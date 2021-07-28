https://uz.sputniknews.ru/20210728/perejit-to-chego-nikogda-ne-videl-pochemu-molodej-poet-pesni-vysotskogo-19853419.html

Пережить то, чего никогда не видел: почему молодежь поет песни Высоцкого

Пережить то, чего никогда не видел: почему молодежь поет песни Высоцкого

В Ташкенте состоялся вечер памяти актера, поэта и барда Владимира Высоцкого. Его не стало 25 июля 1980 года, но даже спустя десятилетия его песни все так же... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T13:56+0500

2021-07-28T13:56+0500

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видео

владимир высоцкий

музыка

ташкент

узбекистан

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Литературно-музыкальный вечер, организованный Русским домом в Ташкенте и Центром народной дипломатии ШОС в сотрудничестве с Национальной библиотекой Узбекистана им. А. Навои, собрал литературоведов, писателей, бардов и тех, кто неравнодушен к творчеству Владимира Семеновича.На вечере звучали стихи, написанные Высоцким в разные годы, и, конечно же, знакомые миллионам песни. Проникновенным было прочтение стихотворения "Штормит весь вечер" известным ташкентским поэтом Бахом Ахмедовым. Он поделился личным пониманием творчества Владимира Семеновича и рассказал о влиянии художественного наследия автора на собственные поэтические поиски.Трогательно прозвучала в исполнении заслуженной артистки Республики Татарстан и Башкортостан Ферузы Халдаровой песня "Я несла свою беду…". Дополнили атмосферу встречи фотографии, на которых вместе с Высоцким запечатлены друзья его детства и юности, соратники по театру на Таганке, замечательные роли в спектаклях и кино.Артист много раз бывал в республике и всегда с теплотой отзывался о местной публике, он говорил, что чувствовал энергетику зала. Как Ташкент вспоминал поэта спустя 42 года после его ухода, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан

https://uz.sputniknews.ru/20210125/Vysotskiy-lyubil-etot-gorodok-bolshe-chem-Tashkent-ili-Bukharu--Timur-Valitov-15864404.html

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

владимир высоцкий, музыка, ташкент, узбекистан