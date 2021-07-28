https://uz.sputniknews.ru/20210728/stado-ovets-nanyali-na-mogilnuyu-rabotu-v-irlandii-19853355.html
Стадо овец наняли на "могильную работу" в Ирландии
Стадо овец наняли на "могильную работу" в Ирландии
Животных берут "в аренду" у местных фермеров. Недавно был объявлен конкурс на лучшие клички для нового стада. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T15:24+0500
2021-07-28T15:24+0500
2021-07-28T16:15+0500
в мире
кладбище
овцы
животные
работа
трудоустройство
ирландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1c/19853791_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0c0873d2e7c8fe65d95967486201bed3.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Ирландии "трудоустроили" целое стадо овец. Животным доверили важную работу на местном кладбище.Шерстяные сотрудники должны будут очищать могилы от зарослей и находить старые захоронения.Почему вдруг решили привлечь овец к "могильным работам"? Идею предложила депутат городского совета Кроссхейвена Одри Бакли.Бакли рассказала об увиденном Департаменту культурного наследия совета графства Корк. В итоге идею было решено позаимствовать и претворить в жизнь.Между тем уже есть промежуточные итоги "овечьего труда": на прошлой неделе животные помогли историкам найти могилу двухлетней девочки, умершей в 1872 году.Волонтеры стали искать живых родственников и вышли на внучатого племянника. Оказалось, что мужчина долгое время пытался найти свою родственницу и даже хотел приехать в Ирландию. Однако из-за пандемии поездка отложилась.Мужчина поблагодарил всех причастных к находке и теперь рассчитывает приехать на могилу, как только это станет возможным.
ирландия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1c/19853791_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_edbb4cefa5812314a2c770b0015edb36.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кладбище, овцы, животные, работа, трудоустройство, ирландия
Стадо овец наняли на "могильную работу" в Ирландии
15:24 28.07.2021 (обновлено: 16:15 28.07.2021)
Животных берут "в аренду" у местных фермеров. Недавно был объявлен конкурс на лучшие клички для нового стада.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Ирландии "трудоустроили" целое стадо овец. Животным доверили важную работу на местном кладбище.
Шерстяные сотрудники должны будут очищать могилы от зарослей и находить старые захоронения.
Почему вдруг решили привлечь овец к "могильным работам"? Идею предложила депутат городского совета Кроссхейвена Одри Бакли.
Во время поездки в Уэльс она заметила, как местные пасут коз на кладбище. Оказалось, что животные съедают траву и тем самым очищают захоронения.
Бакли рассказала об увиденном Департаменту культурного наследия совета графства Корк. В итоге идею было решено позаимствовать и претворить в жизнь.
Между тем уже есть промежуточные итоги "овечьего труда": на прошлой неделе животные помогли историкам найти могилу двухлетней девочки, умершей в 1872 году.
Волонтеры стали искать живых родственников и вышли на внучатого племянника. Оказалось, что мужчина долгое время пытался найти свою родственницу и даже хотел приехать в Ирландию. Однако из-за пандемии поездка отложилась.
Мужчина поблагодарил всех причастных к находке и теперь рассчитывает приехать на могилу, как только это станет возможным.