https://uz.sputniknews.ru/20210728/soveschanie-glav-minoborony-stran-shos-proydet-v-uzbekistane-v-2022-godu-19856493.html
Совещание глав Минобороны стран ШОС пройдет в Узбекистане в 2022 году
Совещание глав Минобороны стран ШОС пройдет в Узбекистане в 2022 году
Сегодня состоялось совещание руководителей военных ведомств государств-членов ШОС. В переговорах приняли участие делегации девяти стран. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T15:46+0500
2021-07-28T15:46+0500
2021-07-28T15:46+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Следующее совещание глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Узбекистане в 2022 году.Об этом говорится в коммюнике по итогам совещания министров в Душанбе.В ходе совещания в Душанбе "руководители оборонных ведомств договорились продолжить оказывать всестороннее содействие присоединению Индии и Пакистана к международным документам ШОС в военной области", говорится в коммюнике.В сегодняшних переговорах приняли участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.Кроме того, присутствовали представители Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.
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военное сотрудничество, шос, узбекистан
Совещание глав Минобороны стран ШОС пройдет в Узбекистане в 2022 году
Сегодня состоялось совещание руководителей военных ведомств государств-членов ШОС. В переговорах приняли участие делегации девяти стран.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Следующее совещание глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Узбекистане в 2022 году.
Об этом говорится в коммюнике по итогам совещания министров в Душанбе.
"Решили провести очередное совещание министров обороны государств-членов ШОС в 2022 году в Республике Узбекистан", — сказано в документе.
В ходе совещания в Душанбе "руководители оборонных ведомств договорились продолжить оказывать всестороннее содействие присоединению Индии и Пакистана к международным документам ШОС в военной области", говорится в коммюнике.
В сегодняшних переговорах приняли участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Кроме того, присутствовали представители Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.