серго Михайлович признался, что не смог воплотить в этом проекте всех задумок, но удавшийся результат впечатляет современников и спустя почти 40 лет.

Серго Михайлович признался, что не смог воплотить в этом проекте всех задумок, но удавшийся результат впечатляет современников и спустя почти 40 лет. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Серго Михайлович признался, что не смог воплотить в этом проекте всех задумок, но удавшийся результат впечатляет современников и спустя почти 40 лет.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Для создателя станции "Космонавты" она всегда была домашней, потому что отсюда он ежедневно отправлялся на работу в бюро и всегда с любовью относился к своему архитектурному детищу.

Для создателя станции &quot;Космонавты&quot; она всегда была домашней, потому что отсюда он ежедневно отправлялся на работу в бюро и всегда с любовью относился к своему архитектурному детищу. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Для создателя станции "Космонавты" она всегда была домашней, потому что отсюда он ежедневно отправлялся на работу в бюро и всегда с любовью относился к своему архитектурному детищу.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Серго Сутягин на фоне станции "Космонавты". Один из них — Владимир Джанибеков, лично поблагодарил мастера за этот архитектурный шедевр.

Серго Сутягин на фоне станции &quot;Космонавты&quot;. Один из них — Владимир Джанибеков, лично поблагодарил мастера за этот архитектурный шедевр. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Серго Сутягин на фоне станции "Космонавты". Один из них — Владимир Джанибеков, лично поблагодарил мастера за этот архитектурный шедевр.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Музей им. Савицкого в Нукусе — одна из многочисленных работ Серго Сутягина. Неслучайно этот комплекс называют "Лувром в пустыне".

Музей им. Савицкого в Нукусе — одна из многочисленных работ Серго Сутягина. Неслучайно этот комплекс называют &quot;Лувром в пустыне&quot;. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Музей им. Савицкого в Нукусе — одна из многочисленных работ Серго Сутягина. Неслучайно этот комплекс называют "Лувром в пустыне".

© Sputnik / Рамиз БахтияровСерго Сутягин
Серго Сутягин - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Серго Сутягин
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