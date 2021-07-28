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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210728/dzyudoist-davlat-bobonov-zavoeval-bronzu-olimpiady-v-tokio-19856885.html
Дзюдоист Давлат Бобонов завоевал "бронзу" Олимпиады в Токио
Дзюдоист Давлат Бобонов завоевал "бронзу" Олимпиады в Токио
Схватка была бескомпромиссной, но узбекистанец смог одолеть своего соперника из Турции Михаэля Зганка. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T16:12+0500
2021-07-28T16:30+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
дзюдо
олимпийские игры в токио
спорт
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекистанец Давлат Бобонов выиграл бронзовую награду Олимпийских игр в Токио, сообщили в пресс-службе НОК Узбекистана.В бескомпромиссной схватке против соперника из Турции Михаэля Зганка наш 24-летний спортсмен оказался сильнее.Уроженец Навоийской области Давлат завоевал медаль в весе до 90 кг — это вторая долгожданная олимпийская награда для сборной республики на Токио-2020. Ранее "золото" получил 19-летний тхэквондист Улугбек Рашитов.
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дзюдо, олимпийские игры в токио, спорт

Дзюдоист Давлат Бобонов завоевал "бронзу" Олимпиады в Токио

16:12 28.07.2021 (обновлено: 16:30 28.07.2021)
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© AFP / JACK GUEZДзюдоист Давлат Бобонов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020
Дзюдоист Давлат Бобонов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© AFP / JACK GUEZ
Схватка была бескомпромиссной, но узбекистанец смог одолеть своего соперника из Турции Михаэля Зганка.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекистанец Давлат Бобонов выиграл бронзовую награду Олимпийских игр в Токио, сообщили в пресс-службе НОК Узбекистана.
В бескомпромиссной схватке против соперника из Турции Михаэля Зганка наш 24-летний спортсмен оказался сильнее.
© AFP / JACK GUEZДзюдоист Давлат Бобонов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020
Дзюдоист Давлат Бобонов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Дзюдоист Давлат Бобонов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020
© AFP / JACK GUEZ
Уроженец Навоийской области Давлат завоевал медаль в весе до 90 кг — это вторая долгожданная олимпийская награда для сборной республики на Токио-2020.
Ранее "золото" получил 19-летний тхэквондист Улугбек Рашитов.
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