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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210728/kak-vzryvy-v-afganistane-povliyali-na-postavki-elektroenergii-iz-uzbekistana-19848288.html
Как взрывы в Афганистане повлияли на поставки электроэнергии из Узбекистана
Как взрывы в Афганистане повлияли на поставки электроэнергии из Узбекистана
Ранее в Кабуле и других районах из-за боевых действий отключили свет. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T09:31+0500
2021-07-28T09:36+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
боевые действия
электроэнергия
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекистан осуществляет поставки электроэнергии в Афганистан в штатном режиме, несмотря на повреждение линий электропередач в афганской провинции Баглан из-за боевых действий.Об этом РИА Новости сообщили в Минэнерго Узбекистана.В Минэнерго уточнили, что объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 МВт в сутки.Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019-м контракт с DABS на поставку афганской компании до 6 миллиардов кВт*ч электроэнергии ежегодно сроком на 10 лет на условиях "бери или плати".В Минэнерго отмечали, что контракт является одним из условий Азиатского банка развития в рамках финансирования строительства новой ЛЭП "Сурхан-Пули-Хумри" из Узбекистана в афганскую провинцию Баглан.Ранее афганская электроэнергетическая компания DABS проинформировала об отключении электричества в Кабуле и ряде других районов. Это произошло из-за повреждения ЛЭП в результате боевых действий в провинции Баглан. Сейчас ведутся работы над устранением неполадок и восстановлением подачи электричества.
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боевые действия, электроэнергия, афганистан, узбекистан

Как взрывы в Афганистане повлияли на поставки электроэнергии из Узбекистана

09:31 28.07.2021 (обновлено: 09:36 28.07.2021)
1036
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Ранее в Кабуле и других районах из-за боевых действий отключили свет.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекистан осуществляет поставки электроэнергии в Афганистан в штатном режиме, несмотря на повреждение линий электропередач в афганской провинции Баглан из-за боевых действий.
Об этом РИА Новости сообщили в Минэнерго Узбекистана.
"От нас (электроэнергию. — Sputnik) берут в штатном режиме, проблем нет", — сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о возможном снижении или перебоях в поставках электроэнергии из-за повреждении ЛЭП.
В Минэнерго уточнили, что объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 МВт в сутки.
Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019-м контракт с DABS на поставку афганской компании до 6 миллиардов кВт*ч электроэнергии ежегодно сроком на 10 лет на условиях "бери или плати".
В Минэнерго отмечали, что контракт является одним из условий Азиатского банка развития в рамках финансирования строительства новой ЛЭП "Сурхан-Пули-Хумри" из Узбекистана в афганскую провинцию Баглан.
Ранее афганская электроэнергетическая компания DABS проинформировала об отключении электричества в Кабуле и ряде других районов. Это произошло из-за повреждения ЛЭП в результате боевых действий в провинции Баглан.
Сейчас ведутся работы над устранением неполадок и восстановлением подачи электричества.
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