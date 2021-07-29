https://uz.sputniknews.ru/20210729/fsb-rossii-razgromila-yacheyku-ig-v-tyumeni-19874539.html
ФСБ России разгромила ячейку ИГ* в Тюмени
ФСБ России разгромила ячейку ИГ* в Тюмени
При осмотре места дислокации предполагаемых боевиков были обнаружены пистолет, несколько патронов к нему, лист с текстом присяги на верность ИГИЛу* и схема... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T16:24+0500
2021-07-29T16:24+0500
2021-07-29T16:33+0500
в мире
ликвидация
игил
происшествия
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Тюменской области РФ ликвидирована ячейка ИГ*. Спецоперация проходила возле поселка Кулаково. Сотрудники ФСБ пытались задержать двоих предполагаемых членов ИГИЛ*, однако те оказали решительное сопротивление и при попытке побега подорвали гранату.В ходе столкновения с оперативниками подозреваемые в террористической деятельности погибли на месте. Оба были гражданами Таджикистана.При осмотре места их дислокации были обнаружены пистолет, несколько патронов к нему, лист с текстом присяги на верность ИГИЛу* и схема сборки самодельного взрывного устройства.Пресс-служба ФСБ опубликовала кадры спецоперации.По данным РИА Новости, за четыре месяца текущего года ФСБ РФ предотвратила уже несколько терактов на территории России, которые готовили сторонники ИГИЛ*.Атаки планировались в Адыгее, Тверской области, в Ставрополье и Красноярском крае. Террористы готовились использовать взрывчатку в том числе во время майских праздников и на объектах транспортной инфраструктуры.* — организация, запрещенная в России и других государствах
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MIA „Rosiya Segodnya“
ликвидация, игил, происшествия
ФСБ России разгромила ячейку ИГ* в Тюмени
16:24 29.07.2021 (обновлено: 16:33 29.07.2021)
При осмотре места дислокации предполагаемых боевиков были обнаружены пистолет, несколько патронов к нему, лист с текстом присяги на верность ИГИЛу* и схема сборки самодельного взрывного устройства.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Тюменской области РФ ликвидирована ячейка ИГ*. Спецоперация проходила возле поселка Кулаково. Сотрудники ФСБ пытались задержать двоих предполагаемых членов ИГИЛ*, однако те оказали решительное сопротивление и при попытке побега подорвали гранату.
В ходе столкновения с оперативниками подозреваемые в террористической деятельности погибли на месте. Оба были гражданами Таджикистана.
При осмотре места их дислокации были обнаружены пистолет, несколько патронов к нему, лист с текстом присяги на верность ИГИЛу* и схема сборки самодельного взрывного устройства.
Пресс-служба ФСБ опубликовала кадры спецоперации.
По данным РИА Новости
, за четыре месяца текущего года ФСБ РФ предотвратила уже несколько терактов на территории России, которые готовили сторонники ИГИЛ*.
Атаки планировались в Адыгее, Тверской области, в Ставрополье и Красноярском крае. Террористы готовились использовать взрывчатку в том числе во время майских праздников и на объектах транспортной инфраструктуры.
* — организация, запрещенная в России и других государствах