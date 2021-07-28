https://uz.sputniknews.ru/20210728/natsionalnaya-gvardiya-nachnet-kurirovat-deyatelnost-domov-miloserdiya--mirziyoev-19859453.html

Нацгвардия Узбекистана начнет курировать деятельность домов милосердия — Мирзиёев

Нацгвардия Узбекистана начнет курировать деятельность домов милосердия — Мирзиёев

Об этом стало известно в ходе официального визита лидера Узбекистана в детский дом №21, расположенный в Ташкенте. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T18:15+0500

2021-07-28T18:15+0500

2021-07-28T18:15+0500

общество

дом милосердия

детский дом

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев предложил закрепить за всеми домами милосердия и специальными школами-интернатами Национальную гвардию Узбекистана для налаживания индивидуальной работы с детьми, а также их профессиональной ориентации, сообщает пресс-служба президента. Об этом стало известно в ходе официального визита лидера Узбекистана в дом милосердия №21 в Ташкенте."В этом учреждении воспитываются 122 ребенка, в том числе 47 детей-сирот и 75 социальных сирот. В детском доме работают квалифицированные воспитатели, психологи, логопеды, дефектологи. Действуют кружки робототехники, ментальной арифметики, парикмахерского, кулинарного, швейного дела", - информируется в релизе. По словам президента, в детском доме будут созданы все необходимые условия для воспитанников, чтобы они наравне со всеми могли получать образование, учиться в университетах, приобретать профессию, иметь жилье и работу.Отмечается, что в порядке эксперимента Национальная гвардия будет нести ответственность за деятельность 16 домов милосердия, четырех детских городков, а также 86 специальных школ-интернатов, расположенных по всей республике.

https://uz.sputniknews.ru/20210219/Vse-vy--moi-deti-Mirziev-posetil-dom-miloserdiya-v-Namangane-16045415.html

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дом милосердия, детский дом, узбекистан