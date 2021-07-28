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Стадо овец наняли на "могильную работу" в Ирландии
Стадо овец наняли на "могильную работу" в Ирландии
Животных берут "в аренду" у местных фермеров. Недавно был объявлен конкурс на лучшие клички для нового стада. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T15:24+0500
2021-07-28T16:15+0500
в мире
кладбище
овцы
животные
работа
трудоустройство
ирландия
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Ирландии "трудоустроили" целое стадо овец. Животным доверили важную работу на местном кладбище.Шерстяные сотрудники должны будут очищать могилы от зарослей и находить старые захоронения.Почему вдруг решили привлечь овец к "могильным работам"? Идею предложила депутат городского совета Кроссхейвена Одри Бакли.Бакли рассказала об увиденном Департаменту культурного наследия совета графства Корк. В итоге идею было решено позаимствовать и претворить в жизнь.Между тем уже есть промежуточные итоги "овечьего труда": на прошлой неделе животные помогли историкам найти могилу двухлетней девочки, умершей в 1872 году.Волонтеры стали искать живых родственников и вышли на внучатого племянника. Оказалось, что мужчина долгое время пытался найти свою родственницу и даже хотел приехать в Ирландию. Однако из-за пандемии поездка отложилась.Мужчина поблагодарил всех причастных к находке и теперь рассчитывает приехать на могилу, как только это станет возможным.
ирландия
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кладбище, овцы, животные, работа, трудоустройство, ирландия

Стадо овец наняли на "могильную работу" в Ирландии

15:24 28.07.2021 (обновлено: 16:15 28.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Judith PrinsОвцы, иллюстративное фото
Овцы, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© СС0 / Unsplash / Judith Prins
Животных берут "в аренду" у местных фермеров. Недавно был объявлен конкурс на лучшие клички для нового стада.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Ирландии "трудоустроили" целое стадо овец. Животным доверили важную работу на местном кладбище.
Шерстяные сотрудники должны будут очищать могилы от зарослей и находить старые захоронения.
Почему вдруг решили привлечь овец к "могильным работам"? Идею предложила депутат городского совета Кроссхейвена Одри Бакли.
Во время поездки в Уэльс она заметила, как местные пасут коз на кладбище. Оказалось, что животные съедают траву и тем самым очищают захоронения.
Бакли рассказала об увиденном Департаменту культурного наследия совета графства Корк. В итоге идею было решено позаимствовать и претворить в жизнь.
© RTEОвца отдыхает после трудового дня
Овца отдыхает после трудового дня - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Овца отдыхает после трудового дня
© RTE
Между тем уже есть промежуточные итоги "овечьего труда": на прошлой неделе животные помогли историкам найти могилу двухлетней девочки, умершей в 1872 году.
Волонтеры стали искать живых родственников и вышли на внучатого племянника. Оказалось, что мужчина долгое время пытался найти свою родственницу и даже хотел приехать в Ирландию. Однако из-за пандемии поездка отложилась.
© corkbeo.ieПамятник на могиле Марии Кейт Рассел 1872 года
Памятник на могиле Марии Кейт Рассел 1872 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Памятник на могиле Марии Кейт Рассел 1872 года
© corkbeo.ie
Мужчина поблагодарил всех причастных к находке и теперь рассчитывает приехать на могилу, как только это станет возможным.
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