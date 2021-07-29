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Камилов направится с рабочим визитом в Южную Корею
Камилов направится с рабочим визитом в Южную Корею
В ходе переговоров стороны обсудят двустороннюю повестку сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T13:07+0500
2021-07-29T13:07+0500
политика
мид узбекистана
абдулазиз камилов
южная корея
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Узбекистанская делегация во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит с рабочим визитом Корею, сообщает пресс-служба МИД. В рамках мероприятия пройдут встречи и переговоры в парламенте, Министерстве иностранных дел, Корейском агентстве международного сотрудничества (KOICA), Глобальном институте зеленого роста (GGGI) и прочих ведомствах Кореи.К тому же делегаты посетят корейского-узбекский бизнес-центр в Инчхоне.В ходе переговоров стороны обсудят двустороннюю повестку сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20210128/Uzbekistan-i-Koreya-budut-sodeystvovat-chetvertoy-promyshlennoy-revolyutsii-15887556.html
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мид узбекистана, абдулазиз камилов, южная корея, узбекистан

Камилов направится с рабочим визитом в Южную Корею

13:07 29.07.2021
323
© Пресс-служба МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
Абдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
В ходе переговоров стороны обсудят двустороннюю повестку сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Узбекистанская делегация во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит с рабочим визитом Корею, сообщает пресс-служба МИД.
В рамках мероприятия пройдут встречи и переговоры в парламенте, Министерстве иностранных дел, Корейском агентстве международного сотрудничества (KOICA), Глобальном институте зеленого роста (GGGI) и прочих ведомствах Кореи.
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К тому же делегаты посетят корейского-узбекский бизнес-центр в Инчхоне.
В ходе переговоров стороны обсудят двустороннюю повестку сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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