https://uz.sputniknews.ru/20210729/na-odnom-dyxanii-v-moskve-otkrylas-ekspozitsiya-xudojnikov-iz-uzbekistana-19829154.html

На одном дыхании: в Москве открылась экспозиция художников из Узбекистана

На одном дыхании: в Москве открылась экспозиция художников из Узбекистана

Немного Узбекистана в центре Москвы: в галерее Flor et Lavr проходит выставка современных художников из Ташкента. Организаторы показа решили... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T15:34+0500

2021-07-29T15:34+0500

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фото

художники

культура

москва

узбекистан

фотолента

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Организаторы выставки решили поэкспериментировать и собрали в единую композицию работы четырех авторов, которые едва ли могли появиться в контексте одного показа. У каждого мастера свой почерк и стиль написания. Они демонстративно отказываются от модных направлений в искусстве. Картины транслируют их внутреннее мироощущение. Трое из них совсем молоды: Лазизе Тулагановой и Нигине Мирзаджановой всего по 24 года, Носирходже Фатхуллаеву — 27. Джама Адилов — более опытный художник, ему 42, за последние несколько лет было организовано восемь его персональных выставок.А теперь они встретились в московской галерее. Что из этого вышло — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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художники, культура, москва, узбекистан, фото, фотолента