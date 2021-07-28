https://uz.sputniknews.ru/20210728/stado-ovets-nanyali-na-mogilnuyu-rabotu-v-irlandii-19853355.html

Стадо овец наняли на "могильную работу" в Ирландии

Стадо овец наняли на "могильную работу" в Ирландии

Животных берут "в аренду" у местных фермеров. Недавно был объявлен конкурс на лучшие клички для нового стада. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T15:24+0500

2021-07-28T15:24+0500

2021-07-28T16:15+0500

в мире

кладбище

овцы

животные

работа

трудоустройство

ирландия

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Ирландии "трудоустроили" целое стадо овец. Животным доверили важную работу на местном кладбище.Шерстяные сотрудники должны будут очищать могилы от зарослей и находить старые захоронения.Почему вдруг решили привлечь овец к "могильным работам"? Идею предложила депутат городского совета Кроссхейвена Одри Бакли.Бакли рассказала об увиденном Департаменту культурного наследия совета графства Корк. В итоге идею было решено позаимствовать и претворить в жизнь.Между тем уже есть промежуточные итоги "овечьего труда": на прошлой неделе животные помогли историкам найти могилу двухлетней девочки, умершей в 1872 году.Волонтеры стали искать живых родственников и вышли на внучатого племянника. Оказалось, что мужчина долгое время пытался найти свою родственницу и даже хотел приехать в Ирландию. Однако из-за пандемии поездка отложилась.Мужчина поблагодарил всех причастных к находке и теперь рассчитывает приехать на могилу, как только это станет возможным.

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кладбище, овцы, животные, работа, трудоустройство, ирландия