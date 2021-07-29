https://uz.sputniknews.ru/20210729/kamilov-napravitsya-s-rabochim-vizitom-v-yujnuyu-koreyu-19870688.html

Камилов направится с рабочим визитом в Южную Корею

Камилов направится с рабочим визитом в Южную Корею

В ходе переговоров стороны обсудят двустороннюю повестку сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T13:07+0500

2021-07-29T13:07+0500

2021-07-29T13:07+0500

политика

мид узбекистана

абдулазиз камилов

южная корея

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0e/19676526_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_57ad22ccf3d8157f70749f9a4f986718.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Узбекистанская делегация во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит с рабочим визитом Корею, сообщает пресс-служба МИД. В рамках мероприятия пройдут встречи и переговоры в парламенте, Министерстве иностранных дел, Корейском агентстве международного сотрудничества (KOICA), Глобальном институте зеленого роста (GGGI) и прочих ведомствах Кореи.К тому же делегаты посетят корейского-узбекский бизнес-центр в Инчхоне.В ходе переговоров стороны обсудят двустороннюю повестку сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

https://uz.sputniknews.ru/20210128/Uzbekistan-i-Koreya-budut-sodeystvovat-chetvertoy-promyshlennoy-revolyutsii-15887556.html

южная корея

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид узбекистана, абдулазиз камилов, южная корея, узбекистан