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Нацгвардия Узбекистана начнет курировать деятельность домов милосердия — Мирзиёев
Нацгвардия Узбекистана начнет курировать деятельность домов милосердия — Мирзиёев
Об этом стало известно в ходе официального визита лидера Узбекистана в детский дом №21, расположенный в Ташкенте. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T18:15+0500
2021-07-28T18:15+0500
общество
дом милосердия
детский дом
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев предложил закрепить за всеми домами милосердия и специальными школами-интернатами Национальную гвардию Узбекистана для налаживания индивидуальной работы с детьми, а также их профессиональной ориентации, сообщает пресс-служба президента. Об этом стало известно в ходе официального визита лидера Узбекистана в дом милосердия №21 в Ташкенте."В этом учреждении воспитываются 122 ребенка, в том числе 47 детей-сирот и 75 социальных сирот. В детском доме работают квалифицированные воспитатели, психологи, логопеды, дефектологи. Действуют кружки робототехники, ментальной арифметики, парикмахерского, кулинарного, швейного дела", - информируется в релизе. По словам президента, в детском доме будут созданы все необходимые условия для воспитанников, чтобы они наравне со всеми могли получать образование, учиться в университетах, приобретать профессию, иметь жилье и работу.Отмечается, что в порядке эксперимента Национальная гвардия будет нести ответственность за деятельность 16 домов милосердия, четырех детских городков, а также 86 специальных школ-интернатов, расположенных по всей республике.
https://uz.sputniknews.ru/20210219/Vse-vy--moi-deti-Mirziev-posetil-dom-miloserdiya-v-Namangane-16045415.html
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дом милосердия, детский дом, узбекистан

Нацгвардия Узбекистана начнет курировать деятельность домов милосердия — Мирзиёев

18:15 28.07.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаНациональная гвардия начнет курировать деятельность домов милосердия
Национальная гвардия начнет курировать деятельность домов милосердия - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Об этом стало известно в ходе официального визита лидера Узбекистана в детский дом №21, расположенный в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев предложил закрепить за всеми домами милосердия и специальными школами-интернатами Национальную гвардию Узбекистана для налаживания индивидуальной работы с детьми, а также их профессиональной ориентации, сообщает пресс-служба президента.
Об этом стало известно в ходе официального визита лидера Узбекистана в дом милосердия №21 в Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит лидера Узбекистана в ташкентский дом милосердия №21
Официальный визит лидера Узбекистана в ташкентский дом милосердия №21 - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Официальный визит лидера Узбекистана в ташкентский дом милосердия №21
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В этом учреждении воспитываются 122 ребенка, в том числе 47 детей-сирот и 75 социальных сирот. В детском доме работают квалифицированные воспитатели, психологи, логопеды, дефектологи. Действуют кружки робототехники, ментальной арифметики, парикмахерского, кулинарного, швейного дела", - информируется в релизе.
Шавкат Мирзиёев посетил дом милосердия в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2021
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По словам президента, в детском доме будут созданы все необходимые условия для воспитанников, чтобы они наравне со всеми могли получать образование, учиться в университетах, приобретать профессию, иметь жилье и работу.
Отмечается, что в порядке эксперимента Национальная гвардия будет нести ответственность за деятельность 16 домов милосердия, четырех детских городков, а также 86 специальных школ-интернатов, расположенных по всей республике.
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