На одном дыхании: в Москве открылась экспозиция художников из Узбекистана
Организаторы решили отказаться от так называемой этикетизации — ни одна из представленных картин не подписана. Но мы узнали, что автор этого полотна Нигина Мирзаджанова.
Организаторы решили отказаться от так называемой этикетизации — ни одна из представленных картин не подписана. Но мы узнали, что автор этого полотна Нигина Мирзаджанова.
Лазиза Тулаганова пишет с натуры — она старается запечатлеть то, что видит вокруг. На этот раз в объективе ее внимания — махалля Ташкента.
Лазиза Тулаганова пишет с натуры — она старается запечатлеть то, что видит вокруг. На этот раз в объективе ее внимания — махалля Ташкента.
Джама Адилов — экспериментатор: своими картинами он будто бы стремится озадачить зрителя.
Джама Адилов — экспериментатор: своими картинами он будто бы стремится озадачить зрителя.
Среди гостей выставки — начинающие художники, искусствоведы и друзья галереи.
Среди гостей выставки — начинающие художники, искусствоведы и друзья галереи.
Выставка картин художников из Узбекистана продлится до 23 августа в галерее Flor et Lavr.
Выставка картин художников из Узбекистана продлится до 23 августа в галерее Flor et Lavr.
Еще один абстракционизм от Джамы Адилова.
Еще один абстракционизм от Джамы Адилова.
Гости галереи сравнивают работы узбекистанских художников с работами прославленных мастеров XX века.
Гости галереи сравнивают работы узбекистанских художников с работами прославленных мастеров XX века.
Фрагмент картины, написанной Джамой Адиловым.
Фрагмент картины, написанной Джамой Адиловым.
Разместить картины в зале решили необычно, показав объемность: они располагаются на трех уровнях.
Разместить картины в зале решили необычно, показав объемность: они располагаются на трех уровнях.
Автор картины Джама Адилов.
Автор картины Джама Адилов.
Автор работы Джама Адилов.
Автор работы Джама Адилов.
Картина "Красные перцы" Лазиза Тулаганова.
Картина "Красные перцы" Лазиза Тулаганова.
Когда картину Носирходжи Фатхуллаева размещали в выставочном зале, организаторы вдруг заметили изображение женского лица, будто бы спрятанное в тени.
Когда картину Носирходжи Фатхуллаева размещали в выставочном зале, организаторы вдруг заметили изображение женского лица, будто бы спрятанное в тени.
Эта единственная работа Носирходжи Фатхуллаева, представленная на выставке в Москве.
Эта единственная работа Носирходжи Фатхуллаева, представленная на выставке в Москве.
Выставка картин художников из Узбекистана в Москве. Автор Нигина Мирзаджанова.
Выставка картин художников из Узбекистана в Москве. Автор Нигина Мирзаджанова.
Одна из ранних работ Джамы Адилова, он мастер станковой живописи.
Одна из ранних работ Джамы Адилова, он мастер станковой живописи.
Выставка картин художников из Узбекистана в Москве. Автор работы — Джама Адилов
Выставка картин художников из Узбекистана в Москве. Автор работы — Джама Адилов
Работы Джамы Адилова изобилуют тенями. В них много ровных линий и углов.
Работы Джамы Адилова изобилуют тенями. В них много ровных линий и углов.
Из-за карантинных ограничений выставку не смогли посетить сами художники — авторы картин.
Из-за карантинных ограничений выставку не смогли посетить сами художники — авторы картин.
Картины Лазизы Тулагановой знакомят зрителя с образом узбекской махалли: узкие улочки, глинобитные дома.
Картины Лазизы Тулагановой знакомят зрителя с образом узбекской махалли: узкие улочки, глинобитные дома.
Нигина Мирзаджанова пишет в оригинальном стиле. В ее работах превалируют яркие цвета и четкие линии.
Нигина Мирзаджанова пишет в оригинальном стиле. В ее работах превалируют яркие цвета и четкие линии.
Джама Адилов рисует не на художественном полотне, а будто бы на том, что находится под рукой в момент творческого вдохновения.
Джама Адилов рисует не на художественном полотне, а будто бы на том, что находится под рукой в момент творческого вдохновения.