https://uz.sputniknews.ru/20210729/fsb-rossii-razgromila-yacheyku-ig-v-tyumeni-19874539.html

ФСБ России разгромила ячейку ИГ* в Тюмени

ФСБ России разгромила ячейку ИГ* в Тюмени

При осмотре места дислокации предполагаемых боевиков были обнаружены пистолет, несколько патронов к нему, лист с текстом присяги на верность ИГИЛу* и схема... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T16:24+0500

2021-07-29T16:24+0500

2021-07-29T16:33+0500

в мире

ликвидация

игил

происшествия

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Тюменской области РФ ликвидирована ячейка ИГ*. Спецоперация проходила возле поселка Кулаково. Сотрудники ФСБ пытались задержать двоих предполагаемых членов ИГИЛ*, однако те оказали решительное сопротивление и при попытке побега подорвали гранату.В ходе столкновения с оперативниками подозреваемые в террористической деятельности погибли на месте. Оба были гражданами Таджикистана.При осмотре места их дислокации были обнаружены пистолет, несколько патронов к нему, лист с текстом присяги на верность ИГИЛу* и схема сборки самодельного взрывного устройства.Пресс-служба ФСБ опубликовала кадры спецоперации.По данным РИА Новости, за четыре месяца текущего года ФСБ РФ предотвратила уже несколько терактов на территории России, которые готовили сторонники ИГИЛ*.Атаки планировались в Адыгее, Тверской области, в Ставрополье и Красноярском крае. Террористы готовились использовать взрывчатку в том числе во время майских праздников и на объектах транспортной инфраструктуры.* — организация, запрещенная в России и других государствах

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ликвидация, игил, происшествия