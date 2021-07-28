https://uz.sputniknews.ru/20210728/dzyudoist-davlat-bobonov-zavoeval-bronzu-olimpiady-v-tokio-19856885.html

Дзюдоист Давлат Бобонов завоевал "бронзу" Олимпиады в Токио

Дзюдоист Давлат Бобонов завоевал "бронзу" Олимпиады в Токио

Схватка была бескомпромиссной, но узбекистанец смог одолеть своего соперника из Турции Михаэля Зганка. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T16:12+0500

2021-07-28T16:12+0500

2021-07-28T16:30+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

дзюдо

олимпийские игры в токио

спорт

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекистанец Давлат Бобонов выиграл бронзовую награду Олимпийских игр в Токио, сообщили в пресс-службе НОК Узбекистана.В бескомпромиссной схватке против соперника из Турции Михаэля Зганка наш 24-летний спортсмен оказался сильнее.Уроженец Навоийской области Давлат завоевал медаль в весе до 90 кг — это вторая долгожданная олимпийская награда для сборной республики на Токио-2020. Ранее "золото" получил 19-летний тхэквондист Улугбек Рашитов.

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дзюдо, олимпийские игры в токио, спорт