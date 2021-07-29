https://uz.sputniknews.ru/20210729/na-kakuyu-summu-okazany-finansovye-uslugi-v-uzbekistane-za-polgoda--statistika-19875192.html

На какую сумму оказаны финансовые услуги в Узбекистане за полгода — статистика

На какую сумму оказаны финансовые услуги в Узбекистане за полгода — статистика

Согласно данным Госкомстата, номинальный объем рыночных услуг составил 28 861,6 млрд сумов. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T17:24+0500

2021-07-29T17:24+0500

2021-07-29T17:28+0500

экономика

статистика

финансы

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В период с января по июнь этого года в Узбекистане гражданам оказаны рыночные услуги на 127 694,7 млрд сумов, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Согласно данным Госкомстата, номинальный объем рыночных услуг составил 28 861,6 млрд сумов. Перечень услуг по видам экономической деятельности: Отмечается, что темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 118,3%.

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статистика, финансы