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На одном дыхании: в Москве открылась экспозиция художников из Узбекистана
На одном дыхании: в Москве открылась экспозиция художников из Узбекистана
Немного Узбекистана в центре Москвы: в галерее Flor et Lavr проходит выставка современных художников из Ташкента. Организаторы показа решили... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T15:34+0500
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фото
художники
культура
москва
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фотолента
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Организаторы выставки решили поэкспериментировать и собрали в единую композицию работы четырех авторов, которые едва ли могли появиться в контексте одного показа. У каждого мастера свой почерк и стиль написания. Они демонстративно отказываются от модных направлений в искусстве. Картины транслируют их внутреннее мироощущение. Трое из них совсем молоды: Лазизе Тулагановой и Нигине Мирзаджановой всего по 24 года, Носирходже Фатхуллаеву — 27. Джама Адилов — более опытный художник, ему 42, за последние несколько лет было организовано восемь его персональных выставок.А теперь они встретились в московской галерее. Что из этого вышло — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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художники, культура, москва, узбекистан, фото, фотолента

На одном дыхании: в Москве открылась экспозиция художников из Узбекистана

15:34 29.07.2021 (обновлено: 15:42 29.07.2021)
959
Немного Узбекистана в центре Москвы: в галерее Flor et Lavr проходит выставка современных художников из Ташкента. Организаторы показа решили поэкспериментировать — в единую композицию собраны работы авторов абсолютно разных по стилю написания.
© Sputnik

Организаторы решили отказаться от так называемой этикетизации — ни одна из представленных картин не подписана. Но мы узнали, что автор этого полотна Нигина Мирзаджанова.

Организаторы решили отказаться от так называемой этикетизации — ни одна из представленных картин не подписана. Но мы узнали, что автор этого полотна Нигина Мирзаджанова. - Sputnik Узбекистан
1/23
© Sputnik

Организаторы решили отказаться от так называемой этикетизации — ни одна из представленных картин не подписана. Но мы узнали, что автор этого полотна Нигина Мирзаджанова.

© Sputnik

Лазиза Тулаганова пишет с натуры — она старается запечатлеть то, что видит вокруг. На этот раз в объективе ее внимания — махалля Ташкента.

Лазиза Тулаганова пишет с натуры — она старается запечатлеть то, что видит вокруг. На этот раз в объективе ее внимания — махалля Ташкента. - Sputnik Узбекистан
2/23
© Sputnik

Лазиза Тулаганова пишет с натуры — она старается запечатлеть то, что видит вокруг. На этот раз в объективе ее внимания — махалля Ташкента.

© Sputnik

Джама Адилов — экспериментатор: своими картинами он будто бы стремится озадачить зрителя.

Джама Адилов — экспериментатор: своими картинами он будто бы стремится озадачить зрителя. - Sputnik Узбекистан
3/23
© Sputnik

Джама Адилов — экспериментатор: своими картинами он будто бы стремится озадачить зрителя.

© Sputnik

Среди гостей выставки — начинающие художники, искусствоведы и друзья галереи.

Среди гостей выставки — начинающие художники, искусствоведы и друзья галереи. - Sputnik Узбекистан
4/23
© Sputnik

Среди гостей выставки — начинающие художники, искусствоведы и друзья галереи.

© Sputnik

Выставка картин художников из Узбекистана продлится до 23 августа в галерее Flor et Lavr.

Выставка картин художников из Узбекистана продлится до 23 августа в галерее Flor et Lavr. - Sputnik Узбекистан
5/23
© Sputnik

Выставка картин художников из Узбекистана продлится до 23 августа в галерее Flor et Lavr.

© Sputnik

Еще один абстракционизм от Джамы Адилова.

Еще один абстракционизм от Джамы Адилова. - Sputnik Узбекистан
6/23
© Sputnik

Еще один абстракционизм от Джамы Адилова.

© Sputnik

Гости галереи сравнивают работы узбекистанских художников с работами прославленных мастеров XX века.

Гости галереи сравнивают работы узбекистанских художников с работами прославленных мастеров XX века. - Sputnik Узбекистан
7/23
© Sputnik

Гости галереи сравнивают работы узбекистанских художников с работами прославленных мастеров XX века.

© Sputnik

Фрагмент картины, написанной Джамой Адиловым.

Фрагмент картины, написанной Джамой Адиловым. - Sputnik Узбекистан
8/23
© Sputnik

Фрагмент картины, написанной Джамой Адиловым.

© Sputnik

Разместить картины в зале решили необычно, показав объемность: они располагаются на трех уровнях.

Разместить картины в зале решили необычно, показав объемность: они располагаются на трех уровнях. - Sputnik Узбекистан
9/23
© Sputnik

Разместить картины в зале решили необычно, показав объемность: они располагаются на трех уровнях.

© Sputnik

Автор картины Джама Адилов.

Автор картины Джама Адилов. - Sputnik Узбекистан
10/23
© Sputnik

Автор картины Джама Адилов.

© Sputnik

Автор работы Джама Адилов.

Автор работы Джама Адилов. - Sputnik Узбекистан
11/23
© Sputnik

Автор работы Джама Адилов.

© Sputnik

Картина "Красные перцы" Лазиза Тулаганова.

Картина &quot;Красные перцы&quot; Лазиза Тулаганова. - Sputnik Узбекистан
12/23
© Sputnik

Картина "Красные перцы" Лазиза Тулаганова.

© Sputnik

Когда картину Носирходжи Фатхуллаева размещали в выставочном зале, организаторы вдруг заметили изображение женского лица, будто бы спрятанное в тени.

Когда картину Носирходжи Фатхуллаева размещали в выставочном зале, организаторы вдруг заметили изображение женского лица, будто бы спрятанное в тени. - Sputnik Узбекистан
13/23
© Sputnik

Когда картину Носирходжи Фатхуллаева размещали в выставочном зале, организаторы вдруг заметили изображение женского лица, будто бы спрятанное в тени.

© Sputnik

Эта единственная работа Носирходжи Фатхуллаева, представленная на выставке в Москве.

Эта единственная работа Носирходжи Фатхуллаева, представленная на выставке в Москве. - Sputnik Узбекистан
14/23
© Sputnik

Эта единственная работа Носирходжи Фатхуллаева, представленная на выставке в Москве.

© Sputnik

Выставка картин художников из Узбекистана в Москве. Автор Нигина Мирзаджанова.

Выставка картин художников из Узбекистана в Москве. Автор Нигина Мирзаджанова. - Sputnik Узбекистан
15/23
© Sputnik

Выставка картин художников из Узбекистана в Москве. Автор Нигина Мирзаджанова.

© Sputnik

Одна из ранних работ Джамы Адилова, он мастер станковой живописи.

Одна из ранних работ Джамы Адилова, он мастер станковой живописи. - Sputnik Узбекистан
16/23
© Sputnik

Одна из ранних работ Джамы Адилова, он мастер станковой живописи.

© SputnikВыставка картин художников из Узбекистана в Москве
Выставка картин художников из Узбекистана в Москве - Sputnik Узбекистан
17/23
© Sputnik
Выставка картин художников из Узбекистана в Москве
© Sputnik

Выставка картин художников из Узбекистана в Москве. Автор работы — Джама Адилов

Выставка картин художников из Узбекистана в Москве. Автор работы — Джама Адилов - Sputnik Узбекистан
18/23
© Sputnik

Выставка картин художников из Узбекистана в Москве. Автор работы — Джама Адилов

© Sputnik

Работы Джамы Адилова изобилуют тенями. В них много ровных линий и углов.

Работы Джамы Адилова изобилуют тенями. В них много ровных линий и углов. - Sputnik Узбекистан
19/23
© Sputnik

Работы Джамы Адилова изобилуют тенями. В них много ровных линий и углов.

© Sputnik

Из-за карантинных ограничений выставку не смогли посетить сами художники — авторы картин.

Из-за карантинных ограничений выставку не смогли посетить сами художники — авторы картин. - Sputnik Узбекистан
20/23
© Sputnik

Из-за карантинных ограничений выставку не смогли посетить сами художники — авторы картин.

© Sputnik

Картины Лазизы Тулагановой знакомят зрителя с образом узбекской махалли: узкие улочки, глинобитные дома.

Картины Лазизы Тулагановой знакомят зрителя с образом узбекской махалли: узкие улочки, глинобитные дома. - Sputnik Узбекистан
21/23
© Sputnik

Картины Лазизы Тулагановой знакомят зрителя с образом узбекской махалли: узкие улочки, глинобитные дома.

© Sputnik

Нигина Мирзаджанова пишет в оригинальном стиле. В ее работах превалируют яркие цвета и четкие линии.

Нигина Мирзаджанова пишет в оригинальном стиле. В ее работах превалируют яркие цвета и четкие линии. - Sputnik Узбекистан
22/23
© Sputnik

Нигина Мирзаджанова пишет в оригинальном стиле. В ее работах превалируют яркие цвета и четкие линии.

© Sputnik

Джама Адилов рисует не на художественном полотне, а будто бы на том, что находится под рукой в момент творческого вдохновения.

Джама Адилов рисует не на художественном полотне, а будто бы на том, что находится под рукой в момент творческого вдохновения. - Sputnik Узбекистан
23/23
© Sputnik

Джама Адилов рисует не на художественном полотне, а будто бы на том, что находится под рукой в момент творческого вдохновения.

Организаторы выставки решили поэкспериментировать и собрали в единую композицию работы четырех авторов, которые едва ли могли появиться в контексте одного показа.
У каждого мастера свой почерк и стиль написания. Они демонстративно отказываются от модных направлений в искусстве. Картины транслируют их внутреннее мироощущение.
Трое из них совсем молоды: Лазизе Тулагановой и Нигине Мирзаджановой всего по 24 года, Носирходже Фатхуллаеву — 27. Джама Адилов — более опытный художник, ему 42, за последние несколько лет было организовано восемь его персональных выставок.
А теперь они встретились в московской галерее. Что из этого вышло — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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