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Пережить то, чего никогда не видел: почему молодежь поет песни Высоцкого
Пережить то, чего никогда не видел: почему молодежь поет песни Высоцкого
В Ташкенте состоялся вечер памяти актера, поэта и барда Владимира Высоцкого. Его не стало 25 июля 1980 года, но даже спустя десятилетия его песни все так же... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T13:56+0500
2021-07-28T13:56+0500
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владимир высоцкий
музыка
ташкент
узбекистан
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Литературно-музыкальный вечер, организованный Русским домом в Ташкенте и Центром народной дипломатии ШОС в сотрудничестве с Национальной библиотекой Узбекистана им. А. Навои, собрал литературоведов, писателей, бардов и тех, кто неравнодушен к творчеству Владимира Семеновича.На вечере звучали стихи, написанные Высоцким в разные годы, и, конечно же, знакомые миллионам песни. Проникновенным было прочтение стихотворения "Штормит весь вечер" известным ташкентским поэтом Бахом Ахмедовым. Он поделился личным пониманием творчества Владимира Семеновича и рассказал о влиянии художественного наследия автора на собственные поэтические поиски.Трогательно прозвучала в исполнении заслуженной артистки Республики Татарстан и Башкортостан Ферузы Халдаровой песня "Я несла свою беду…". Дополнили атмосферу встречи фотографии, на которых вместе с Высоцким запечатлены друзья его детства и юности, соратники по театру на Таганке, замечательные роли в спектаклях и кино.Артист много раз бывал в республике и всегда с теплотой отзывался о местной публике, он говорил, что чувствовал энергетику зала. Как Ташкент вспоминал поэта спустя 42 года после его ухода, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20210125/Vysotskiy-lyubil-etot-gorodok-bolshe-chem-Tashkent-ili-Bukharu--Timur-Valitov-15864404.html
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владимир высоцкий, музыка, ташкент, узбекистан

Пережить то, чего никогда не видел: почему молодежь поет песни Высоцкого

13:56 28.07.2021
2095
© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
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В Ташкенте состоялся вечер памяти актера, поэта и барда Владимира Высоцкого. Его не стало 25 июля 1980 года, но даже спустя десятилетия его песни все так же трогают душу и не теряют актуальности. Почему — выяснил корреспондент Sputnik.
Литературно-музыкальный вечер, организованный Русским домом в Ташкенте и Центром народной дипломатии ШОС в сотрудничестве с Национальной библиотекой Узбекистана им. А. Навои, собрал литературоведов, писателей, бардов и тех, кто неравнодушен к творчеству Владимира Семеновича.

"Я стараюсь общаться с людьми, которые разделяют мои вкусы. Мои ровесники мало знают о Высоцком, но для меня его песни до сих пор актуальны. Они позволяют мне прожить то, чего я никогда не видела, чего и он сам не испытал на личном опыте: например, войну или тюрьму. Но его образы такие яркие и удивительные, что невозможно в них не поверить", — признается одна из поклонниц творчества барда.

На вечере звучали стихи, написанные Высоцким в разные годы, и, конечно же, знакомые миллионам песни. Проникновенным было прочтение стихотворения "Штормит весь вечер" известным ташкентским поэтом Бахом Ахмедовым. Он поделился личным пониманием творчества Владимира Семеновича и рассказал о влиянии художественного наследия автора на собственные поэтические поиски.
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Трогательно прозвучала в исполнении заслуженной артистки Республики Татарстан и Башкортостан Ферузы Халдаровой песня "Я несла свою беду…". Дополнили атмосферу встречи фотографии, на которых вместе с Высоцким запечатлены друзья его детства и юности, соратники по театру на Таганке, замечательные роли в спектаклях и кино.
Артист много раз бывал в республике и всегда с теплотой отзывался о местной публике, он говорил, что чувствовал энергетику зала. Как Ташкент вспоминал поэта спустя 42 года после его ухода, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан
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