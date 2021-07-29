Экономика
На какую сумму оказаны финансовые услуги в Узбекистане за полгода — статистика
17:24 29.07.2021 (обновлено: 17:28 29.07.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Согласно данным Госкомстата, номинальный объем рыночных услуг составил 28 861,6 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В период с января по июнь этого года в Узбекистане гражданам оказаны рыночные услуги на 127 694,7 млрд сумов, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Согласно данным Госкомстата, номинальный объем рыночных услуг составил 28 861,6 млрд сумов.
Перечень услуг по видам экономической деятельности:
связь и информация — 7 318,1 млрд сумов;
финансы — 28 594,1 млрд сумов;
транспорт — 30 091,6 млрд сумов, в том числе автотранспорт — 16 161,4 млрд сумов;
жилье и питание — 3 618,2 млрд сумов;
торговля — 32 085,5 млрд сумов;
недвижимость — 3 684,7 млрд сумов;
образование — 5 411,5 млрд сумов;
здравоохранение — 2 259,2 млрд сумов;
аренда — 2 643,9 млрд сумов;
ремонт компьютеров и хозтоваров — 2137,2 млрд сумов;
частный — 3 104,1 млрд сумов;
архитектура, исследования, технические испытания и анализ — 2 702,2 млрд сумов;
прочие — рыночные услуги на сумму 4 044,4 млрд сумов.
Отмечается, что темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 118,3%.